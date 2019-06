Přehled tisku: kauza bosse Pelty, podvodné směnárny a propouštění na České poště

V úterních novinách se dočtete o kauze fotbalového bosse Miroslava Pelty. Píše o ní Mf Dnes. Směnárny v centru Prahy dál podvádějí zákazníky, informuje E15. A Česká pošta se podle Deníku N chystá propouštět. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Pelta (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Směnárny v centru Prahy dál podvádějí zákazníky. Píše o tom deník E15. Podle něj tomu nezabránila ani novela zákona, která zpřísnila tresty za nekalé praktiky. Nejčastějším prohřeškem jsou nevydané účtenky nebo zavádějící kurzovní lístky. V některých případech dostane turista za jedno euro i míň než 15 korun.

Deník N

Česká pošta se chystá dál propouštět, zjistil to Deník N. Státní podnik se podle listu potýká se špatnými finančními výsledky a nezájmem o práci. Kromě manažerů a pracovníků v administrativě by pošta mohla propustit i část řadových zaměstnanců.

Mf Dnes

Kauza fotbalového bosse Miroslava Pelty je vyšetřená, vrací se k ní v úterní Mf Dnes. Její reportéři měli možnost nahlédnout do spisu. Policisté se podle deníku opírají hlavně o odposlechy. Ty mají podle policie usvědčovat exšéfa českého fotbalu z toho, že přes náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou skrytě řídil tok dotací do sportu.

Deník

Lékárníci požadují, aby se lékárny vrátily do menších měst. Píše o tom regionální Deník. Podle něj lékárnická komora chce, aby na každé tři tisíce obyvatel připadla jedna lékárna. Vzdálenost mezi dvěma lékárnami by pak měla být nejméně 500 metrů.

Hospodářské noviny

Reklama na alkohol by mohla nově vypadat jinak. Píše o tom úterní vydání Hospodářských novin. Změny připravuje národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Nově by se spoty měly vysílat jen v noci. Reklama by taky měla být doplněná o varování před zdravotními riziky, jak ho známe z hazardních spotů nebo krabiček cigaret.