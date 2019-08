Přehled tisku: muslimové v Praze přišli o modlitebnu, ubývá mladých kuřáků a nové léky na migrénu

E15

Sdílené kanceláře se stávají silným fenoménem, tvrdí deník E15. Jen v Praze už působí tři desítky takzvaných coworkingových center. Podle dat poradenské firmy CBRE se letos sdílené prostory podílí na všech nových pronájmech kanceláří patnácti procenty. Před dvěma lety šlo přitom jen o dvě procenta. Podstatou coworkingových center je pronájem stolů v kanceláři různým firmám, startupům nebo třeba profesionálům na volné noze.

Deník N

Pražská muslimská komunita přišla o významnou modlitebnu, píše Deník N. Budovu v ulici Na Košince vydražila exekutorka kvůli dluhu za plyn ve výši 22 tisíc korun. Centrum tak nejspíš skončí. Jeho majitel se chce kvůli nepoměru mezi dluhem a hodnotou nemovitosti obrátit na soud. Znalec cenu nemovitosti před dražbou odhadl na víc než devět milionů korun. Exekutorka Martina Havlová na otázky nereagovala. Muslimové připomněli, že v minulosti organizovali akce proti terorismu nebo kongresy proti násilí. Deník N dodává, že s kulturním centrem dřív spolupracovala i vládní agentura HateFree, která bojuje proti nenávisti ve společnosti.

Mf Dnes

Mladých kuřáků výrazně ubylo, to je titulek Mf Dnes. Podle nejnovějších dat ministerstva zdravotnictví ve skupině od 15 do 24 let klesl počet kuřáků až o patnáct procent. Resort pozitivní výsledky spojuje se zákazem kouření v restauracích. Méně radosti z protikuřáckého zákona mají podle deníku obce a města.

Hospodářské noviny

Finanční správa ukončila smlouvu na zastaralý systém pro berní úředníky. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Firmě IBM platila správa za dodávání Automatického daňového informačního systému stovky milionů ročně. Teď se stane majitelem vnitřního uspořádání systému, tedy takzvaných zdrojových kódů. IBM si za to nárokuje 558 milionů korun bez DPH.

Deník

O prázdninách přibývá dětí, které je potřeba umístit do dětských domovů. Píše to Deník. V červenci a srpnu se prohlubují rodinné problémy a stoupá počet případů, kdy musí sociální pracovníci zasáhnout. Podle ředitelky Dětského domova ve Vizovicích Evy Čapkové děti v ústavní péči nejvíce ocení čas, který jim někdo věnuje.

Právo

Na český trh vstupují nové léky na migrénu, všímá si toho deník Právo. Medikamenty jsou určené pro pacienty s těžkými a častými záchvaty. Klinických testů se účastnila i První neurologická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Za nové léky si ale lidé připlatí. Nový přípravek není vhodný pro děti a mladistvé, užívat ho nesmí ani těhotné a kojící ženy.