Přehled tisku: starší lidé hledají práci, vodácká sezona je ohrožena a Češi využívající svěřenské fondy

V úterním tisku se dočtete, že lidé starší padesáti let mají problém sehnat práci. Informuje o tom E15. Vodácká sezona na některých řekách je podle Mladé fronty DNES ohrožena. A výkyvy teplot pomohly šíření virů a bakterií, píše regionální Deník. Víc v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:54 29. května 2018

E15

Práce je dost, ale ne pro starší padesáti let. Informuje o tom úterní deník E15. Podle něj je mezi nezaměstnanými víc než 37 procent starších lidí. Práci nemůžou najít hlavně kvůli předsudkům na svůj věk. Odborníci jim proto radí, aby ho do životopisů vůbec neuváděli.

Mladá fronta DNES

Letní vodácká sezona je kvůli suchu ohrožená, všímá si toho Mladá fronta DNES. Hladina některých řek je totiž na historickém minimu. Nejhorší je situace na Otavě, Lužnici nebo Sázavě. Jedinou jistotou pro vodáky je Vltava, kde splavnost garantuje stálý odtok z přehradní nádrže Lipno.

Hospodářské noviny

České školství zaspalo digitalizaci, píší o tom Hospodářské noviny. Důvodem je podle ministerstva školství nedostatečná koordinace mezi jednotlivými resorty, například v přerozdělování peněz. Takzvané digitální vzdělávání má přitom dětem pomoct líp se zorientovat v rychle se měnícím světě.

Regionální Deník

V regionálním Deníku se dočtete o tom, jak letošní výkyvy teplot pomohly šíření virů a bakterií. Kvůli suchému a teplému vzduchu mají lidé podle lékařů slabou imunitu, problémy s tlakem, bolesti kloubů nebo migrény. Lidé by proto měli svou imunitu posilovat. A to nejen ovocem a zeleninou, ale také by měli jíst víc ryb, luštěnin nebo pít kefír. Lékaři pak doporučují i dostatek pohybu v přírodě.

Právo

Češi stále častěji využívají svěřenské fondy, to je téma deníku Právo. Za čtyři roky od uzákonění vzniklo až tisíc fondů a jejich počet má růst i v dalších letech. Lidé do nich takzvaně uklízí svůj majetek, aby ho buď uchránili pro potomky, nebo naopak před nimi.