Přehled tisku: problémy šéfa antimonopolního úřadu, nezájem o kreditky a plastická chirurgie u mužů

V úterních novinách se dočtete, že šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj jmenuje do klíčových komisí své příbuzné. Informuje o tom Mf Dnes. Češi dál ztrácejí zájem o kreditní karty, píše o tom deník E15. A podle Deníku čím dál více mužů chodí na plastické chirurgické zákroky. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:46 9. července 2019

E15

Češi dál ztrácejí zájem o kreditní karty. Píše o tom deník E15. Podle něj tento typ karet u nás nemá tak silné místo na trhu. Důvodem je i to, že banky v Česku tuto možnost úvěru příliš nepropagují. Objem půjček, které si Češi prostřednictvím kreditních karet berou, se tak dlouhodobě snižuje. V květnu to bylo podle dat České národní banky necelých 18 miliard korun.

Mf Dnes

Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj jmenuje do klíčových komisí mimo jiné i své příbuzné - konkrétně svou dceru nebo zetě. Zjistila to Mf Dnes. Předsedovi úřadu v tom podle deníku nic nebrání - zákon jen určuje, že má jít o odborníky. To je ale podle zjištění deníku sporné. Mf Dnes vidí problém mimo jiné v tom, že Rafaj nechce poskytnout životopisy členů komisí nebo že tají jednací řád z uzavřených jednání. Se šéfem úřadu se novinám nepodařilo spojit.

Deník

Čím dál více mužů chodí na plastické chirurgické zákroky. Zájem je hlavně o úpravy penisu a také o liposukci. Tématu se věnuje Deník. Počet mužů na klinikách plastické chirurgie se za poslední dva roky podle tohoto listu ztrojnásobil. A muži tvoří dokonce už pětinu veškeré klientely klinik, které Deník oslovil. Z nechirurgické medicíny pak vede depilace zad, nohou a hrudníku.

Lidové noviny

Policie se chystá nakoupit dva tisíce nových alkohol testerů. Jak zjistily Lidové noviny, zakázka ji vyjde na více než sto milionů korun. Částečně tak obmění stávající vybavení. Zařízení dodá německý výrobce, od kterého má i přístroje používané při kontrolách teď. Cena jednoho přístroje je okolo 39 tisíc korun. Ještě letos by měla policie podle své mluvčí Jany Rubášové dostat první várku zařízení - asi 430 přístrojů. Zbytek se k nim dostane v dalších třech letech. Česká policie má teď k dispozici skoro 3 200 přístrojů.

Hospodářské noviny

Už devět měst a obcí letos dostalo pokutu za překročení limitu pro čerpání vody. Na informace od České inspekce životního prostředí odkazují úterní Hospodářské noviny. Třeba Velké Hydčice na Klatovsku musí zaplatit 120 tisíc korun. Podle starosty obce vedlo k vyšším odběrům vody loňské sucho a vyčerpané studny tamních obyvatel. Další obce měly zase problémy s poruchou vodovodu. To se týká Osvětiman na Uherskohradišťsku, které dostaly pokutu 123 tisíc korun.

Právo

Stále více mladých Čechů bere takzvané spolubydlení jako vhodnou cestu k osamostatnění se od rodičů. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK, o kterém píše Právo. Jako vhodný první krok to vnímá sedm z deseti lidí do 30 let. Zhruba třetina mileniálů si pak spolubydlení někdy zažila. Jako nevýhodu zmiňují ztrátu soukromí nebo nutnost se přizpůsobit a dělat kompromisy. Co ale hlavně oceňují, je lepší cena za pronájem, když se o náklady dělí více spolubydlících.