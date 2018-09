Přehled tisku: nezákonná politická reklama, klamaví restauratéři a řeč dětí v ohrožení

V úterním tisku se dočtete, že některé politické strany loni nejspíš porušily zákaz přijímání darů od obcí. Informuje o tom deník Právo. Regionální Deník upozorňuje, že školáci neumějí pořádně mluvit. A podle Mf Dnes restauratéři dál klamou hosty náhražkami potravin. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:24 18. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školáci v Česku se v testování školní inspekce zlepšili v angličtině. | Foto: Pan Xiaozhen | Zdroj: Fotobanka Unsplash

E15

Solární elektrárny bez státních dotací budou v Česku fungovat nejdříve za pět let, píše to úterní deník E15. Čínské fotovoltaické panely přitom na českém trhu v září díky zrušení cel o pětinu zlevnily. Nové projekty se nestaví od roku 2014, kdy stát větší solární parky přestal podporovat.

Mf Dnes

Restauratéři dál klamou hosty náhražkami potravin, tématu se věnuje Mf Dnes. Na falšovaném menu může hospodský v porovnání s tím z poctivých surovin ušetřit až polovinu ceny. Častým prohřeškem je podle potravinářské inspekce třeba nahrazování smaženého sýra takzvaným analogem s přídavkem rostlinného tuku.

Lidové noviny

Ministerstvo životního prostředí chce zachránit zásoby podzemních vod, dočtete se to v úterních Lidových novinách. Česká zásobárna využitelných podzemních vod je nejslabší za posledních 20 let. Podle resortu by mohla pomoci takzvaná umělá infiltrace. Do podzemí by se pomocí vrtů nebo vsakovacích ploch přečerpala povrchová voda.

Regionální Deník

Školáci neumějí pořádně mluvit. Podle regionálního Deníku je to kvůli tomu, že jim rodiče málo čtou. Až pětina prvňáčků navíc podle psychologů a neurologů nedokáže vnímat mluvené slovo, které nedoprovází žádný obraz. Některým dětem vydrží problémy až do dospělosti.

Hospodářské noviny

Europoslanci chtějí ještě víc omezit zplodiny z výfuků aut, všímají si toho Hospodářské noviny. Podle návrhu budou muset automobilky v roce 2030 oproti současnosti snížit škodliviny na méně než polovinu. Vedle aut na benzin a naftu tak budou muset víc vyrábět vozy na elektřinu.

Právo

Některé politické strany loni nejspíš porušily zákaz přijímání darů od obcí, zjistil to deník Právo. Politické subjekty od obcí v kampani podle nových pravidel nesmějí přijímat žádné bezúplatné plnění. Lidovci, SPO Zemanovci a také hnutí Řád národa ale před parlamentními volbami zadarmo umisťovali reklamu na obecní majetek.