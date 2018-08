Přehled tisku: 'šmejdi' těžící z nedoslýchavosti seniorů, zestátnění rybníků i noví čeští vojáci v Afghánistánu

Úterní celostátní deníky se věnují hned několika tématům. Regionální Deník například píše o tom, že i nepříjemná věc, jako jsou vši, se dokáže proměnit v zajímavý byznys. Právo se věnuje českým vojákům v Afghánistánu a Lidové noviny mluví o novém solárním boomu. Více se dočtete v přehledu tisku, který pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starší lidé se stávají často terčem pochybných obchodních praktik tak zvaných šmejdů. (Ilustrační snímek) | Foto: Sabine van Erp | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

Zájem o stavební spoření pro děti a mladé lidi do 26 let prudce roste. Tvoří až padesát procent nově uzavřených smluv. Přečíst si o tom můžete na titulní straně deníku E15. Atraktivitu stavebního spoření zvyšuje hlavně nízké úročení.

Třeba Českomoravská stavební spořitelna letos v pololetí založila téměř 41 tisíc smluv pro děti a mladé do 26 let. Ve stejném období minulého roku to bylo jen něco přes 13 tisíc smluv, píše E15.

Vyšší zájem pociťují i další spořitelny. Raiffeisen stavební spořitelně vzrostl počet smluv pro tuto věkovou skupinu meziročně o 35 procent, Stavební spořitelně České spořitelny o pětinu.

Mladá fronta Dnes

Čeští senioři podléhají klamavým inzerátům na zlepšení sluchu a kupují předražená a špatně fungující naslouchátka – upozorňuje Mladá fronta Dnes. Několika případy se zabývá Evropské spotřebitelské centrum i Česká obchodní inspekce.

Podle deníku se problém týká tisíců lidí. Inzeráty na pochybné výrobky se začaly ve velkém objevovat v celostátním tisku od loňského roku. Není v nich uvedená firma, která zboží nabízí, ani žádné bližší technické údaje.

Evropské spotřebitelské centrum dokáže pomoct poškozeným zákazníkům, kteří se na ně obrátí, získat peníze zpět. Podnikatelům s těmito výrobky se ale vyplatí pár desítkám lidí peníze vrátit, aby na sebe moc neupozorňovali.

Lidové noviny

Česko je na prahu solárního boomu číslo 2, píšou na své titulní straně Lidové noviny. Podíl zelené energie se má totiž do roku 2030 zdvojnásobit a cestou by mohla být silná výstavba slunečních elektráren, které by zde vznikaly.

Podle nové směrnice Evropské unie má právě do roku 2030 z obnovitelných zdrojů vznikat už 32 procent veškeré energie využívané k výrobě elektřiny, v dopravě i k vytápění.

Česko je zatím asi na 15 procentech. Jak dosáhnout požadovaného limitu, se bude snažit vymyslet pracovní skupina ministerstva průmyslu. Do konce roku má plán schválit vláda a odeslat ho do Bruselu, doplňují Lidové noviny. Podle domácích i zahraničních expertů to ale nepůjde bez masivní výstavby solárních a větrných parků.

Deník

I vši se dají využít pro byznysový nápad. V metropoli se začínají objevovat první podniky, které nabízejí profesionální zásah proti tomuto parazitovi. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Například Vší klinika, která sídlí v centru Prahy, je likviduje horkým vzduchem.

Další firma Deratizace4you zase nabízí vyčištění postelí, ložního prádla, plyšových hraček, sedaček a dalšího čalouněného a textilního vybavení. Jinou možností jsou speciální hřebeny s mikrospirálami dovážené z Argentiny, kterými je možné vyčesat hnidy. Jejich výhradním distributorem je Kateřina Boušová z Prahy. Ta taky radí vyčesávat mokré vlasy, do kterých se vetře kondicionér nebo libovolný olej.

Hospodářské noviny

Ústavní soud bude řešit ojedinělý spor – zestátnění rybníků, které patřily církvím, ale stát je počátkem 90. let prodal v privatizaci – píšou Hospodářské noviny. Na soud se obrátily Rybářství Třeboň a taky to z Chlumce nad Cidlinou. Soudy loni přikázaly, že musí rybníky vrátit státu. Ty by pak mohly být vydáné církvím. Obě firmy neuspěly s dovoláním k Nejvyššímu soudu.

Rybářské firmy se cítí poškozeéy. Bývalé církevní rybníky prý privatizovaly v dobré víře. Stejně mluví ředitel Rybářství Třeboň Jan Hůda. Podle něj se řídili pokyny tehdejšího Fondu národního majetku, který nakázal zahrnout do privatizačního projektu vše, co potřebují k výrobě a tak do něj dali i zmíněné rybníky, dočtete se v Hospodářských novinách. Rybářství už rybníky předalo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a prozatím má uzavřenou dohodu o užívání.

Právo

Do Afgánistánu, kde před devíti dny padli tři čeští vojáci, přijdou nové posily z Česka, píše na titulní straně deník Právo. Čeští vojáci tam přiletí na přelomu srpna a září. Právo zjistilo, že by jich mělo být 42 a jsou z prostějovské 601. skupiny speciálních sil. To je elitní bojový útvar, který v Afgánistánu působil v bojových misích už čtyřikrát.

Tentokrát se u nich nepočítá s bojovým nasazením. Vojáci by měli cvičit speciální jednotky afgánské armády takzvaného Kandaku v provincii Herát. Počet českých vojáků se v několika týdnech zvýší z 250 až na 390, uvádí Právo. Do země vyrazí i jednotka 40 vojenských policistů. Někteří noví vojáci posílí i strážní rotu v Bagrámu. To je nejrizikovější mise, ve které zatím čeští vojáci byli. Letos 5. srpna tam na patrole zemřeli tři z nich. A v roce 2014 tam na výjezdu do okolí základny zemřelo pět českých vojáků.