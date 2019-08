Přehled tisku: levné zájezdy do Paříže s demonstrací, vadné nabíječky na mobily a více vlků v Česku

E15

Praha 1 chce dostat auta do podzemních garáží, to je titulek deníku E15. Řidiči dlouhodobě využívají podzemní parkování zhruba jen ze třiceti procent. Na povrchu je přitom kapacita míst nedostatečná. Radnice chce proto zpřísnit parkování v přeplněných ulicích, a to především pro nerezidenty.

Deník N

Inzeráty lákají Čechy a Slováky na levné víkendové výlety do Paříže nebo Berlína. Podmínkou ale je, že se tam musí zúčastnit demonstrace na podporu lidských práv v Íránu. Zjistil to Deník N. Podle něj zájezdy platí německá nezisková organizace, která je údajně napojená na íránskou opoziční skupinu. Tu přitom až do roku 2009 vedla Evropská unie na seznamu teroristických organizací. Podle Deníku N organizátor zájezdů z Česka Jiří Rothbauer trvá na tom, že dělá dobrou věc na podporu lidských práv.

Mf Dnes

Lidé by v budoucnu měli víc třídit odpad a méně používat popelnice na ten směsný. Počítá s tím zákon o odpadech, který teď dokončilo ministerstvo životního prostředí. Informuje o tom Mf Dnes. Hlavní motivací k třídění by mělo být to, že poplatek za skládkování se určí podle skutečně vyhozeného množství odpadků.

Deník

Dvě ze tří nabíječek na mobilní telefony dostupných v obchodech jsou podle České obchodní inspekce vadné. Upozorňuje na to Deník. Problémem je prý hlavně to, že nabíječky před uvedením na trh nikdo nezávislý nekontroluje. Vadný výrobek přitom můžou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Inspekce chce dál v kontrolách pokračovat.

Hospodářské noviny

Po Česku se dál rozšiřují vlci. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Zatímco v devadesátých letech se začali do země vracet a byli jen v Beskydech, teď už se pohybují téměř v každém pohoří.

Vlci ale ohrožují stáda ovcí. Pastevci sice dostávají finanční kompenzace, to prý ale nestačí a chtějí proti šelmám tvrdší postup. A požadují částečnou legalizaci jejich odstřelu, kvůli čemuž požadují petici. V Česku teď odhadem žije zhruba 75 vlků. Většina z nich se pohybuje v pohraničních oblastech, nacházejí se ale i na Českolipsku.