Přehled tisku: lodě znečišťující Vltavu, možné zvýšení úrokových sazeb a populární stará auta

V úterních novinách se dočtete, že velké množství výletních lodí se zřejmě podílí na znečištění řeky Vltavy, píšou Lidové noviny. Česká národní banka možná podle Deníku E15 opět zvedne úrokové sazby. O stará vozidla je v Česku zájem, informuje Mf Dnes. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:43 4. června 2019

E15

Česká národní banka možná opět zvedne úrokové sazby. Píše o tom deník E15. Jedno euro se totiž v prvním kvartálu prodávalo za necelých dvacet šest korun, což je o 60 haléřů méně, než centrální banka předpovídala. Posílení kurzu je tak po ukončení devizových intervencí stále v nedohlednu. Česká měna proti euru neposiluje podle představ národní banky už od roku 2017, kdy ukončila intervence.

Mf Dnes

O stará vozidla je v Česku zájem. Jejich ceny stoupají ročně až o desítky procent, to je téma pro Mf Dnes. Zájem je především o auta a motorky z minulého režimu. Pro většinu lidí jde navíc o relativně bezpečnou investici do budoucna. Za posledních deset let stouply ceny nejběžnějších veteránů až pětinásobně. Například cena pojízdné Tatry 603 byla v roce 2008 kolem 150 tisíc korun. Letos už se dá po renovaci prodat až za dva miliony korun.

Deník

Šance dožít se vysokého věku v Česku roste. Celorepublikový průměr naděje dožití je u novorozených chlapců přes 76 let, u děvčat pak téměř 82 let. Naději na nejdelší život mají děti narozené v Praze, vyplývá z článku Deníku. Naopak nejhorší situace je u chlapců z Ústecka a děvčat z Karlovarského kraje.

Lidové noviny

Velké množství výletních lodí se zřejmě podílí na znečištění řeky Vltavy. Informují o tom Lidové noviny. Především v letních měsících totiž narůstá koncentrace amoniaku a střevních bakterií - nejspíše z jejich splašků. Zjistil to výzkum vodohospodářského ústavu, který nechal zhotovit magistrát hlavního města. Vypouštění odpadních vod je přitom nelegální.

Hospodářské noviny

Děti dostávají malé porce, velikost a kvalitu jídel nikdo neřeší, tak zní titulek Hospodářských novin. Standardní porce totiž není státem nijak definována a velikost pokrmů se v různých jídelnách liší - někdy až dvojnásobně. Zároveň se pro děti často namísto čerstvých surovin vaří z polotovarů. Vyplývá to ze studie kvality školního stravování, kterou minulý týden zveřejnil státní zdravotnický ústav.

Právo

Nejvyšší státní zástupce už nebude mít možnost jak zvrátit zprošťující pravomocné rozsudky, píše o tom deník Právo. Podle názoru nejvyššího soudu v Brně se totiž státní zástupce nemůže domáhat ochrany práva na spravedlivý proces na úkor obviněného.