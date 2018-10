Přehled tisku: pojištění proti rakovině, komunitní dílny a hračky na Vánoce za tři miliardy korun

Mf Dnes

Více než tři miliardy korun. Tolik podle odhadů obchodníků letos Češi utratí za hračky na Vánoce. Píše o tom Mladá fronta DNES. Stále oblíbenější jsou digitální hračky - třeba programovatelní nebo mluvící roboti. Za hračky taky lidé utrácejí víc na internetových obchodech. Klasické hračky ale úplně neustupují, lidé mají dál zájem třeba o deskové hry. Děti si ale oproti minulosti hrají kratší dobu a výrobci kvůli tomu přicházejí o zákazníky a příjmy.

Lidové noviny

Začátek odvratu od náboženství, vyšší úmrtnost kojenců nebo třeba kratší věk dožití - i takové bylo Československo na svém počátku před sto lety. Lidové noviny srovnávají, jak se Česko za dobu své samostatné existence změnilo. Teď třeba Češi žijí o 30 let déle než před sto lety. Ženy se dožívají 82 let a muži 76 let. Jiné jsou taky příčiny úmrtí. Zatímco teď Češi nejčastěji podlehnou nemocem oběhové soustavy, před sto lety to byly hlavně infekce a tuberkulóza.

Lidové noviny také píší, že před sto lety se Česko začalo stávat ateistickou zemí. Zatímco ještě v roce 1910 se k římskokatolické církvi hlásilo 95 procent obyvatelstva. Už v roce 1921 ale církev opustilo téměř 1 a půl milionu věřících. Při posledním sčítání v roce 2011 se přes osm milionů Čechů nepřihlásilo k žádné víře.

Respekt

Ve velkých českých městech jsou čím dál oblíbenější komunitní dílny, dočtete se webu týdeníku Respekt. Lidé si tam můžou společně s dalšími kutily pronajmout stůl, na kterém si můžou vyrobit prakticky cokoli. Každý, kdo dílnu navštíví, si může půjčit nářadí a další potřebné vybavení, aby mohl brousit, vrtat řezat nebo hoblovat.

Podle Respektu si to můžeme vysvětlovat jako návrat k typicky českému kutilství a bastlení, které byly typické pro dřívější generace. Lidé taky ve svém zaměstnání často celý den sedí a rádi si pak po práci jdou něco vyrobit.

Hospodářské noviny

První dvě banky už v listopadu spustí okamžité platby - přečtete si o tom na webu Hospodářských novin. Novinku, díky které převedete peníze mezi účtu různých bank během pár vteřin, zavede Česká spořitelna. Pro zaměstnance taky AirBank. Ještě letos by se mohla přidat taky banka Creditas. Ty ostatní až příští rok.

Právo

Češi se rakoviny bojí, pojistí se proti ní ale málokdo, píše deník Právo. Jak ukazují výsledky průzkumu agentury Ipsos, většina lidí se nepřipravuje na finanční komplikace spojné s vážným onemocněním. Rodinný rozpočet přitom léčba rakoviny přijde každý měsíc až na osm tisíc korun. Pojištění proti riziku vážné nemoci si ale sjednává jen minimum klientů. Společně s rakovinou patří k nejobávanějším nemocím podle zmíněného průzkumu taky Alzheimerova choroba, stařecká demence nebo mozková příhoda.