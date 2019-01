Přehled tisku: Finanční správa v podezření, nevýhodné firemní dluhopisy a byrokracie v Česku

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že Finanční správa čelí podezření, že platila lidem za informace o takzvaných karuselových podvodech. Firemní dluhopisy nemusejí být podle E15 tak výhodné, jak lidé čekali. A týdeník Ekonom se věnuje složité byrokracii v Česku. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:45 24. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finanční správa v souvislosti s kontrolním hlášením DPH dosud podnikatelům prominula postihy za 88 milionů korun (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ekonom

Založit společnost s ručením omezeným zabere v Česku více než tři týdny, získat stavební povolení pro sklad v průměru 246 dní. Taková čísla přináší týdeník Ekonom, který se věnuje byrokracii. A třeba z hlediska snadnosti placení daní je Česko na 45. místě na světě. Daleko za Hongkongem, Spojenými arabskými emiráty nebo Irskem a Dánskem.

E15

Pokud jste v uplynulých letech investovali do firemních dluhopisů, nemuselo by to pro vás být tak výhodné, jak čekáte. Varuje před tím deník E15. Hned několik internetových obchodů, realitních projektů nebo odvážných investičních záměrů totiž hlásí problémy. Finanční potíže má třeba e-shop s oblečením Zoot.

Deník

Zkameněliny z Dolů Bílina budou k vidění v Národním muzeu. Dočtete se o tom ve čtvrtečním Deníku. Severočeské doly totiž unikátní sbírku darovaly k dvoustému výročí od založení muzea. Jde zhruba o čtyři tisíce kusů staré miliony let.

Hospodářské noviny

Zájemci si budou moct ze státních lesů nově odnést několikanásobně více dřeva, než bylo doteď možné. Od února bude zpoplatněný limit 200 kubíků místo stávajících 30. Jak píší Hospodářské novinám, je to další opatření v boji proti šíření kůrovce.

Mf Dnes

Finanční správa čelí podezření, že platila lidem za informace o takzvaných karuselových podvodech. Informuje o tom Mf Dnes s odkazem na tři nezávislé zdroje. Případem se už prý zabývá policie. Samotná Finanční správa ale na dotazy deníku neodpověděla.

Právo

V Česku chybí strojvedoucí. Téma pro Právo. Průměrný věk je teď u této profese necelých padesát let. Třetina strojvedoucích je přitom už v důchodovém věku nebo těsně před ním.