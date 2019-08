Přehled tisku: dražší rozvody, problémy exvelvyslance Čumby v Libanonu a boj vosiček s mouchami

Kvůli novele zákona by podle Lidových novin manželé, kteří se před soudem nedohodnou na podmínkách rozvodu, mohli nově zaplatit sedm tisíc. Bývalý velvyslananec Svatopluk Čumba si během služby v Libanonu odnesl služební nábytek, píše Deník N. Vědci bojují s přemnožením much parazitickými vosičkami. Ty kladou do vajíček hmyzu larvy a zahubí je. Tématu se věnuje deník Právo. Více se dozvíte ve středečním přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:36 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S přemnožením much bojují parazitické vosičky. | Zdroj: Profimedia

MF Dnes

V Česku i ve světě docházejí dárci kostní dřeně, píše Mladá fronta Dnes. Každý třetí pacient s poruchou krvetvorby jako je třeba leukémie přitom vhodného dárce nenajde vůbec. Lékaři tak často hledají vhodné adepty v zahraničí. Pražský IKEM proto na září připravil velký nábor dárců.

V Česku jsou registry dárců dva - v Praze a Plzni. Dohromady je v nich zapsaných přes 120 tisíc lidí. Část z nich ale lékaři postupně vyřazují kvůli vyššímu věku. Vhodným dárcem je každý zdravý člověk od 18 do 40 let. Zájemce o zařazení do registru musí vyplnit dotazník a dojít na odběry krve. K samotnému darování kostní dřeně ale dojde kvůli vysokým nárokům jen v jednom procentu případů.

Právo

Vědci nasadili do boje s mouchami parazitické vosičky. Tématu se věnuje deník Právo. Ty kladou svá vajíčka do kukel much domácích a dalšího létavého hmyzu. Vylíhnuté larvy, které hostitele zahubí, tak pomáhají hlavně zemědělcům, kterým hejna much způsobují velké škody hlavně u dojných krav.

Jedna samice vosičky je schopna naklást až 20 vajíček za den. Podle proděkana Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně Daniela Falty je ale důležité aby se nakladly larvy vosiček včas. S bojem proti velkým hejnům much už totiž nepomůžou.

Lidové noviny

Lidem se v budoucnu prodraží rozvody. Upozorňují na to Lidové noviny. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která rozvod zdraží hlavně manželům, kteří se na něm dopředu nedohodnou. Platit by měla už od ledna příštího roku.

Pokud se manželé na podmínkách rozvodu nedohodnou dopředu, zaplatí nově 7 tisíc místo dosavadních dvou. V případě, že se na všem sami domluví, zůstane poplatek stejný, tedy dva tisíce korun. Stát tak chce zvýhodnit páry, které se dokážou dopředu na rozvodu dohodnout a usnadnit tak celý proces - třeba tím, že si domluví, jak se postarají o dítě po dobu rozvodu. Za odvolání proti rozhodnutí soudu, které stanoví péči o potomka a výživném, pak rodič nově zaplatí 3 tisíce korun.

Regionální Deník

Veterinární správa připravila příručku s radami, jak postupovat v případě týrání zvířat. Dočtete se o tom ve středečním regionálním Deníku. Veterináři tak chtějí pomoct městům a obcím. Ti totiž často neví, co mají v takových případech podle zákona dělat.

Radnice a obecní úřady nemají specializované odborníky pro případy týrání zvířat. I když na jejich území někdo pravidla o týrání zvířat porušuje, je pro ně těžké získat potřebné informace k tomu, jak situaci řešit. Právě nová elektronická příručka jim v tom má pomoct. Podle ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda pomůže hlavně s předáváním potřebných informací mezi úřady.

Deník N

Bývalý velvyslanec v Iránu Svatopluk Čumba, který ve funkci skončil kvůli zneužití pravomoci, měl podle Deníku N problémy už v minulosti. Za svého působení na ambasádě v Libanonu si neoprávněně odnesl služební nábytek.

Čumba si v době, kdy byl velvyslancem v Libanonu, vyžádal nábytek z bytu své podřízené. Diplomatka to sice odmítla, Čumba ale počkal, až odjede na dovolenou, a nábytek ze služebního bytu neoprávněně přestěhoval. Ministerstvo zahraničí ho kvůli tomu v roce 2011 potrestalo. Inspekce mu tehdy na tři měsíce odebrala osobní ohodnocení.