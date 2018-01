Přehled serverů a tisku: víc peněz pro důchodce, móda z devadesátých let i nákupy horských apartmánů

V sobotním tisku se dočtete, že přibývá Čechů, kteří v zahraničí kupují horské chalupy a apartmány. Upozorňuje na to Mladá fronta DNES. Právo píše, že důchodci si v letošním roce polepšili víc než v tom minulém. A jak vyplývá z údajů od krajských úřadů, přes 60 tisíc pacientů si musí hledat nového lékaře, píší Seznam zprávy. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:36 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horský apartmán (ilustrační foto) | Foto: Clarisse Meyer | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Mladá fronta DNES

Stále víc Čechů kupuje v zahraničí horské chalupy a apartmány. Všímá si toho Mladá fronta DNES. Důvodem jsou primárně výnosy z pronájmu. Češi si vybírají hlavně rakouské Alpy, a to Kaprun nebo Zell am See. Nejvíc je láká dopravní dostupnost, stabilní realitní prostředí a zajímavá nabídka nemovitostí, které mají kvalitně zajištěnou správu.

V posledních dvou letech ale mají Češi zájem taky o nákup apartmánů a chalup na našich horách. Nejpopulárnější jsou Krkonoše, Jizerské hory, Krušné hory a Šumava.

Regionální Deník

Razicí štít z Ejpovického tunelu na železniční trati z Prahy do Plzně chtějí stavbaři rozmontovat a prodat. Podle regionálního Deníku teď totiž není v Česku žádná tunelová stavba, při které by se mohl dál použít. Rozebrání štítu Viktorie plánují na konci února.

Štít vznikl přímo na míru pro ražbu Ejpovického tunelu, je 115 metrů dlouhý a váží 1800 tun. Do konce března by pak stavební firma ještě měla dokončit stavbu propojek pro případnou evakuaci. V květnu dělníci začnou pokládat koleje, popisuje regionální Deník.

Právo

Důchodci si letos polepšili víc než loni, to je titulek deníku Právo. Ten připomíná, že starobní důchody od ledna vzrostly průměrně o 475 korun. To je o 166 korun víc než loni. Letos mají nárok na důchod hlavně muži, kteří se narodili od prosince 1954 do srpna 1955. Nárok jít do důchodu mají i bezdětné ženy narozené od května do prosince 1955. Podle novely o důchodovém pojištění se důchodový věk v budoucnu zastaví na 65letech a dál neporoste, píše deník Právo.

Lidové noviny

I letos bude módním hitem oblečení, které odkazuje na devadesátá léta minulého století. Poukazují na to odborníci na módu, které oslovily Lidové noviny. Podle nich tak stejně jako v loňském roce zůstanou trendy teplákové soupravy nebo trička s výraznými nápisy. Návrháři přitom vidí paradox v tom, že někteří Češi chodí takto oblečení, přestože vůbec netuší, že jejich styl je zrovna v kurzu.

Seznam zprávy

Přes 60 tisíc pacientů si musí hledat nového lékaře. Vyplývá to z údajů od krajských úřadů, které získal zpravodajský server Seznam Zprávy. Nepodařilo se totiž najít náhradu za 40 končících doktorů. Ti odešli kvůli dlouhodobému podfinancování a administrativní zátěži. Nejhorší situace je ve Středočeském kraji.

Týden

Zástupci církve vyzvali věřící, aby šli k prezidentským volbám. Píše o tom internetový Týden.cz. Čeští a moravští biskupové ale lidem nikoho nedoporučili. Podle nich by měli volit takového kandidáta, který podpoří slušnost ve veřejném životě a stabilitu rodiny. Výzva se bude číst v neděli v závěru bohoslužeb.