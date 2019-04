Přehled tisku: opuštěná vila Margareta, úzkostné poruchy u čerstvých matek nebo pomlázkový byznys

V sobotním českém tisku se dočtete, že slavná karlovarská vila Margareta čeká už osm let na kupce. Majitel za ni chce 130 milionů korun. Píší to Lidové noviny. Zhruba pětina čerstvých matek se podle regionálního Deníku potýká s úzkostnými poruchami. Pomoct by jim mohlo nové preventivní vyšetření. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál.

