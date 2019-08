Přehled tisku: profesní komora pro zdravotní sestry, výměna řidičských průkazů a pražský zdroj vody

V sobotním přehledu tisku se dočtete, že zdravotní sestry si chtějí založit komoru, která by se vyjadřovala i k chystaným zákonům. Tématu se věnuje regionální Deník. Právo upozorňuje, že letos si musí vyměnit řidičský průkaz ještě skoro 270 tisíc lidí. Pražské radní čeká v pondělí jednání, které se týká velkého podzemního zdroje vody na Smíchově, píší Lidové noviny. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotní sestry chtějí vlastní komoru. (ilustrační foto) | Foto: Jarmoluk | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Regionální Deník

Zdravotní sestry chtějí založit vlastní komoru, dočtete se v regionálním Deníku. Návrh zákona, díky kterému by vznikla stavovská organizace, už dostalo ministerstvo zdravotnictví. Podle sester totiž jejich zájmy před zákonodárci nikdo pořádně nezastupuje.

Nemocnice si mladé lékaře zavazují kvalifikačními dohodami. Za jejich porušení musí vyplatit statisíce Číst článek

Podle České asociace sester by nová organizace měla fungovat za stejných podmínek, které platí v případě dalších profesních komor. Tedy že členství by mělo být povinné a všechny sestry by bez něj nesměly vykonávat své povolání. Komora by se měla vyjadřovat hlavně k zákonům. Díky nově vzniklé komoře by se navíc udělal pořádek v tom, kolik sester vlastně v českých nemocnicích a ambulancích působí, připomíná regionální Deník.

MF Dnes

Děti se navzájem chlubí hladověním, tak zní titulek Mladé fronty DNES. Na sociálních sítích se vzájemně podporují v nezdravém hubnutí. Sdílejí třeba fotky vystouplých žeber nebo miniaturních porcí jídla. Případů anorexie podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky přibývá, největší nárůst je právě u dětí mezi deseti a čtrnácti lety.

V roce 2017 se léčilo s některou z poruch příjmu potravy v Česku víc než 3 700 pacientů v ambulantních zdravotnických zařízeních. Dalších skoro pět stovek jich skončilo na psychiatrii v nemocnici. Odborníka tak vyhledalo o třetinu víc lidí, než před osmi lety. Sociální síť totiž podle psychiatry Františka Krcha posiluje nevhodné postoje a dává lidem pocit, že jim někdo rozumí, píše Mladá fronta DNES.

Právo

Letos si musí řidičský průkaz vyměnit ještě skoro 270 tisíc lidí, upozorňuje deník Právo. Zatím si doklad po skončení desetileté platnosti vyměnilo necelých 40 procent řidičů. Hrozí tak, že ke konci roku budou na úřadech velké fronty.

Ministerstvo dopravy zavede pro nováčky řidičáky na zkoušku, zvýšit chce i pokuty za nejvážnější prohřešky Číst článek

Vyměnit si průkaz můžou řidiči zdarma nejen na úřadě v místě trvalého bydliště, ale na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. A to až tři měsíce před skončením jeho platnosti. K výměně je potřeba přinést ještě občanský průkaz nebo pas. Za jízdu s propadlým řidičským průkazem hrozí při silniční kontrole bloková pokuta do dvou tisíc korun.

Lidové noviny

Pražské radní čeká podle Lidových novin v pondělí klíčové jednání, které se týká velkého podzemního zdroje vody na Smíchově. Mohli by udělit výjimku ze stavební uzávěry developerovi, který tam chce stavět byty a kanceláře. Firma tvrdí, že její plány vodní dílo neohrozí. Experti na vodohospodářské stavby se ale obávají opaku.

Podzemní vodní zdroj by v případě nouze mohl deset dnů zásobovat vodou až 600 tisíc obyvatel. Vzhledem k bezpečnostnímu významu jde o utajené dílo, které není ani zakresleno v katastru. Vzniklo v 80. letech při výstavbě metra B. Vodní dílo tvoří důmyslný systém trubek, štol, šachet a přivaděčů, díky kterým je možné vodu přivádět na povrch a upravit ji na pitnou.