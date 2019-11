Přehled tisku: čištění skladu ve Vrběticích, odměny manažerů ve státních firmách i firemní Airbnb

V českém tisku se v pátek dočtete, že okolí muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku by mělo být čisté až za sedm let. Likvidace munice vyjde podle odhadů ministerstva vnitra na 100 milionů korun. Píše to deník Právo. Vysoce odměňovaných manažerů ve státních firmách je podle Mf Dnes o třetinu víc než loni. Nejde o růst platů, ale o zpřísnění pravidel pro přiznávání odměn. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál.

