Přehled tisku: výběr daní, zisky rychlých občerstvení i nedostatek učitelů

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že Česko přitvrzuje ve výběru daní a zdůvodňuje to i Evropskou unií. Ta ale potvrdila, že regulace tak přísná není. Píšou to Hospodářské noviny. Rychlým občerstvením se podle E15 daří. McDonald´s například dosáhl historického zisku. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 9:35 30. srpna 2018

Ženy si budou moct udělat test na rakovinu děložního čípku i doma. Podle Mf Dnes ho do schránky dostanou ženy nad 50 let, které nebyly přes tři roky na preventivní prohlídce. K vyhodnocení ho pak pošlou do specializované laboratoře.

Řetězec rychlého občerstvení McDonald´s v Česku loni dosáhl historického zisku 226 milionů korun. Jak píše deník E15, je to skoro o 60 milionů víc než v roce 2016. Dobře se daří i dalším fastfoodům. Společnost AmRest, která provozuje třeba KFC nebo Burger King, loni v tuzemsku utržily celkem 3,5 miliardy korun.

Pod záminkou EU Česko přitvrzuje ve výběru daní. To je titulek Hospodářských novin. V posledních letech stát zavedl celou řadu nových opatření. Naposledy letos na jaře začal vybírat daň z přidané hodnoty od přepravců, kteří vyvážejí zboží mimo Evropskou unii. A to i v případech, kde mezi výrobcem zboží a samotným přepravcem figuruje prostředník. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že regulace tak přísná není a tuzemské úřady si vyložily interpretaci po svém.

Železniční motorový vůz Slovenská Strela odjede v pátek na dvouletou rekonstrukci. Píše to regionální Deník. Vlakovou soupravu, která je neodmyslitelně spojená s Kopřivnicí, bude renovovat Českomoravská železniční opravna v Hranicích na Moravě.

Přibývá Čechů, kteří věří v boha a tedy i peklo. Jak píše čtvrteční Právo, vyplývá to z výzkumu sociologa Ladislava Rabušice z brněnské Masarykovy univerzity. Za posledních pět let se počet věřících zvýšil z 35 procent na 40.

Ředitelé škol na poslední chvíli shánějí učitele. Tématu se věnují Lidové noviny. Při hledání nezabírají inzeráty ani sociální sítě. Ty přitom podle škol nebyly doteď nikdy potřeba. Podle deníku tak musejí sahat po nekvalifikovaných učitelích nebo po těch, co jsou už v důchodu.