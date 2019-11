Výběr z médií: odpadky dovážené do Česka, nový investiční plán a řopíky na prodej

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že celní správa letos odhalila už 48 případů nelegálního dovozu odpadků do Česka. Píše o tom deník E15. Deník N má k dispozici Národní investiční plán Česka na roky 2019 až 2030. A v Ústecké kraji prodávají řopíky, informuje Deník. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 28. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberečtí celníci zjistili podezřelou přepravu plastového odpadu. Kamion ho vezl z Anglie do Česka. | Zdroj: Celní správa ČR

E15

Celní správa letos odhalila už 48 případů nelegálního dovozu odpadků do Česka. Statistiky Generálního ředitelství cel si všímá deník E15. V minulém roce to přitom bylo jen 19 případů.

Do Česka se dostávají nelegální odpadky hlavně ze západní a jižní Evropy. Do Česka začal proudit nelegální odpad v posledních měsících. Důvodem je zákaz dovozu plastových odpadků do Číny a jiných asijských států, řekl deníku E15 Lukáš Kůs z vedení České inspekce životního prostředí.

Deník N

V Národním investičním plánu na roky 2019 až 2030 jsou strategické projekty za 2,8 bilionu korun. Většina peněž má směřovat do dálnic a železniční dopravy. Napsal to Deník N, který má plán k dispozici. Obsah dokumentu je ale stále konceptem a může se měnit.

Lidové noviny

Česká armáda bude ovládat družice a vyhodnocovat letecké nebo družicové snímky ve velkém rozlišení. Od Nového roku totiž v Česku začne oficiálně fungovat satelitní centrum SATCEN. To bude spadat pod armádní zpravodajskou službu Vojenské zpravodajství. Tématu se věnují Lidové noviny. Vznik centra oznámilo Vojenské zpravodajství už na začátku minulého roku, oficiálně tak začne pracovat po téměř dvou letech. Vládu vyšlo na několik stovek milionů korun, uvádí Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Blíží se revoluce na české železnici. Téma připomínají čtvrteční Hospodářské noviny. Na pět rychlíkových linek totiž 15. prosince místo Český drah vyjedou soukromí dopravci. A od státního dopravce převezmou i některé regionální tratě. Nejzásadněji se změní skladba dopravců ve Zlínském a Ústeckém kraji, kde budou mít soukromí dopravci třetinový podíl na trhu. Důvodem změny je to, že ve většině krajích skončily smlouvy s Českými drahami. Jednotlivé kraje se tak mohly rozhodnout, komu nabídnou smlouvu.

Deník

Přes dvacet vojenských bunkrů řopíků je v Ústeckém kraji na prodej. Zájem o ně mají hlavně soukromníci. V minulosti je chtěl převzít magistrát - ještě zadarmo. Teď za ně ale musí platit, protože se změnil zákon. Tématu se věnuje Deník. Stát třeba nabídl řopík z roku 1938, který je u fotbalového hřiště, městské části Střekov. Cena je 52 tisíc.

Právo

Nanotechnologie z Česka dobývají svět, takový je titulek čtvrtečního Práva. Deník připomíná řadu českých úspěšných firem, které využívají nanovlákna ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo kosmetice.