Výběr z médií: drahé slevy pro studenty a seniory, léky od sester i konec vyšetřování u Trojské lávky

Ve středečních novinách se dočtete, že policie ukončila vyšetřování případu spadlé lávky v pražské Troji a navrhla obžalovat dva lidi, píše Právo. Léky by pacientům mohly podle Deníku předepisovat sestry. A levné cestování studentů a seniorů ve vlacích a autobusech může státní pokladnu vyjít i příští rok draho. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:14 18. prosince 2019

E15

Levné cestování studentů a seniorů ve vlacích a autobusech může státní pokladnu vyjít draho i v příštím roce. A to přesto, že stát od ledna zavede horní limit pro slevy. Ministerstvo dopravy očekává, že za kompenzace dopravcům vyplatí v roce 2020 asi šest miliard korun. Za posledních dvanáct měsíců to bylo o několik stovek milionů méně. Píše o tom deník E15.

Deník N

První česká soukromá družice krouží nad Zemí už skoro půl roku, informuje Deník N. Kostka o straně dlouhé asi 10 centimetrů dokáže kromě pořizování barevných fotek také zachytit pomocí senzorů radiace vzácné gama záblesky. Tvůrci družice věří, že to může v budoucnu pomoci lidstvu v cestě na Mars.

Hospodářské noviny

Možná změna ve vedení radnice Prahy 1 by mohla ohrozit plán pražského primátora Zdeňka Hřiba z Pirátské strany na návrat tramvají do horní části Václavského náměstí. Píšou to Hospodářské noviny. Koaliční smlouvu v městské části v pondělí vypovědělo uskupení My, co tady žijeme. Dosavadní místostarosta z tohoto uskupení Petr Hejma přitom nevylučuje, že by se na budoucí spolupráci mohl dohodnout s opozicí - mimo jiné s ODS. Tato strana ale projektu návratu tramvají do centra není nakloněná.

Lidové noviny

Stát chce zpřísnit pravidla pro reklamy na alkoholické nápoje. Podle Lidových novin by u nich měl být, podobně jako u cigaret, výrazný nápis upozorňující na škodlivost alkoholu. Navíc by se v nich nesměli objevovat lidé ani jiné živé bytosti a v televizi by se reklamy na alkohol nesměly vysílat před 22. hodinou. Počítá s tím novela, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Protestuje proti tomu Unie výrobců a dovozců alkoholu lihovin. Podle ní nemá reklama vliv na objem konzumace.

Deník

Předepisovat pacientům léky nebo zdravotnické pomůcky by nově mohly i sestry. Dosud mají tuto pravomoc výhradně lékaři. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví, informuje o tom středeční Deník. Sestry s plánem souhlasí. Šéfka České asociace sester Martina Šochmanová argumentuje zahraničními zkušenostmi. Podle ní by větší pravomoci sester nejen zvýšily atraktivitu této profese, ale přineslo by to i zefektivnění zdravotnické péče.

Právo

Policie ukončila vyšetřování případu spadlé lávky v pražské Troji. A podala návrh na obžalobu dvou lidi. Zjistil to deník Právo, kterému to potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Před soud by se měli podle deníku postavit projektant lávky Jiří Stráský a bývalý šéf oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký. Za obecné ohrožení z nedbalosti jim hrozí až osm let vězení nebo peněžitý trest. Lávka se zřítila před dvěma lety. Zranili se při tom čtyři lidé. Praha už staví její náhradu, hotová by měla být do konce příštího roku.