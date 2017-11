Přehled tisku: zátahy na sběratele zbraní, platební karta místo Lítačky a více mužů s anorexií

Policisté u sběratelů zbraní pátrají po částečně znehodnocených samopalech ze Slovenska, které jsou v Česku zakázané. Za jejich nákup hrozí až osm let vězení. Lítačku nahradí od příštího roku platební karta, na kterou si budou moct cestující nahrát svůj kupon. A roste počet mužů s anorexií nebo bulimií. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:45 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pistole, munice, náboje, nábojnice, zbraně, násilí, kriminalita | Foto: Anna Kottová

MF Dnes

Čeští policisté podnikají zátahy na sběratele zbraní, informuje Mladá fronta Dnes. Zajímají je hlavně částečně znehodnocené samopaly ze Slovenska. V Česku jsou totiž zakázané. Za nákup těchto zbraní hrozí nadšencům do vojenské historie až osm let vězení.

Export zbraní překonal rekordní hodnoty, zbrojovky vyvezly zbraně za 18 miliard Číst článek

Potíže můžou mít sběratelé, kteří si na Slovensku pořídili automatické zbraně upravené pro střelbu slepých nábojů. U našich východních sousedů jsou totiž takové samopaly legální, v Česku jsou ale zákony týkající se znehodnocování zbraní výrazně přísnější.

V Česku by sběratelé legálně koupili jen kus nefunkčního železa se zavařeným zásobníkem. Slovenská úprava nechává plně funkční většinu mechanismů zbraně, píše MF Dnes.

Problémy se zákonem mohou mít milovníci zbraní, kteří na Slovensku nebo přes internet samopaly na slepé náboje nakupovali v minulosti. Ještě před pár lety totiž slovenští obchodníci nepotřebovali pro vývoz speciální povolení.

Přísnější pravidla platí ale od teroristických útoků v Paříži před dvěma lety. Právě v roce 2015 totiž islámští teroristé vraždili nedostatečně znehodnocenými slovenskými samopaly, které někdo přestavěl zpátky na plně funkční zbraně.

E15

Lítačku, která v Praze slouží jako kupon na městskou hromadnou dopravu, nahradí od příštího roku platební karta. Na chystanou změnu se zaměřil deník E15. Pražský magistrát totiž zveřejnil konkrétní termín, kdy začne novinka platit.

Praha už ví, kolik stojí Lítačka. Dala za ni už 35 milionů. Krnáčová podle opozice nemluvila pravdu Číst článek

Cestující budou moct nahrát jízdenku přímo na platební kartu od 1. července 2018. V srpnu pak Praha představí také vlastní mobilní aplikaci, která nahradí zasílání takzvaných SMS jízdenek.

Už v minulosti informovalo vedení města o tom, že z prostorů metra zmizí takzvané validátory. Přístroje sloužily k aktivaci kuponů na Opencard a Lítačce, nově by se měly kupony zakoupené po internetu aktivovat automaticky.

Projekt má podle deníku E15 stát přibližně 40 milionů korun, roční náklady se budou pohybovat mezi 30 a 42 miliony. Praha ale argumentuje tím, že významně ušetří právě na prodeji SMS jízdenek. Město totiž muselo platit provizi mobilnímu poskytovateli.

Regionální Deník

V posledních deseti letech přibývá mužů s anorexií nebo bulimií. Všímá si toho regionální Deník. Kvůli poruše příjmu potravy také stále častěji končí v nemocnici. Ještě před několika lety přitom veřejnost vnímala anorexii a bulimii jako problém hlavně u dospívajících dívek.

Francie zakázala příliš hubené modelky. Bojuje tím proti poruchám příjmu potravy a sebepodceňování Číst článek

Ústav zdravotnických informací a statistiky uvádí, že loni skončily se selháním organismu v nemocnici víc než čtyři desítky českých mužů. To je dvakrát víc než před deseti lety.

Do nemocnice je nejčastěji přivezou přímo z posilovny. Jsou to hlavně manažeři, kteří potřebují vypadat dobře, nebo mladí vrcholoví sportovci. Některým z nich už lékaři pomoct nedokážou. Podle profesorky Hany Papežové z Psychiatrické kliniky při Všeobecné fakultní nemocnici totiž pacienti svou chorobu dlouho skrývají a k lékaři se dostanou pozdě.

Vrcholoví sportovci tvoří třicet až čtyřicet procent hospitalizovaných mužů s poruchami příjmu potravy, říká v regionálním Deníku profesor psychiatrie Jiří Raboch. Hladovět začali kvůli lepšímu sportovnímu výkonu.

„Další muži chtějí jednoduše vypadat dobře a být v kondici. Začnou proto cvičit. Jenomže z posilování se časem stane posedlost a pacient začne být sám sobě nebezpečný,“ vysvětluje Papežová.

Podle odborníků jsou navíc odhalení pacienti jen pomyslným vrcholkem ledovce. Ve skutečnosti jich bude mnohem víc.

Hospodářské noviny

Vojáci z Česka se v budoucnu zúčastní zahraničních misí po boku dalších evropských armád, uvádějí Hospodářské noviny. Česko v pondělí oficiálně v Bruselu oznámí, že se chce zapojit do posílené spolupráce států Evropské unie na společné obraně. Přidá se tak k dalším zhruba dvaceti zemím unie včetně Německa nebo Francie.

Přehled tisku: šmejdi, Zemanův první čestný doktorát, oční vady, dárcovské SMS Číst článek

Země unie by mohly například společně zasáhnout proti teroristům nebo pašerákům migrantů. Jedním z míst, kde by česká armáda mohla působit, je severoafrická Libye. Právě odtamtud vozí pašerácké gangy běžence přes Středozemní moře do Evropy.

Kromě možných společných vojenských misí chtějí země Evropské unie také společně vyvíjet a nakupovat některé typy zbraní. Plánují třeba spolupráci na vývoji bezpilotních letounů nebo letadel schopných tankovat za letu. Společně by unijní státy měly vyvíjet i obranu proti kybernetickým útokům, informují Hospodářské noviny.

Evropská unie ujišťuje, že posílená obranná spolupráce není v rozporu s fungováním Severoatlantické aliance. NATO má dál bránit Evropu před případným útokem zvnějšku. Spolupráce v rámci EU má sloužit pro úkoly mimo evropské území.

Právo

Senioři se pouští do pěstování konopí, všímá si deník Právo. Staří lidé se v posledních letech intenzivně zajímají o to, jak se konopím léčit a také jak ho vypěstovat. Trestů se nebojí, zdraví je pro ně důležitější.

Dříve osvobozená majitelka growshopu je definitivně vinna. Musí zaplatit pokutu, přijde o zboží Číst článek

Užívat konopí pro léčebné účely mohou Češi od roku 2013. V lékárnách je ale kvůli zahraničním dodavatelům často předražené, a pro seniory tak nedostupné.

Podle předsedy spolku Legalizace zaměřeného na legalizaci konopí Roberta Veverky pěstují marihuanu i celé vesnice. Česká legislativa ale mluví jasně: Pěstování maximálně pěti rostlin marihuany hodnotí jako přestupek, víc než pět kusů jako trestný čin.

Do nelegálního pěstování marihuany se údajně v rodině zapojuje několik generací, které si vzájemně radí a pomáhají. Veverka tvrdí, že se na spolek Legalizace obracejí dospělí, kteří chtějí semínka konopí pro své 77leté rodiče. S pěstováním jim zase pomáhají vnuci.

Ne vždy ale sklidí úrodu konopí ti, kdo se o ni starají. Vzhledem k tomu, že je pěstování konopí fenoménem hlavně venkova, využívají toho zloději, kteří úrodu z polí a zahrad kradou, informuje Právo.