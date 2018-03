Přehled tisku: odebírání zbrojních průkazů, nebezpečný azbest a konec papírových dálničních známek

V pondělí se v novinách dočtete o detailech zatčení kurdského politika Sáliha Muslima, všímá si ho týdeník Respekt. Lidové noviny informují o tom, že Česko nadále ohrožuje azbest a Regionální Deník píše o konci papírových dálničních známek. Více se dočtete v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:23 5. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každé tři dny kvůli špatnému zdravotnímu stavu policisté někomu zabaví zbrojní průkaz - všímá si toho Mladá fronta DNES. | Foto: Reuters

Respekt

Týdeník Respekt popisuje detaily zatčení kurdského politika Sáliha Muslima v pražském hotelu Marriott. Podle informací časopisu se Muslim obával, že mu Turci vyhrožují, a tak mu hotelová ochranka zavolala policii. Jeden ze zasahujících detektivů ale posléze zjistil, že Turecko na Muslima vydalo zatykač, a tak ho česká policie se souhlasem žalobců zatkla. V jiných zemích přitom proti Muslimovi bezpečnostní složky nezakročily.

Mladá fronta DNES

Každé tři dny kvůli špatnému zdravotnímu stavu policisté někomu zabaví zbrojní průkaz - všímá si toho Mladá fronta DNES. Jen loni z tohoto důvodu o povolení vlastnit zbraň přišlo 124 lidi, nejčastěji kvůli zhoršení zraku a v některých případech psychickým problémům. Lékaři by přitom o zdravotním stavu měli informovat policii, komunikace ale podle Mladé fronty DNES někdy vázne. Když pacienta léčí třeba psychiatr nebo jiný specialista, měl by změny zdravotního stavu oznámit taky jeho praktickému lékaři, který to může předat policistům. Problém je, že specialisté praktické doktory neinformují.

Lidové noviny

Azbest dál ohrožuje Česko - informují o tom Lidové noviny. Z původních šesti až sedmi tun nebezpečného materiálu se podle expertů oslovených listem podařilo zklikvidovat sotva čtvrtinu. Zákaz azbestu přitom v Česku platí už 13 let. Materiál způsobuje několik typů nádorových onemocnění. Azbest se používal hlavně v 60. a 90. letech při stavbách škol, továren, skladů nebo nemocnic. Lidové noviny píší, že odstraňování materiálu se v tuzemsku provádí načerno nebo v rozporu s předpisy.

Regionální deník

Papírové dálniční známky skončí - informuje o tom Regionální Deník. Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona, která zavádí známky elektronické. Řidiči tak budou moci poplatek platit online. Poslední papírovou dálniční známku by si majitelé aut mohli na sklo nalepit v roce 2020, pokud pravidla schválí vláda a parlament. Dálniční poplatek bude spojený se státní poznávací značkou a uhradit ho půjde elektronicky, na čerpacích stanicích a taky na poště. Deník píše, že řidiči na novém systému ušetří. Pokud si totiž za současných pravidel koupí v červnu roční dálniční známku, za plnou cenu ji využijí jen z poloviny roku. Novela zákona ale počítá s tím, že jízdu po dálnicích si půjde předplatit na celých 365, 30 nebo deset dní.

Hospodářské noviny

Odchod ČEZ z Bulharska narušuje miliardová arbitráž, píšou Hospodářské noviny. Bulharská vláda chce totiž koupit kontrolní podíl v tamním majetku ČEZu. Polostátní energetický gigant ho ale plánuje za necelých devět miliard korun prodat společnosti Inercom a navíc se s Bulharskem v arbitráži soudí o 15 miliard. To by mohlo prodej bulharské vládě zkomplikovat. Podle informací Hospodářských novin je ve smlouvě s Incercomem podmínka, která novému majiteli ukládá součinnost v arbitráži. Pokud by tedy Bulharsko koupilo tamní majetek ČEZu, muselo by energetickému podniku zřejmě pomáhat ve sporu, ve kterém ale stojí proti němu.

Euro

Katolická církev získala v restitucích majetek a miliardy a už je investuje - o tom píše týdeník Euro. Připravuje se totiž na dobu po roce 2030, kdy přijde o státní příspěvek. Třeba českobudějovické diecéze chtějí do farních budov přitáhnout turisty přes portál Airbnb. Zato třeba katolíci z Olomoucka podnikají v zemědělství. Tamní biskupství dostalo v restitucích 44 tisíc hektarů lesů a tři tisíce hektarů půdy. Na ekologické farmě v Moravském Berouně pracovníci biskupství chovají skot. Maso prodávají do Česka a zahraničí. I když církev vlastní rozsáhlé plochy lesů a polností, týdeník Euro popisuje, že duchovní nepodnikají pouze s půdou.

Právo

Kraje chtějí čtyři miliardy na opravy silnic - to je téma deníku Právo. O peníze žádají předsedu vlády v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO. Použít by se měly na opravy silnic druhých a třetích tříd. Stát však víc peněz chystá poslat na rekonstrukce dálnic a silnic prvních tříd. Hejtmanstvím už minulá vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD poslala na opravy silnic druhých a třetích tříd 11 a půl miliardy korun. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok za hnutí ANO ale Právu řekl, že teď stát potřebuje peníze na výstavu základní dopravní infrastruktury. Krajům vzkazuje, že s nimi bude vláda diskutovat.