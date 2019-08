Přehled tisku: zdanění hazardu zahraničním hráčům, vícegenerační domácnosti a pandemie jmelí

E15

Ministerstvo financí chce zdanit čisté výhry z hazardu i zahraničním hráčům. Jak informuje pondělní E15, týkalo by se to částek nad 100 tisíc korun. Podle resortu by mohlo zdanění výher cizinců přinést do státní kasy ročně až tři a půl miliardy korun.

Nová daň se bude týkat jen cizinců z těch států, se kterými Česko neuzavřelo smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Těch je asi 100. U každého zahraničního výherce tak budou muset úřady zjišťovat, odkud pochází. Cizinců do českých heren a kasin ročně zavítají statisíce a utratí v nich řádově miliardy korun.

Mf Dnes

Na čtyři tisíce lidí ve veřejných funkcích nepřiznalo svůj majetek a porušilo tím zákon. Informuje o tom Mf Dnes. Podle ministerstva spravedlnosti tvoří až 95 procent komunální politici. Za nedodané, opožděné nebo nepravdivé oznámení hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Přiznávat svůj majetek musí ze zákona všichni veřejní představitelé. Hlavní důvody, proč to komunální politici nedělají, jsou dva. Zejména starostům v menších obcích to vadí. Podle nich to může mimo jiné vzbudit zbytečnou závist. Veřejná funkce pro ně není hlavním zdrojem příjmů, a proto nechtějí, aby se lidé z přístupné databáze dozvěděli, kolik si vydělají mimo politiku.

Zdarma po Evropě. Evropská komise zahájila program pro osmnáctileté, aby poznali svůj kontinent Číst článek

Druhým důvodem, proč majetek nepřiznají, je jednoduše zapomnětlivost. Případně si komunální funkcionáři neuvědomují, že se zákon vztahuje i na ně.

Lidové noviny

Mladé rodiny čím dál častěji bydlí se svými rodiči. Lidové noviny konstatují, že hlavním důvodem je nedostatek startovacích bytů a taky vysoké náklady na bydlení. Společné bydlení s rodiči volí rodiny i kvůli tomu, aby se o mohly o stárnoucí příbuzné lépe postarat.

Přesné údaje, kolik domácností se v současnosti skládá z více generací, statistici ani sociologové k dispozici nemají. Více může ukázat sčítání lidu v roce 2021. Podle posledních čísel z roku 2016 žije ve společné domácnosti s dalšími příbuznými zhruba 12 procent úplných rodin. Necelých 6 procent neúplných rodin žije ve společné domácnosti buď s dospělým, potomkem, nebo s dalšími příbuznými.

Hospodářské noviny

Od příštího roku by měly být veřejně dostupné informace o vlastnících firem i jejich podílů v nich. V Hospodářských novinách se dočtete, že zveřejnění informace chce pod hrozbou pokuty nařídit ministerstvo spravedlnosti, aby bylo jasné, kdo konkrétně získává státní zakázky nebo dotace.

Změnu vyžaduje po Česku evropská směrnice z roku 2018, podle představ Evropské unie by měla být zavedená už v příštím roce. Například Hospodářské komoře ale vadí, že evidence podnikatele administrativně zatíží a bude je stát další peníze. Pokud zákon nedodrží, dostanou pokutu 50 tisíc korun, za chybné údaje až čtvrt milionu.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Deník N

Stále více lidí se kvůli obavám ze sucha a klimatických změn snaží ve svém okolí sázet stromy. Deník N ale upozorňuje, že před výsadbou na pozemcích ve vlastnictví města, se musí domluvit s radnicí. Majitele vyhlédnuté parcely je možné zjistit z online katastru nemovitostí.

Právo

České stromy tak dusí pandemie jmelí. Tak zní alespoň titulek pondělního Práva. Tato rostlina napadá stromy a vysává z nich živiny. Má být zhruba stejně nebezpečná jako kůrovec. Jen škody od jmelí nejsou tolik vidět a nemluví se o nich.

Jmelí se šíří kvůli oteplování klimatu. Ve švýcarských Alpách se dá teď najít v mnohem vyšší nadmořské výšce než v minulosti. Nově se taky objevuje v některých regionech v Rumunsku a Maďarsku. V Česku je jmelí nejrozšířenější na Břeclavsku, v okolí Zlína a Ostravsku.