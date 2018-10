Přehled tisku: nedostatek vitaminu D, vznik nejvyššího stavebního úřadu i zájem o dálkové lety

Výročí 100 let Československa připomíná v ekonomickém srovnání týdeník Ekonom. Lidové noviny se věnují tomu, že až 95 procent Čechů nemá dostatečný počet vitaminu D v krvi. Podle Mf Dnes by mohl vzniknout nejvyšší stavební úřad. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 25. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým dětem řídnou kosti, důvodem je nedostatek vitaminu D (ilustrační snímek) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

Zájem o dálkové lety z Prahy prudce roste – to je titulek čtvrtečního vydání deníku E15. Píše, že na pravidelných linkách z Letiště Václava Havla do exotických destinací přibyla meziročně třetina cestujících. Loni od ledna do konce září to bylo přes tři čtvrtě milionu cestujících, za stejné období letos už necelý milion.

Mf Dnes

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vytvořit nejvyšší stavební úřad, všímá si toho Mladá fronta Dnes. Úředníci by nově nepodléhali radnicím a místním politikům, zodpovídali by se místo toho pražskému generálnímu ředitelství.

Hospodářské noviny

Pojišťovny by brzy mohly platit drahé genetické těhotenské testy, píšou o tom Hospodářské noviny. Vyšetření DNA plodu z krve matky teď stojí zhruba 15 tisíc korun. Gynekologové ale upozorňují, že těhotné ženy mají k dispozici jiná spolehlivá řešení. Úhrada testů by přitom zvedla výdaje pojišťoven o desítky až stovky milionů korun.

Deník

Na kontrolu komínů čekají lidé i několik týdnů, to je téma regionálního Deníku. Topná sezóna letos díky dlouhému babímu létu začala o dva týdny později než loni. Kominíci ale přesto nestíhají.

Právo

Nákup obrněnců pro českou armádu za šest miliard korun se znovu zasekl, píše deník Právo. Připomíná, že zakázku na nákup 62 vozidel Titus už dříve zablokovalo ministerstvo obrany. To vyřešilo chybějící bezpečnostní prověrku dodavatelské firmy až letos v létě. Teď ale musí zajistit servis pro obrněnce. Nová dodavatelská firma ho totiž podle vládních odborníků nemusí zvládnout.

Lidové noviny

Českým dětem řídnou kosti, upozorňují na to Lidové noviny. Podle studie Státního zdravotního ústavu nemá minimální vhodnou koncentraci vitaminu D v krvi téměř 95 procent Čechů. Řešením by mohlo být přidávání vitaminu D do potravin, je totiž rozpustný v tucích.

Ekonom

Výročí vzniku Československa připomíná týdeník Ekonom. Sto let republiky popisuje v datech a srovnáních. Porovnává třeba ekonomiku Česka s ekonomikou sousedních států a popisuje hospodářskou politiku první republiky.