Přehled tisku: změny na železnici, dokončení D4 i možný odklad zástavby u Nádraží Holešovice

Česká národní banka do dvou let vybuduje v hlavní hale své budovy návštěvnické centrum. Chce se tak víc otevřít veřejnosti, píší to pondělní Hospodářské noviny. Regionální Deník přináší přehled změn, které přijdou na železnici s novým jízdním řádem. Tématem Práva je dostavba dálnice D4. Ta má začít nejdřív za rok. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 14. října 2019

E15

Plánovaná zástavba okolí stanice pražského metra Nádraží Holešovice se možná zkomplikuje. Píše to deník E15. Realitní skupina CPI totiž chce podat návrh na vydání předběžného opatření k Antimonopolnímu úřadu.

Pražskému dopravnímu podniku to má podle firmy realitního magnáta Radovana Vítka znemožnit uzavření smlouvy s konkurenčními developery. Skupině CPI se nelíbí, že na projekt zástavby nebyl vyhlášený tendr.

Dopravní podnik se na projektu dohodl s firmou Nové Holešovice Development. Tu ovládá skupina investorů v čele s developery Sergem Borensteinem ze společnosti Karlín Group a Thomasem Samii z Ungelt Group.

Deník N

Za velmoc knihoven označuje Českou republiku pondělní vydání Deníku N. Podle poslední statistiky z roku 2018 jich v zemi funguje víc než 5 300. Role knihoven se ale v čase mění. Lidé do nich chodí nejen za knihami, ale navštěvují taky přednášky, filmy nebo koncerty.

Hospodářské noviny

Česká národní banka se chce víc otevřít lidem, informují o tom Hospodářské noviny. Pomoct má návštěvnické centrum, které banka plánuje v hale své hlavní budovy v centru Prahy – a to do dvou let.

Z loňského výzkumu agentury STEM vyšlo, že České národní bance důvěřuje přes 70 procent lidí. Zároveň by ale zhruba tři pětiny lidí o bance, jejích úkolech nebo plánech uvítaly víc informací.

Deník

Změny, které přijdou na železnici s novým jízdním řádem, popisuje regionální Deník. Na části tratí se od prosince vystřídají dopravci. České dráhy někde nahradí soukromníci. Třeba na Děčínsku budou noví dopravci hned dva.

Železničáři teď natírají své vlaky do krajských barev, pořizují si odbavovací systém, dávají dohromady personál. Společnost Arriva by měla jezdit mezi Šluknovem a Kolínem. Mezi Děčínem a zastávkou Ústí nad Labem-Střekov zase pojedou vlaky RegioJetu.

Právo

Dostavba dálnice D4 začne nejdřív za rok. Takový je titulek pondělního deníku Právo. Stát ještě nestihl vybrat soukromou firmu, která se na výstavbě chybějícího úseku mezi Milínem a Miroticemi bude podílet. Do takzvaného PPP projektu se přihlásilo sedm uchazečů.

Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové se už podařilo vykoupit většinu chybějících pozemků pod trasou budoucí jihočeské dálnice. Několik jich ještě převést chybí, a to od různých státních institucí na Ředitelství silnic a dálnic. Na převod taky čekají pozemky, které jsou zatížené exekucemi nebo dědickým řízením.