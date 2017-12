Přehled tisku: rostoucí životní náklady, nedostatek kvalifikovaných sil i nelegální obchod s léky

V pátečních novinách se dočtete o životních nákladech Čechů. Přehled, za co občané nejvíce utrácejí, a prognózu do příštího roku sestavila Mladá fronta DNES. Deník Právo poté informuje o nelegálním prodeji léků na internetu. Někteří lidé totiž berou denně desítky až stovky prášků. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Jaké mají Češi životní náklady a jak se změní ceny v roce 2018? To zjišťovala MF Dnes. Průměrný Čech podle statistického úřadu ročně utratí téměř 25 tisíc za potraviny a nealkoholické nápoje. Nejvíc Češi platí za bydlení, vodu a energie.

Ceny se letos podle odhadů zvýšily o 2,4 procenta, tedy nejvíc za posledních pět let. Z potravin podražily nejvíc vejce a máslo. Kvůli dražším potravinám se zvýšily taky ceny v restauracích – v regionech je obtížné najíst se za sto korun. Za dopravu pak utratí Češi v průměru zhruba 14 tisíc korun za rok, ale náklady rostou řidičům i firmám. V roce 2018 budou pomalu zdražovat pohonné hmoty a ropa podle ekonomů oproti letošku podraží až o 20 dolarů za barel. Efekt zdražování by ale měla zpomalit silnější koruna. Ta navíc v příští sezoně zlevní pobyty u moře. Cena zájezdů by podle odhadů měla klesnout o pět až sedm procent.

Regionální deník

O rozšíření zaměstnaneckých benefitů informoval regionální Deník. Zaměstnavatelé budou moci pracovníkům nově přispět na dioptrické brýle, zdravotní obuv nebo knihy. Do roku 2050 se totiž počet krátkozrakých lidí zdvojnásobí. Za prudkým nárůstem stojí podle lékařů změna životního stylu. Lidé namáhají oči hlavně při umělém osvětlení a přirozený sluneční svit jim naopak chybí.

Věci, které můžou firmy zaměstnancům zaplatit, jsou osvobozené od daně. Je ale nutné, aby šlo o tzv. nepeněžní plnění – částku musí zaměstnavatel uhradit přímo dodavateli. Zaměstnanec tak nemůže dostat peníze na to, aby si brýle nebo boty koupil sám.

Hospodářské noviny

České podniky letos nejvíc trápil nedostatek zaměstnanců, informují Hospodářské noviny. Nezaměstnanost je rekordně nízká a průmyslové podniky nemohou sehnat nové zaměstnance. Především kvalifikované pracovníky do výroby firmy shánějí nejobtížněji. Zatímco dříve si podniky zaměstnance vybíraly, letos musely brát každého, kdo chtěl pracovat. Chybějící zaměstnance tak firmy hledají i mezi vězni nebo se je snaží přivést ze zahraničí.

Stávající zaměstnanci využili situace a žádají po firmách razantní zvýšení platů. Odboráři si často říkají i o dvouciferné navýšení a nebojí se pohrozit stávkou. Podniky zaměstnancům podle listu ve většině případů vyhověly. Růst mezd také zrychlil fakt, že firmy musely pracovníky přetahovat od konkurence a přeplácet je.

Lidové noviny

Člověk podle nových odhadů vědců rozezná až bilion různých pachů. Lidové noviny ve své příloze Pátek píšou, že si lidé pomocí čichu vybírají i své partnery. Při zpracování čichových dojmů hraje svou roli i emocionální paměť – vůně si lépe pamatujeme, když je máme spojené s pozitivní vzpomínkou nebo se strachem. I přesto že vědci o fungování nosu příliš nevědí, na čich se už zaměřili odborníci na marketing. Prodejci se v obchodech snaží pomocí vůně ovlivnit náladu zákazníků a motivovat je tak k nákupu. Mezi osvědčené vůně patří aroma čerstvě upečeného chleba nebo kávy.

Právo

Narůstajícího nelegálního obchodu s léky přes internet si všímá deník Právo. Kvůli snadné dostupnosti lidé berou i několik desítek léků na spaní denně. Za prodej léků proti bolesti nebo na spaní, které jsou jen na předpis, přitom hrozí jeden až pět let vězení. Léky bez předpisu si pořídil každý osmý Čech, které nabízí na sociálních sítích nebo inzertních portálech oprávnění pacienti. V praxi to vypadá tak, že pacient navštěvuje několik doktorů a část pilulek přeprodává. Lékaři přitom upozorňují, že někteří lidé jsou již závislí na dávkách několika desítek až stovek tablet denně.