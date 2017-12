Přehled tisku: změna modlitby Otčenáš, vznik obřího zdravotnického holdingu a tahanice o spis Čapí hnízdo

V úterním tisku se dočtete o vzniku jednoho z nejsilnějších soukromých provozovatelů zdravotnických zařízení - píše o něm deník E15. Lidové noviny si všímají, že čeští biskupové podpořili výzvu papeže Františka k upravení modlitby Otčenáš, a Hospodářské noviny upozorňují, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zavrhl požadavek, aby Česko získalo status pozorovatele v euroskupině. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:34 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští biskupové podpořili výzvu papeže Františka k upravení modlitby Otčenáš | Foto: Max Rossi | Zdroj: Reuters

E15

V Česku vznikne jeden z nejsilnějších soukromých provozovatelů zdravotnických zařízení. Podnikatel řeckého původu Sotirios Zavalianis totiž spojí deset firem pod jediný holding. Píše o tom deník E15. Vznikne tak firma s třímiliardovým obratem. Holding dostane jméno po řecké bohyni zotavení Akeso a připadnou pod něj Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun nebo pardubické radiologické centrum. Podle Zavalianise se spojením firem zlepší řízení společností a bude jasná struktura.

Lidové noviny

Otčenáš zastaral, myslí si kněží. Tématu se věnují úterní Lidové noviny. Čeští biskupové tak podpořili výzvu papeže Františka k upravení modlitby. Sloka otčenáše „neuveď nás v pokušení" by podle papeže měla zmizet ve prospěch přesnějšího překladu. Biskupové oslovení Lidovými novinami souhlasí s hlavou katolické církve, že Bůh do pokušení neuvádí. Podle papeže Františka věta „neuveď nás v pokušení" naznačuje, že Bůh ponouká lidi k hříchu. Ale Bůh člověka v pokušení neuvádí a nechce vidět jeho pád, myslí si papež. Tato vyjádření pobouřila některé papežovy odpůrce. Někteří dokonce tvrdili, že František chce cenzurovat Ježíše.

Mladá fronta DNES

Nadace Jana a Medy Mládkových, které předsedá šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, dostane od Prahy 5 barokní vilu Portheimka, informuje Mladá fronta Dnes. Městská část se podle deníku rozhodla objekt nadaci svěřit bez výběrového řízení. Navíc bude dál na provoz přispívat pěti miliony korun. Změnu ještě musí schválit úterní zastupitelstvo Prahy 5. Radnice v barokním zámečku v centru Prahy provozovala galerii, nebyla s ní ale spokojená. Podle místostarosty Prahy 5 pro kulturu Lukáše Herolda z ODS galerii trápila hlavně malá návštěvnost. Ročně tam chodilo asi šest tisíc lidí. Starostou Prahy 5 je Pavel Richer z TOP 09. Ten ale odmítá spekulace, že pronájem je takzvanou malou domů pro předsedu jeho strany, uvádí Mladá fronta Dnes. Podle Pospíšila začala jednání o Portheimce ještě dříve, než on sám do TOP 09 vsoupil.

Regionální Deník

V Tisové na Orlickoústecku sedí žáci v lavicích, které ve většině škol už před mnoha lety vyřadili. Jsou totiž z roku 1934. Všiml si toho regionální Deník. V tamní škole si ale na historické výjimečnosti zakládají. Školáci mají místo židliček pohodlné lavičky a jsou tam i kalamáře, tedy nádobky na inkoust. V lavicích seděla jako dítě i ředitelka tisovské malotřídky Eva Růžičková. Ta si myslí, že až školu opustí ona, historické lavice asi nahradí nové stolky a židličky. Prozatím mají raritu ve dvou třídách.

Hospodářské noviny

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zavrhl požadavek, aby Česko získalo status pozorovatele v euroskupině. Tedy na schůzkách ministrů financí zemí platících eurem. Píší o tom úterní Hospodářské noviny. Nápad vzešel od českých diplomatů a podporoval ho Babišův předchůdce Bohuslav Sobotka z ČSSD - připomíná list. Bývalý premiér a jeho lidé se podle deníku báli, že po odchodu Velké Británie budou v unii o všem důležitém rozhodovat země eurozóny. Proto měla účast na jejich schůzkách zajistit, aby Česko bylo u tvorby hlavních rozhodnutí.

Právo

Policie odmítá dát z rukou spis týkající se kauzy Čapí hnízdo, zjistilo Právo. Dopis podepsaný vrchním komisařem pražského policejního ředitelství do sněmovny dorazil v pondělí. Členové sněmovního imunitního výboru se tak se spisem můžou seznámit jen v prostorách policie. Policie se totiž obává, že by do dokumentu mohlo nahlédnout více lidí.