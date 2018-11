Přehled tisku: lék proti častému nočnímu močení a výročí utracení 50 žiraf v ZOO Dvůr Králové

V liberecké nemocnici začínají testovat lék proti častému nočnímu močení a hledají k tomu dobrovolníky, píše Mf Dnes. Na stránkách regionálního Deníku si zase můžete přečíst připomenutí 43 let starého případu utracení 50 žiraf v královédvorské zoo. Deník Právo píše o objevu českých chemiků, kteří přišli na bezpečnější skladování popelu z elektráren. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:07 10. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před 43 lety musela ZOO Dvůr Králové utratit 50 žiraf, prý trpěly slintavkou. (Ilustrační foto) | Foto: Lucie Valášková | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Liberecká nemocnice začíná testovat lék proti častému nočnímu močení. Jak píše Mf Dnes, hledá kvůli tomu dobrovolníky. Libereckou urologii si vybrala nadnárodní farmakologická firma, která nový lék na léčbu nykturie v současné době vyvíjí. Nemocnice v Liberci hledá lidi, kteří musí v noci kvůli plnému močovému měchýři často vstávat. Příznaky by přitom měly trvat alespoň šest měsíců. Liberecká nemocnice proto zřídila i speciální telefonní linku.

Deník

Před třiačtyřiceti lety musela Zoologická zahrada ve Dvoře Králové zabít 50 žiraf. K případu se vrací regionální Deník. Zvířata přivezl do Dvora Králové cestovatel a lovec Josef Vágner. Likvidaci stáda nařídily tehdejší komunistické úřady údajně kvůli slintavce, dodnes je ale kolem případu řada nejasností. Po tom, jak to bylo doopravdy, pátrá současné vedení královédvorské zoo. Doklady o utracení žiraf neexistují, komunisté je tehdy zřejmě zničili. Zoo je přesvědčená, že veterináři měli virus více prostudovat.

Právo

Čeští chemici přišli na to, jak bezpečněji skladovat popel z elektráren. Podle deníku Právo do něj začnou přidávat třísloviny, které dodávají nahořklou chuť některým odrůdám červeného vína. Třísloviny v popelu zadrží nebezpečný čpavek a ten tak neunikne do okolí. S nápadem přišli vývojáři z chemické fakulty brněnského Vysokého učení technického.