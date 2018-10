Přehled tisku: kanaďané a český mangan, konec nedostatku léčiv a stamiliony za papírnu

E15

Kanaďané koupili na Pardubicku pozemky pro těžbu českého manganu. To je titulek deníku E15. Kanadská firma zaplatila za dvacetihektarovou parcelu společnosti EP Chvaletice desítky milionů korun. K těžbě manganu už mají Kanaďané předběžné povolení. Nákup pozemků stál Kanaďany kolem 160 milionů korun. Obdobnou částku firma vydělala počátkem října, když vstoupila na kanadskou a australskou burzu. Předběžné povolení k těžbě mají už od dubna. Zásoby naleziště u Chvaletic podle odhadů přesahují 23 milionů tun manganu a patří mezi největší v Evropě.

Mf Dnes

České zoologické zahrady se u lidí těší velkému zájmu. Všímá si toho Mf Dnes. Díky pěknému počasí mají zahrady vysokou návštěvnost. Zároveň ale kvůli suchu zdražilo ovoce a zelenina. Největší zásah do rozpočtů způsobily vysoké ceny sena. Za seno letos zoologické zahrady zaplatily dvakrát víc než obvykle. I za vodu utratily zahrady víc - velkou spotřebu měly hlavně kvůli napouštění bazénů, napájení a umývání zvířat, nebo zalévání rostlin. Některé zahrady Mladé frontě řekly, že kvůli nedostatku dešťovky musely používat pitnou vodu.

Lidové noviny

Potíže s nedostatkem léčiv v lékárnách by mohly ustat. Dočtete se to v Lidových novinách. Stát plánuje, že výrobci nově budou muset zajistit dodání léků do lékáren. Budou taky moct distributorům zakázat vyvážet léky do zahraničí. Změnu kritizují distributoři ale i lékárníci.

Regionální Deník

Kvůli nedostatku posudkových lékařů musí nemocní lidé čekat na takzvaný příspěvek na péči i několik měsíců. Upozorňuje na to regionální Deník. Řada pacientů se proto obrátila na ombudsmanku. Problém by mohla vyřešit novela zákona, která je ve Sněmovně. Posudkoví lékaři rozhodují hlavně o případech, kdy úřady příspěvek na péči odmítli a nemocní se proti tomu odvolali. Podle regionálního Deníku lékaři nemají o tuto práci zájem hlavně kvůli množství papírování. Je jich proto málo a posudky nestíhají vydávat.

Hospodářské noviny

Do internetového bankovnictví by lidé neměli chodit přes nezabezpečené internetové sítě. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to radí odborník na počítačové a mobilní hrozby Michal Salát. Riziko představují taky podvržené verze bankovních programů. S rostoucím počtem chytrých telefonů stále víc lidí k účtu přistupuje přes mobilní bankovnictví. Zabezpečení internetových služeb českých bank je podle Saláta z tuzemské antivirové firmy Avast na vysoké úrovni.

Právo

Sittovi chtějí po státu stamiliony za rodinnou papírnu Neograph. Podle deníku Právo se Vladimír Sitta mladší připojí ke svému otci a bude požadovat za několikaleté popotahování u soudů odškodné. Oba muži byli zproštění obžaloby z údajného vytunelování Neographu. Podle informací Práva Vladimír Sitta mladší chce po státu jako odškodnění 800 tisíc korun jako náhradu za náklady na obhajobu, vypracované znalecké posudky nebo průtahy v řízení.