Přehled tisku: zvedání mezd, nedostavěné dálnice i plastické operace na sociálních sítích

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, proč je právě nyní nejlepší čas říct si o navýšení mzdy. Na toto téma se zaměřují Hospodářské noviny. E15 zase píše o tom, jak by se mohly zmírnit dopravní potíže na východě Prahy. Řešením můžou být vlaky. Víc v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:58 19. dubna 2018

Mladá fronta DNES

Nový manuál, který dostanou úředníci ministerstva dopravy, by měl pomoci v boji proti podezřele nízkým cenám ve výběrovém řízení, píše o tom Mladá fronta DNES. Manuál ale úřadům umožní vyloučit ze soutěže nabídky nižší než 70 procent takzvané předpokládané ceny. Soutěžení zaměřené na nejnižší cenu je nebezpečné třeba pro subdodavatele - kazí totiž vztahy mezi nimi a vítězi zakázek. Ti aby zakázku získali, musí balancovat na hraně nákladů. Pak tlačí na subdodavatele, aby jim šli také s cenou dolů. Řadě českých firem tak podle Mladé fronty DNES hrozí krach.

E15

Dopravní potíže na východě Prahy by místo aut mohly zmírnit vlaky, píše E15. Deník zmiňuje, že právě v téhle oblasti není dostavěný Pražský okruh. Hlavní město už dostalo nabídku na linku z Roztok do Hostivaře od společností Leo Express a RegioJet. Na trati teď jezdí vlaky Českých drah s kapacitou až 210 míst k sezení - ale jen o víkendech a svátcích. V pracovních dnech cestují jen mezi Roztoky a Libní a na prodloužení linky do Hostivaře prý dráhy nemají kapacitu. Praha má ale podle E15 o tento úsek velký zájem. Potřebuje totiž alternativu k automobilové dopravě.

Hospodářské noviny

Nejlepší čas říct si o přidání. To je titulek hlavního článku Hospodářských novin. Česká ekonomika se pohybuje na vrcholu svého růstu a nezaměstnaných je minimum. Firmy tak musejí zvedat mzdy, nejen proto, aby získaly nové zaměstnance, ale aby si udržely i ty stávající. Tlak na vyšší mzdy je ale může dostat do potíží. Hospodářské noviny uvádí příklad obchodů Lidl, který nabízí nástupní plat až 28 tisíc korun, v Praze dokonce ještě o tisíc víc. To je 25procentní nárůst oproti minulosti. Ve výši mezd tak Lidl konkuruje celé řadě pozic, kde je potřeba vysokoškolské vzdělání. Nové kolektivní smlouvy teď začaly zaměstnanecké odbory domlouvat i v dalších řetězcích.

Ekonom

Týdeník Ekonom se zaměřil na to, proč nebude dálniční síť v Česku dostavěná ani do roku 2050. Magazín sestavil deset důvodů, proč Česko v její výstavbě tolik zaostává. Na dálnice řidiči čekají třeba kvůli nekonečným stavebním řízením, chybějícímu zákonu o liniových stavbách nebo váznoucí spolupráci ministerstva dopravy a jednotlivých měst a krajů. Dalším z problémů dálnic je podřadná kvalita. Stará dálnice z Prahy do Brna vydržela dvakrát tolik, co nové betonové. Opravy a modernizace se protahují i kvůli tomu, že by cenu zvedly náklady za práci v noci.

Deník

V Praze by se měla zmírnit pravidla stavebních předpisů pro výstavbu bytů, zmiňuje to Deník. Pravidla platí asi dva roky, ale teď by z nich mohl zmizet požadavek na povinné oslunění. Díky tomu bude jednodušší proměna kanceláří na běžné byty.

Teď musí stavitelé propočítat například to, jestli tam bude svítit dost dlouho, nebo jestli i v přízemí dopadne světlo aspoň na třetinu plochy bytu. Developeři upozorňují na to, že to komplikuje klasickou blokovou výstavbu, jaká je teď třeba v Dejvicích nebo na Vinohradech.

Právo

Kvůli touze vypadat dobře na sociálních sítích lidé stále častěji chodí na plastickou operaci. Přečíst si o tom můžete v deníku Právo. Pacienti často zveřejňují i fotografie z předoperačního období, průběhu operací a jejich výsledcích. Může se tak snižovat strach u lidí, kteří by jinak na zákrok nešli. Sociální média ale vytváří i falešná očekávání, že každý zákrok je snadný a neexistuje při něm žádné riziko. V souvislosti sociálních sítí a plastických operací se objevuje trend barterové spolupráce. Uživatel s vysokým počtem odběratelů nemusí zákrok u plastického chirurga hradit výměnou za příspěvky na jeho sociálním médiu. V zahraničí jsou sponzorované posty označovány, ale v Česku to podle Práva zatím zvykem není.