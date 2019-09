Přehled tisku: novela zákona o zvířecích útulcích, jedináčci v Česku a podvodníci s kotlíkovými dotacemi

Zvířecí útulky by podle návrhu zákona nemohly fungovat bez podpory obcí. Obávají se proto, že jim města zakážou provoz, píše Deník. V Česku podle Lidových novin přibývá rodin s jedním dítětem. Další ratolest partneři odkládají kvůli financím i nedostatku školek. Skupina podvodníků ovládla on-line systém se žádostmi o kotlíkové dotace. Za služby chtěli 10 procent z peněz. Tématu se věnuje Mf Dnes. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 27. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Například na severní Moravě v květnu rozdělil kraj 380 milionů na kotlíkové dotace za pouhých 54 vteřin. (ilustrační foto) | Foto: F. Tichý

Deník N

Česká krajina vysychá a ztrácí lesy, půdy i ptáky. Vyplývá to ze zprávy o životním prostředí za loňský rok, kterou má k dispozici Deník N. Rok 2018 byl podle dokumentu nejteplejší v celé historii měření. A navíc loni pršelo nejméně od roku 1961. Kvůli změnám klimatu taky mizí z krajiny řada zvířat.

Podle zprávy od agentury ministerstva životního prostředí jsme loni zažili 19 tropických dnů a vůbec nejdelší léto v historii měření. Na většině území poklesla hladina podzemních vod. Deník N píše, že teplota v Česku postupně roste už od 80. let minulého století. Zpráva o životním prostředí taky podle deníku poukazuje na to, že z lesů a obzvlášť z polí ubývá ptáků. Od roku 1982 klesla jejich populace o třetinu.

E15

České dráhy se vyhnou žalobě od svého bývalého šéfa Miroslava Kupce - dočtete se v deníku E15. Kupec původně oznámil, že se kvůli způsobu svého odvolání bude bránit právní cestou. Po poradě se svým právním zástupcem ale názor změnil. Dozorčí rada odvolala Kupce v červnu pro ztrátu důvěry.

Věc dostala k prošetření policie. Kupec deníku E15 řekl, že dosud nebyl z ničeho obviněný a žaloba by neměla smysl.

Mf Dnes

Žádosti o kotlíkové dotace ovládla skupina podvodníků. Mf Dnes zjistila, že využívají takzvané roboty - tedy programy, které dokážou on-line žádost vyplnit a podat během několika málo vteřin. Díky tomu předběhnou poctivé žadatele. Například na severní Moravě v květnu rozdělil kraj 380 milionů za pouhých 54 vteřin.

Jihočeský krajský úřad tento týden vypozoroval, že třeba ze stejné adresy počítače v pár vteřinách dorazily desítky různých žádostí. Systém kvůli tomu zkolaboval a na stránky kraje se už nedostal nikdo. Mf Dnes píše, že podvodníci nabízejí lidem na internetu své služby za 10 procent z dotace. Při maximální částce 127 tisíc tak dostanou za nelegální výpomoc skoro 13 tisíc. Desítky lidí si už stěžují na ministerstvu životního prostředí, na polici i na Státním fondu životního prostředí.

Lidové noviny

Česko čelí expanzi jedináčků, tak zní titulek pátečních Lidových novin. Podle nich rodiny od druhého dítěte odrazuje málo školek a touha po pohodlí. Tříčlenných rodin s jedináčkem žije v tuzemsku přes 40 %. V roce 1980 to přitom bylo jen 25 %.

Lidové noviny uvádějí, že Čechy od vícero dětí odrazuje dál třeba zdravotní stav, nestabilita vztahu nebo špatná bytová a finanční situace. Zvyšuje se také věk, kdy mají ženy první dítě. Zatímco v polovině devadesátých let bylo prvorodičkám v průměru 22 let, dnes je to o sedm let více. Lidové noviny uvádějí, že nejvíc dětí mají páry na Vysočině a ve Zlínském kraji.

Hospodářské noviny

Budova Svobodné Evropy na pražském Hagiboru je na prodej, to se dočtete v Hospodářských novinách. Její majitel, firma L88 Investments Prague, zkrachovala letos na jaře, a to kvůli dlouholetému sporu s developerskou společností CPI miliardáře Radovana Vítka.

Na budovu už přišla jedna nabídka ve výši téměř 3 miliardy korun. Zájem o ni má podnikatel Tomáš Lhoták, který se podílel na záchraně firem jako třeba Vítkovice Steel, Škoda Plzeň, Tatra nebo Zetor.

Regionální Deník

Desítky zvířecích útulků se obávají, že budou muset skončit, dozvíte se z Deníku. Ten píše o návrhu zákona, který chce zakázat provoz útulků bez spolupráce s obcemi. Zákon tak chce hlavně donutit radnice, aby plnily svoji povinnost a aktivně se o toulavá zvířata staraly. Spolky mají ale strach, že pokud obec nebude chtít spolupracovat, zvířata skončí znovu na ulici.

Podle poslankyně Moniky Červíčkové z hnutí ANO, která návrh předložila, se totiž radnice péči o toulavá zvířata často vyhýbají. Třeba kočkám podle průzkumů pomáhá jen půl procenta obcí. Návrh má za cíl taky lépe kontrolovat zařízení, která se zvířaty nelegálně obchodují, vysvětluje regionální Deník. Návrh zákona ale obcím vysloveně nenařizuje útulek podpořit nebo zřídit.

Právo

Šéf jihočeských sociálních demokratů Jiří Zimola zvažuje založení vlastního politického uskupení. Připustil to na dotaz deníku Právo. Podle něj by s novou partají mohl vyrazit příští rok do krajských voleb. Zimola se nepohodl s vedením ČSSD už loni na podzim. Uvedl, že jakákoliv změna k lepšímu je ve straně nemožná.

Šéf ČSSD Jan Hamáček Právu řekl, že by ho takový krok od Zimoly překvapil. Na minulé krajské konferenci v jižních Čechách totiž předsedovi údajně oznámil, že chce vést krajskou kandidátku.