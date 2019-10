Přehled tisku: občanské průkazy pro děti od 6 let, zelené dluhopisy a dražší vyvážení žump

V úterním přehledu tisku se dozvíte, že děti starší šesti let možná budou muset mít povinně občanské průkazy. Píše o tom Právo. Česká realitní skupina CPI je první firmou ze střední a východní Evropy, která vydala zelené dluhopisy. Podle deníku E15 mají hodnotu téměř 20 miliard korun. Mf Dnes upozorňuje, že legální vyvážení žump od začátku roku 2021 prodraží. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 29. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doklady | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhas

Euro

České armádě se letos nepodařilo získat tolik mladých posil, kolik by potřebovala. Informuje o tom týdeník Euro. Ministerstvo obrany chce do roku 2025 navýšit počet profesionálních vojáků na třicet tisíc. Podle Eura to ale není příliš reálné.

Letošním cílem bylo přijmout 2 200 rekrutů. Od začátku roku jich ale nastoupilo jen 1 880. Konečný počet nováčků může podle týdeníku Euro ještě klesnout podle toho, kolik vojáků odejde ve zkušební době.

900 vojáků české armády složilo v Praze slavnostní slib. Ceremoniálu se zúčastnil Zeman i Babiš Číst článek

E15

Česká realitní skupina CPI vydala jako první firma ze zemí střední a východní Evropy takzvané zelené dluhopisy za téměř 20 miliard korun. Deník E15 píše, že firma díky zeleným bondům získala mnoho nových investorů. Za utržené peníze chce skupina miliardáře Radovana Vítka pořídit ekologicky šetrné komerční prostory, a to hlavně v Polsku.

Mf Dnes

Legální vyvážení žump se podle Mf Dnes brzy prodraží. Nová pravidla pro likvidaci splašků z domácností platí už od letošního ledna, majitelů žump se ale výrazněji dotknou až od začátku roku 2021. Pak totiž budou muset prokazovat, že z jímek odvezli dostatečné množství splašků.

Lidé z panelového domu v Jiříkově se rozhodli šetřit. ‚Šedou vodou‘ splachují toalety Číst článek

Pokud majitel neukáže doklady o likvidaci splašků nebo jich nechá odvézt méně než podle normy, posoudí to úřad jako přestupek. Za něj může udělit až dvacetitisícovou pokutu. Pokud navíc úředníci prokážou, že ze žumpy unikají splašky do okolních vod, můžou přidat další pokutu až 100 tisíc korun.

Hospodářské noviny

Digitalizace mění vztahy mezi bankami a jejich klienty – to je téma Hospodářských novin. Zatímco dříve zákazníci s bankami komunikovali hlavně na pobočkách, teď hrají stále větší roli mobilní aplikace. Vývoji technologií se přizpůsobují i tradiční vydavatelé platebních karet.

Deník

Část bývalé zahrádkářské kolonie v Jeseníku by měla sloužit lidem na ulici. Píše o tom regionální Deník.

Na jaře bylo v Česku téměř 24 000 bezdomovců, z toho 2600 dětí. Více než třetina žila v Praze a na Ostravsku Číst článek

Bezdomovci se na zahrádkách scházeli už dřív a nechávali tam nepořádek. Podle jesenického městského úřadu proto majitelé pozemky opustili. Na nevyužívaném místě by teď měl vzniknout prostor, o který se budou lidé z ulice starat.

Lidé žijící na ulici budou moci na zahrádkách odpočívat, ale taky pracovat a získávat zkušenosti. Dovednosti s nůžkami nebo křovinořezem se jim můžou hodit třeba v případě, že se budou ucházet o práci v technických službách.

Právo

Občanské průkazy možná budou muset mít povinně už děti od šesti let. Právo zjistilo, že takovou změnu plánuje ministerstvo vnitra. Číslo elektronicky čitelného občanského průkazu by totiž mělo při ověřování totožnosti nahradit rodné číslo.