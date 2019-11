Přehled tisku: prvorodičky stárnou, myslivci v armádě a Čechům se daří splácet dluhy nejlépe v historii

První dítě mají ženy v České republice v průměru po třicátých narozeninách. Krátce po pádu socialistického režimu bylo prvorodičkám těsně pod pětadvacet, píše deník Právo. Hospodářské noviny se věnují plánu armády finančně podporovat myslivecké nebo radioamatérské spolky. Jejich členové by pak museli v případě potřeby narukovat. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:51 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První dítě matky v současnosti mají v průměru po třicátých narozeninách (ilustrační foto). | Zdroj: Pixabay

E15

Sto nejbohatších Čechů a Slováků vlastní majetek v součtu za víc než 1,5 bilionu korun. Píše o tom pondělní E15. Pro představu - přibližně stejnou částku za rok utratí český stát. A stejný majetek patří taky šestému nejbohatšímu člověku na světě - vlastníkovi textilní firmy Inditex Amanciu Ortegovi. Suverénně nejbohatším Čechem i dál zůstává Petr Kellner. Aktuálně má majetek za 290 miliard korun - za poslední rok tak vydělal přibližně deset miliard. Na druhém místě žebříčku je Patrik Tkáč, třetí pak je Daniel Křetínský.

Mf Dnes

Do hliníkových plechovek se nestáčí už jen pivo nebo energetické nápoje. Stále častěji si v nich můžeme koupit třeba minerálky nebo i víno. Všímá si toho Mf Dnes. Další nápoje výrobci v plechovkách prodávají třeba proto, aby produkovali méně plastů a víc tak šetřili životní prostředí.

Hospodářské noviny

Myslivecké nebo radioamatérské spolky by od státu mohly dostávat peníze na to, aby své členy připravovaly na službu v armádě. Podle Hospodářských novin to plánuje ministerstvo obrany. K vojsku by pak například právě vycvičení myslivci museli narukovat v případě vyhlášení stavu ohrožení nebo válečného stavu. Ministerstvo obrany chce, aby v roce 2025 armáda měla 30 tisíc vojáků. Ani to by ale podle rezortu nemuselo třeba v případě války stačit. Po zrušení povinné vojny by navíc dlouho trvalo nové vojáky vycvičit.

Euro

Češi půjčky splácí nejlépe v historii. Upozorňuje na to týdeník Euro. Například hypotéku teď není schopen splácet v průměru přibližně jeden člověk ze sta. Pro srovnání - v roce 2013 na splátky hypotéky neměl každý třicátý. A dobře podle týdeníku Euro Češi splácí i další typy úvěrů. Například podnikatelé teď nezvládají platit přes čtyři procenta svých dluhů. A ubývá dokonce i lidí, kteří nemají na placení úvěrů z kreditních karet.

Právo

České ženy rodí stále později. To je titulek pondělního deníku Právo. Píše o tom, že první dítě matky v současnosti mají v průměru po třicátých narozeninách. Na začátku devadesátých let průměrné prvorodičce bylo těsně pod pětadvacet. Nejpozději v současnosti rodí ženy v Praze - první dítě mají většinou až po 31. narozeninách. Nejdříve naopak mají děti matky na Ústecku - a to v průměru ve 27 letech.