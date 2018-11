Rychlý přehled událostí: český bard v Kremlu, Štefánik bez čepice i derby

Midterms za rohem

Do voleb ve Spojených státech, jež bývají označovány jako referendum o Donaldu Trumpovi, zbývají už jen desítky hodin. Obyvatel Washingtonu DC se ovšem netýkají. Chtějí to však změnit, jak řekli zpravodaji Českého rozhlasu v USA Janu Kalibovi.

Derby bez vítěze

Letná hostila v pořadí už 290. derby pražských „S“. Vršovická Slavia chtěla dobýt svatostánek Sparty. Nakonec se ale oba kluby rozešly smírně. „Sešívané“ alespoň může těšit návrat do čela ligové tabulky.

Metál pro „českého barda“

„Je to zvláštní chvíle. Alexandr Sergejevič Puškin je tu se mnou. A nejen on, ale taky všichni ruští básníci a bardi, které jsem četl, zpíval a překládal. Co ještě říct? Když čteš básně a zpíváš písně druhého člověka, tak se ty sám staneš součástí jeho duše,“ prohlásil v Kremlu písničkář Jaromír Nohavica. Ruská média mu přezdívají „český bard“, Vladimir Putin mu předal Puškinovu medaili.

Pakt, který se nelíbí

„Proti nelegální migraci už bojujeme, na to nepotřebujeme nějaký globální pakt,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotním rozhovoru pro Právo. Pokud by se podle něj stala migrace právem, „pak by se do Evropy klidně mohla nastěhovat miliarda lidí“.

O Globálním paktu OSN o migraci, na nějž narážel, v následujících týdnech ještě hodně uslyšíte. Především o tom, co v něm ve skutečnosti není. O čem dokument OSN vlastně pojednává? A jak moc protichůdná jsou prohlášení Babiše, ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD)?

Filip Harzer se podíval, proč 34stránkový návrh dokumentu, který letos v červnu schválilo 192 členských zemí OSN, budí takové vášně.

Nebyli pro vládu dost malí

Pokud jste si v Číně chtěli koupit literaturu z komunisty zakázaného seznamu, zbývala vám donedávna jedna legální možnost: zajet do literární kavárny v Hongkongu. I poslední ze zástupců nezávislých prodemokratických knihkupectví ale skončil. Podle lidskoprávních aktivistů k tomu knihkupce donutila vláda v Pekingu, která v bývalé britské kolonii v posledních letech posiluje svůj vliv.

Štefánik bez čepice?

Pokud je už nemáte doma, možná si plánujete je pořídit. Řeč je po pamětních dvacetikorunách, které vydala Česká národní banka při příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Mnozí na ně stáli hodiny ve frontách.

Kvůli jeho výročním dvacetikorunám stáli lidé ve frontách. ‚Za tisíc korun bych to nekoupil,‘ říká Číst článek

Anna Kottová vyzpovídala autora návrhu - sochaře Vladimíra Oppla, jenž v minulosti vytvořil mimo jiné Řád Tomáše Garrigua Masaryka či dvacetikoruny, které každý najde v peněžence. Co říká na to, že jsou výroční mince nabízeny i za několik tisíc korun? A která z rytin je podle něj nejpovedenější? Odpověď najdete v rozhovoru.

‚Barranďák‘ se dočká opravy

Barrandovský most čeká kompletní obnova izolace, oprava říms a sanace pláště. Důležitý dopravní uzel se kompletně otevřel před 30 lety – v listopadu 1988. Technická správa komunikací chce s rekonstrukcí začít po roce 2020 a rozdělí ji do několika částí. Už před třemi lety prohlídka zjistila, že mostem výrazně prosakuje voda. Projektant teď připravuje celkový rozsah prací.

Brutalistní veledílo architekta Karla Filsaka otevřel zkraje listopadu 1988 generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. | Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ambuvaky a defibrilátor

Zachránit lidský život není nic snadného. Ještě náročnější je to v deseti kilometrech nad zemí. Řeč je o posádkách letadel. I když se to děje jen zřídka, všichni stevardi i letušky musí každý rok projít opakovacím výcvikem, na kterém si připomínají nejenom pravidla resuscitace. Jeden takový pořádala minulý týden i společnost ČSA a Radiožurnál toho byl součástí.

