Přehled událostí: problémy Mayové, porouchaná výletní loď, bouře Idai na jihovýchodě Afriky i Čeští lvi

Zlákalo vás slunečné počasí o prvním jarním víkendu? Udělat něco pro svoji kondičku je jistě chvályhodné, ale nejdůležitější víkendové události vám kvůli tomu uniknout nemusí. Připravili jsme pro vás přehled dění za sobotu a neděli. Praha 18:17 24. března 2019

Devatenáctý víkend v řadě protestovali v Paříži příznivci žlutých vest. A nejen v Paříži. V Nice policisté dokonce některé demonstranty zatýkali, a to proto, že protestovali na místech, kde to nebylo povolené. Celkem se do sobotních protestů zapojilo 8300 lidí.

Brexit a vzpoura proti Mayové

Mnohem více lidí vyšlo do ulic ve Velké Británii. Odhady hovoří o statisících až milionu. Země, která se připravuje na odchod z Evropské unie, stále nemá vyjednané podmínky odluky ani to, kdy se uskuteční. Termín 29. března již padl, premiérka Theresa Mayová vyjednala odklad nejméně do 12. dubna.

Zda přesvědčí poslance, aby přijali vyjednanou dohodu, není jisté, a o víkendu dokonce list The Sunday Times napsal, že Mayová čelí vzpouře uvnitř vlastního kabinetu. Následně se ale za ni postavil ministr financí, podle kterého má premiérka stále podporu a změna na tomto postu by Británii zásadní efekt nepřinesla.

Poblíž norských břehů se v sobotu dostala do problémů velká výletní loď, na které cestovalo přes 1300 lidí. Kvůli silné bouři a výpadku motoru nemohla manévrovat a vítr ji hnal k pobřeží. Záchranáři z ní během večera, noci a nedělního dopoledne evakuovali několik stovek lidí. Do potíží se kvůli bouři dostala i druhá loď, která původně chtěla té první pomoci. Až v neděli se podařilo situaci vyřešit.

Prohlédněte si fotografie z událostí, které se staly tento víkend:

Smutné zprávy nejen z Afriky

Ve vzdálenějších končinách Země se truchlilo. Ať už v novozélandském městě Christchurch, kde se desetitisíce lidí sešly na pietní vzpomínce na oběti střelby v mešitě, tak v afrických státech Zimbabwe a Mosambik, kde si bouře Idai vyžádala více než 400 lidských životů. Podle úřadů bude potravinovou pomoc po katastrofě potřebovat několik tisíc obyvatel. Počet obětí navíc není konečný, až po opadnutí vody bude možné je sečíst.

Z afrického kontinentu pochází ještě jedna tragická aktuální zpráva. Ve státě Mali, kde je bezpečnostní situace dlouhodobě nestabilní, se stal útok, který je nejhorším etnicky motivovaným zločinem v této oblasti za poslední roky. Na pastevce z řad Fulbů tam zaútočili ozbrojenci, kteří se vydávali za lovce z jiného kmene. Zabili více než 100 lidí.

Mezi zprávami ze světa byste neměli pominout také rozhovor od našeho redaktora s dánským novinářem a dokumentaristou Sørenem Klovborgem. Týká se jeho mapování osudů chudých žen z různých států, které se vydávají za výdělkem na Blízký východ. Jako služebné ztrácejí spoustu práv a nevztahuje se na ně ani pracovní zákoník. Mnohdy se stávají oběťmi týrání, znásilňování nebo omezování svobody, z bludného kruhu ale nevede cesta ven.

Lví večer

Abychom zabrousili (ačkoli nechceme zabrušovat až moc) do příjemnější oblasti, připomeneme vám ještě největší českou víkendovou událost. Máme na mysli předávání Českých lvů. Výsledky si můžete přečíst zde.

Pokud byste měli náladu na poněkud ostřejší hodnocení slavnostního galavečera, doporučujeme pohled publicisty Pavla Sladkého. A kdyby se vám snad zdálo, že jaro letos nezačíná příliš optimisticky, vzpomeňte si na vítězný snímek letošních lvů: Všechno bude.