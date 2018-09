Rychlý přehled událostí: hrdinka v balerínkách, poplašná zpráva o infuzích a protesty v Chemnitzu

Běžkyně v balerínkách

Na Slovensku vzbudila pozornost dívka, která vyhrála běžecký závod v Moldavě nad Bodvou v obyčejných balerínkách. Některé závodnice předběhla o celé kolo. Fotografie malé Annamárie se začala šířit po sociálních sítích a dostala se i do slovenských médií. „Vyrůstá v rodině, kde je spolu s deseti sourozenci ve velmi skromných podmínkách,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Mária Tóthová, ředitelka volnočasového centra, které závod pořádalo.

Jak poznamenává server slovenského Denníku N, stala se fotka „symbolem toho, že chudé děti mají jen malou šanci na rozvoj svého talentu“ a čeká ji setkání se slovenským prezidentem.

Tání ledovců

Ledovce po celém světě tají. Některé v Alpách ztratily za posledních 30 let i více než polovinu ze svého původního objemu. Na sociálních sítích se objevily fotografie ledovců Suretta a Ghiacciaio di Campo Nord Paradisìn, jejichž úbytek ledu je patrný na první pohled.

Podle klimatologů Václava Cílka z Akademie věd a Radana Hutha z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy velikost ledovců neovlivňují pouze teploty, ale i sněhové srážky.

Hoax o infuzích

Poslední Češi se v těchto dnech vrací domů z prázdninových dovolených. Pokud ale byli v Řecku nebo třeba Itálii, musí si dát měsíc pauzu od darování krve. Opatření má zabránit přenosu západonilské horečky, kterou v těchto oblastech přenášejí komáři.

Českým internetem ale zároveň putuje zpráva, že omezení souvisí s imigranty, kteří přitáhli nemoc, na níž nejsou v Evropské unii léky. iROZHLAS informaci ověřil a zjistil, že jde o podvodný e-mail.

Protesty v Chemnitzu

Ve střety a šarvátky s policií se v sobotu večer ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici) proměnil závěr protestního pochodu organizovaného protiimigračním hnutím Pegida a protestní stranou Alternativa pro Německo (AfD).

Policie, která má na místě stovky příslušníků, večer zasahovala také v oblasti nádraží proti „narušitelům“ z pravicového i levicového tábora. Napadení se nevyhnuli ani někteří novináři.

Sleva na jízdném

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od soboty využívat ve vlacích a autobusech nové slevy ve výši 75 procent z jízdného, které na jaře schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od příštího roku zhruba na 5,83 miliardy korun ročně.

Fungování nových slev a zájem o ně bude na pražském hlavním nádraží zjišťovat ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Policejní zátah

Policie hledala v noci z pátku na sobotu nejen v pražských ulicích opilé děti a mladistvé. Začala tak celostátní akce s názvem HAD zaměřená na hazard, alkohol a drogy u dětí. Do předem ohlášené akce se kromě policie zapojila třeba i Celní správa nebo Česká obchodní inspekce.

Asi třicítka mužů a žen v uniformách procházela centrum města a kontrolovala vytipované noční bary a restaurace.

Příplatek na ultrazvuk a mamograf

Všeobecná zdravotní pojišťovna od 1. září přispívá na preventivní vyšetření k odhalení rakoviny prsu ženám od 30 let do 44 let. VZP jim na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření přidá 300 korun. To podle ní zcela pokryje náklady na ultrazvuk, mamograf asi z poloviny.

Rakovina prsu je v Česku podle statistik příčinou skoro pětiny všech zhoubných nádorů u žen. Ročně jich onemocní asi 6000, více než 1500 jich umírá.

Smutné výročí

1. září uplynulo 79 let od chvíle, kdy tehdejší nacistické Německo napadlo s podporou Sovětského svazu Polsko, což vedlo k začátku druhé světové války.