Rychlý přehled událostí: volební maraton, potápějící se ostrov i hvězdná Lady Gaga

Vítězové a poražení

Server iROZHLAS.cz analyzoval výsledky komunálních voleb. Zaměřil se přitom na navrhující stranu všech zvolených zastupitelů. Tento pohled umožňuje započítat kandidáty nominované stranami i ve všech lokálních koalicích.

V obecních zastupitelstvech od minulých voleb přibylo nejvíc nezávislých kandidátů. Relativně nejvíc si polepšili Piráti. Největší ztráty utrpěla sociální demokracie a komunisté. Dva ze tří zastupitelů zvolených v obecních volbách jsou nezávislí kandidáti. Ze stran s celostátní působností získali nejvíc mandátů lidovci (3645), STAN (2601), jen o jednoho zastupitele méně má Občanská demokratická strana (2600).

Stuchlík o neúspěchu

Jak se na výsledek voleb dívá lídr pražské kandidátky ANO Petr Stuchlík? V Praze jsme počítali s lepším výsledkem, na druhou stranu je velmi vyrovnaný, myslí si. Hnutí v hlavním městě podle něj poškodila vláda jeho vlastní primátorky Adriany Krnáčové. Šéf ANO a premiér Andrej Babiš Stuchlíkovi podle jeho slov řekl, že s ním i nadále počítá. V Praze ANO skončilo na 5. místě s 15,37 procenta, při minulých volbách přitom získalo přes 22 procent.

„Výsledek hnutí ANO rozhodně není to, co jsme očekávali. Je to zřejmě účet za poslední čtyři roky a rozhodně ho nehodnotíme jako úspěch,“ řekl Stuchlík v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Zajímavosti voleb

Zachytili jsme pro vás šest zajímavých volebních momentů, které by neměly ujít vaší pozornosti. Patří mezi ně třeba nejtěsnější rozdíl hlasů, který v senátních volbách rozhodl o postupu do finále. Na Prostějovsku hrálo zásadní roli pouhých pět hlasů. Nejtěsnějším rozdílem postoupila do finále letošních senátních voleb někdejší poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková. Získala 5370 hlasů, v pořadí třetí kandidátka ANO Irena Blažková jich dostala 5365.

Na Prostějovsku při účasti zhruba 45 tisíc voličů (43,43 procenta) vyhrála dosavadní senátorka Božena Sekaninová z ČSSD.

Pomůže Bůh, nebo zeď?

Reportáž z Tangieru, amerického ostrova, který mizí před očima. Když koncem loňského roku připojila i Sýrie podpis pod Pařížskou dohodu o klimatu, staly se jedinou zemí, která se otevřeně staví proti ní a plánuje z ní vystoupit, Spojené státy.

Zároveň politika současného prezidenta Donalda Trumpa bere větší ohled například na zájmy uhelného průmyslu než na varování vědců před následky globálního oteplování. Přitom jednou z jeho prvních obětí se může stát malý americký ostrov Tangier, kam je to od Bílého domu vzdušnou čarou jen o něco víc než sto kilometrů.

Zrodila se hvězda

V režii Bradleyho Coopera se ve filmu rodí hvězda už počtvrté. Modernizace klasického příběhu, ve kterém si v minulosti zahrály třeba Judy Garlandová nebo Barbra Streisandová, staví na jednoduchém ději, silných emocích a těžkotonážních vokálech Lady Gaga. Od jeho premiéry na festivalu v Cannes se o něm mluví jako o horkém kandidátovi na Oscara.

28

Většina dostihových koní nevyhraje tolik závodů za celý život, klisna Winx ale nic jiného než vítězství už přes tři roky nezná. Po vítězství v dostihu Turnbull Stakes a australském Flemingtonu vyhrála už 28. dostih v řadě.