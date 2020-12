PŘEHLEDNĚ: Čtvrtý stupeň se vrací. Projděte si změny, které přijdou v pátek kvůli epidemii koronaviru

PES se vrací zpět na čtvrtý stupeň. Kvůli koronavirové epidemii budou muset znovu zavřít restaurace, kavárny a hotely. Otevřené naopak zůstanou obchody a některé služby. Lidé si budou moci dojít ke kadeřníkovi nebo kosmetičce, vláda ale neumožnila provoz bazénů a wellness center. Začne platit také zákaz vycházení v době od 23.00 do 5.00 hodin. Na veřejnosti se budou moci shromažďovat skupinky maximálně po šesti lidech. Praha 20:30 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pátek 18. prosince se Česko vrátí do 4. stupně PES | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obchody

Když bylo Česko naposledy ve čtvrtém stupni protiepidemického systému (PES), mohly mít otevřeno jen vybrané obchody se základními potřebami, podle pondělního rozhodnutí vlády by to ale nyní mělo být jinak – otevřeno budou mít všechny prodejny, ale s omezením počtu osob v obchodě (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a udržováním dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky.

Stát zavřeným firmám poskytne plnou kompenzaci, uvedl Babiš. Na očkování chce vládního zmocněnce Číst článek

Výjimku budou mít rodiny, kdy děti do 15 let se do tohoto omezení nebudou započítávat.

„Nedělní zákaz prodeje nebude obnoven,“ sdělil po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Během vánočního období budou obchody otevřené za ustanoveného režimu. Zavřeno by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) mělo být pouze ve státní svátky.

V obchodních centrech nad 5000 metrů čtverečních jsou zavřené dětské a jídelní koutky.

Trhy, vánoční prodejní akce

Prodej kaprů je ve čtvrtém stupni povolen jako prodej lokální potraviny za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Pro ty platí možnost obsadit pouze každé druhé stanoviště pro stánek s minimálním rozestupem čtyři metry, zakázán je prodej občerstvení ke konzumaci na místě. Prodávat se mohou jen potraviny, které si zákazníci odnesou s sebou.

Vláda aktualizovala možnost projede nápojů s sebou. Zakázaný bude pouze prodej alkoholických nápojů. Po několika dnech zmatků ze čtvrtečního vládního usnesení, o kterých jsme dříve informovali, si tak budou moci lidé objednat kávu nebo čaj do kelímků.

Služby

Provozovny služeb už nyní fungující ve třetím stupni za zvýšených hygienických opatření a budou moci mít otevřeno i nadále, ovšem za dodržení pravidla 15 metrů čtverečních na jednu osobu. V minulosti musely mít přitom ve čtvrtém stupni zavřeno.

Vyhlášená brněnská restaurace Koishi končí. ‚Současná situace je gastrogenocida,‘ tvrdí majitel Číst článek

Oproti tomu hotely nebudou moci provozovat své ubytovací služby. Budou muset mít zavřeno.

Restaurace

Vláda s účinností od pátku rozhodla o opětovném uzavření restaurací, hospod a kaváren. Otevřené mohou mít pouze výdejní okénko. A to jen mimo dobu zákazu vycházení – tedy maximálně do 23.00.

Nadále platí také zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Už v nyní platném třetí stupni vláda ve snaze omezit pití alkoholu venku zakázala prodej alkoholických nápojů k odnosu, nařízení ale musela opakovaně upravit.

Návštěvy zdravotnických zařízení

Zatímco v nedávné minulosti platil ve čtvrtém stupni úplný zákaz návštěv, nyní budou v zařízeních sociálních služeb podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) návštěvy možné. A to za podobných podmínek jako nyní ve třetím stupni. Podmínkou zůstane testování antigenním testem s negativním výsledkem a nošení respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

„I ve stupni čtyři budou umožněny návštěvy v domovech pro seniory. A to proto, že jsou nyní dostupné rychlé antigenní testy,“ informoval ministr zdravotnictví.

Omezení volného pohybu osob

Ve čtvrtém stupni má platit noční zákaz vycházení v době od 23.00 do 05.00. Roušky zůstávají povinné ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejně přístupných místech.

V pátek začne platit také omezení shromažďování. Na veřejnosti se budou moci scházet skupinky maximálně po šesti lidech.

Maximálně 20 osob se bude moci účastnit svateb, pohřbů nebo bohoslužeb. U bohoslužeb vejde v platnost povinnost jen sedících účastníků s odstupem dvou metrů v jedné řadě a maximálně do 20 procent kapacity.

Začne platit zákaz hromadného zpěvu.

Sport

Ve čtvrtém stupni protiepidemického systému jsou povoleny pouze profesionální soutěže bez diváků, znovu budou zakázány amatérské soutěže. Opakovaně se uzavřou vnitřní sportoviště pro individuální sporty. Sportovat bude možné pouze venku do šesti osob.

V pátek se amatérům opět zavřou vnitřní sportoviště, venkovní skupinové tréninky budou do šesti lidí Číst článek

Od 18. prosince bude umožněn provoz lyžařských středisek, nebude se však možné na horách ubytovat nebo se najíst. Také na horách však budou moci restaurace využít možnosti výdejového okénka.

Uzavřou se bazény, wellness a fitness centra. Výjimku budou mít pouze poskytovatelé zdravotních služeb a profesionální sportovci.

Školy

Ve čtvrtém stupni pokračuje prezenční výuka mateřských a speciálních škol, prvního stupně základních a posledních ročníků středních škol. Nadále se podobně jako ve třetím stupni rotačně (se střídáním po týdnech) učí žáci druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií.

Proti třetímu stupni by měli zpátky na pouze distanční výuku přejít studenti středních a vyšších odborných škol a také prvních ročníků vysokých škol. Základní umělecké školy přecházejí na distanční výuku, výjimkou je prezenční výuka jeden na jednoho.

„Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Robert Plaga

@RobertPlaga 21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.

Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné. 21 121

Úřady a firmy

Stejně jako ve třetím stupni platí omezení úředních hodin, úřady také mají přijmout organizační a režimová opatření snižující riziko nákazy. U výrobních nebo skladových provozů je nutné dodržovat zpřísněná opatření. Je doporučeno testování zaměstnanců, a to i u kancelářských provozů, kde je doporučena práce z domova.

Kultura

V divadlech, kinech nebo koncertních sálech platí ve třetím i čtvrtém stupni zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách.

Vláda prodloužila nouzový stav do 23. prosince. Upravila opatření ohledně prodeje alkoholu Číst článek

Zavřené budou muset být muzea, galerie a památky. Ty dosud ve třetím stupni mohly být otevřené s tím, že pro muzea a galerie patří omezení počtu návštěvníků na 25 procent kapacity, u hradů či zámků mohou být prováděny nejvýše desetičlenné skupiny.

Veletrhy, výstavy a zoologické zahrady musejí být uzavřeny taktéž. Nyní mohly být otevřeny s využitím nejvýše čtvrtiny kapacity areálu, povoleny byly skupinky maximálně deseti osob.

Knihovny mohou využívat ve čtvrtém stupni pouze výdejní okénka pro předem objednané knihy. V současnosti mohou být otevřené, platí ovšem podobné omezení jako v případě obchodu a služeb, tedy jeden návštěvník na 15 metrů čtverečních a dvoumetrové odstupy.

Nouzový stav

Čtvrtý stupeň protiepidemického sytému je vázán na nouzový stav, který byl Poslaneckou sněmovnou naposledy prodloužen do 23. prosince.

Nicméně vláda bude znovu žádat o prodloužení nouzového stavu. Podle slov ministra zdravotnictví Jana Blatného bude kabinet přihlížet k aktuální epidemické situaci, ministr však neočekává takové zlepšení, abychom si mohli dovolit fungovat bez nouzového stavu, komentoval po pondělním jednání vlády.