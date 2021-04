PŘEHLEDNĚ: Omezení pohybu mezi okresy, amatérský sport, rotační výuka ve školách

V pondělí končí nouzový stav a s ním také omezení pohybu mezi okresy. Podle původního vyjádření ministerstva zdravotnictví mělo skončit také opatření, které zakazuje setkávat se více než dvěma lidem, to se nicméně během víkendu změnilo. Jaká opatření se mění a jaká zůstávají? Server iROZHLAS.cz přináší přehled změn. přehledně Praha 17:16 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní kontrola | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odvolaný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ještě v úterý oznámil, že po konci nouzového stavu, který končí v pondělí 12. dubna, se budou moct lidé venku setkat ve skupinách dvaceti lidí a uvnitř do deseti.

Nesouhlasila s tím Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) pod vedením epidemiologa Petra Smejkala, se kterou rozvolnění pravidel pro setkávání někdejší ministr Blatný nekonzultoval. Ohrozilo by to podle nich návrat dětí do škol.

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v sobotu 10. dubna večer původní plán zrušil a vydal mimořádné opatření, podle kterého se budou moct venku i vevnitř setkat jen dvě osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti. Takové pravidlo platí i aktuálně za nouzového stavu.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví naváže od nedělní půlnoci na krizové opatření, které skončí s nouzovým stavem. V pondělí by o novém opatření ale měla hlasovat vláda. Pokud ho neodsouhlasí, přestane platit.

Podle ústavního právníka Jana Wintra vláda může po skončení nouzového stavu omezit počet lidí jen na organizovaných akcích. Také Jan Kysela, ústavní právník a člen skupiny MeSES říká, že shromažďování na veřejných i soukromých akcích může stát omezit podle pandemického zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví, omezení ale musí zdůvodnit.

Amatérský sport

Rozvolnění s koncem nouzového stavu mělo umožnit větším skupinám lidí společně sportovat. Ještě v pátek dopoledne na tiskové konferenci čerstvě zvolený ministr zdravotnictví žertoval, že si lidé budou moci jít zahrát fotbal, pokud ovšem oželí jednoho brankáře a budou hrát ve dvacetičlenné skupině.

Po sobotní změně bude možný amatérský sport jen individuální nebo ve dvojicích. Ministr Arenberger navrhuje třeba tenis. Pokud lidé nedodrží dva metry, měli by mít příslušnou ochranu úst a nosu.

Roušky a respirátory

Opatření ohledně povinnosti nošení roušek a respirátorů zůstává stejné jako doposud. Respirátor nebo nanoroušku musí mít lidé nasazenou v hromadné dopravě, na jejích zastávkách, v obchodech, zdravotnických a sociálních zařízeních a také ve školách. Výjimku mají děti do 15 let, kterých stačí chirurgická rouška, děti do dvou let nemusí mít ústenku žádnou. Bez roušek mohou být i lidé, kteří sportují, musí však dbát na dodržování rozestupů.

Částečné otevření škol

Pondělní rozvolnění se bude týkat také škol. Otevřou se mateřské školy, ovšem pouze pro předškolní děti. Pro první stupeň základních škol bude platit systém rotační výuky, kdy se žáci budou v lavicích střídat po týdnu. Každé pondělí a čtvrtek musí podstoupit antigenní test. Žákům druhého stupně se umožní konzultace, na kterých nicméně nemůže být najednou více než šest žáků.

Studenti středních a vysokých škol se mohou účastnit pouze praktické výuky, nebo mohou do školy dorazit za účelem konání zkoušky. V jeden moment však nesmí být přítomno více než 10 studentů. Kromě studentů, kterých se týká účast na praktické výuce, není dovoleno tyto studenty ubytovávat na kolejích, které pro většinu studentů zůstávají dále uzavřené.

Změnu však pocítí studentu uměleckých a jazykových škol. Od pondělí bude umožněna výuka v režimu jeden na jednoho.

Kvůli výskytu brazilské mutace koronaviru v okrese Děčín se této lokality rozvolnění netýká.

Obchody a služby

S částečným otevřením škol také souvisí otevření určitého sortimentu v obchodech. V pondělí budou moci otevřít obchody s dětským oblečením a obuví, dále pak papírnictví. Konec nouzového stavu také umožňuje návrat farmářským trhům. Rozvolní se také provoz prádelen, čistíren, zámečnictví, oprav domácích spotřebičů a prodeje pietního zboží.

Lidé se budou moci nově podívat také do zoologických nebo botanických zahrad. Jejich kapacita však bude omezena na pětinu.

Omezení pohybu

Od pondělí také skončí omezení pohybu pouze na území okresu. Pro překročení jeho hranic už nebude nutné mít čestné prohlášení, zmizí policejní kontroly. Přestane platit zákaz nočního vycházení.