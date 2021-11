PŘEHLEDNĚ: Vláda zkomplikovala život neočkovaným. Bez testů od pondělí nemůžou do hospod a hotelů

Až na výjimky se bez očkování nebo průkazu o prodělání nemoci od pondělí lidé nepodívají do restaurací, hotelů nebo na hromadné akce. Testování se ale přesto mnoho neočkovaných nevyhne. Vláda totiž nařídila i jejich povinné testování ve firmách a plošné testování ve školách. Neočkovaným se tak od pondělí výrazně zkomplikuje život. Co budou muset nově dodržovat? Server iROZHLAS.cz přenáší přehled změn, které ve čtvrtek schválila vláda. Praha 20:00 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jehel se prý bojí, ale vydržel to. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zákaz vstupu

Od pondělí 22. listopadu se lidé bez očkování nebo průkazu u prodělání nemoci v posledním půl roce nedostanou do služeb jako jsou kadeřnictví nebo manikúry, restaurací, ubytovacích zařízeních nebo na kulturních a sportovních akcích. Bezinfekčnost tak neočkovaní nově nebudou moct prokázat testem.

Opatření neplatí jen pro děti do 12 let. Výjimka platí jenom pro mladé od 12 do 18 let, pro lidi s kontraindikací nebo pro ty, kteří zatím mají aplikovanou jenom první dávku dvoudávkové vakcíny. Ti se mohou prokázat PCR testem.

Zdravotní pojištění jim bude hradit pět PCR testů měsíčně. „V tuto chvíli rušíme úhradu antigenních testů,“ upřesnil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Pro očkované budou dál platit dva PCR testy v měsíci zdarma.

Testování ve firmách

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na čtvrteční tiskové konferenci řekl, že jeho kabinet chce zavést povinné testování na koronavirus ve firmách minimálně jednou týdně. Výjimku budou mít lidé, kteří jsou očkovaní nebo mají imunitu po prodělané nemoci.

Zaměstnanec se bude moct otestovat ve specializovaném zařízení nebo samotestem v práci.

„Bude jim umožněno otestovat se na místě. Je to shodné jako v Bavorsku a podobné to brzy může být i v celém Německu (opatření pro celou zemi ještě neschválila Spolková rada - pozn. red.). Budou si moci udělat pod dohledem klasický samotest, který jsme měli možnost aplikovat na jaře,“ řekl po jednání vlády vicepremiér v demisi Karel Havlíček z hnutí ANO.

Vláda počítá s tím, že bude firmám testy proplácet. Podle Havlíčka by mělo jít o 60 korun za jeden samotest.

Firmám ministerstvo zdravotnictví doporučilo, aby v maximální míře přešly na home office. Ministerstvo vnitra předloží návrh přechodu na práci z domova pro státní správu. Vláda ještě bude jednat o tom, jestli bude ve firmách povinné i testování očkovaných nad 60 let.

Změny ve školství

Ministerstvo zdravotnictví původně nechtělo v testování ve školách pokračovat. Po dohodě s AntiCovid týmem nastupující vlády se ale Babišův kabinet rozhodl, že toto pravidlo zachová.

„Budou se testovat děti, které jsou neočkované, bude to probíhat antigenními samotesty s tím, že chceme vytvořit systém test and stay,“ přiblížil Vojtěch.

„Chceme to nastavit tak, aby automaticky nechodily do karantény celé třídy, pokud je tam jeden pozitivní žák,“ dodal.

Ve školách se bude testovat 22. listopadu, 29. listopadu a 6. prosince.

Na vysokoškolských kolejích se nebudou uznávat samotesty. Každý týden se budou muset ubytovaní studenti prokazovat negativním PCR testem, dokončeným očkováním nebo proděláním nemoci. Možný bude i antigenní test provedený zdravotníkem.

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních

Při návštěvách nemocnic nebo zařízení sociálních služeb se budou i nadále uznávat PCR i antigenní testy, nikoli však samotesty. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová na středeční tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví zmínila, že toto opatření zavádějí mimo jiné kvůli tomu, aby se porodů mohli zúčastnit neočkovaní otcové.

Prokazování testem bude nadále možné také například při nástupu do lázeňské péče nebo při volbách do správních orgánů právnických osob.

Vláda bude o finálním znění protiepidemických opatření jednat ještě v pátek v poledne.