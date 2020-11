PŘEHLEDNĚ: Omezená kapacita obchodů, 15 lidí na svatbě, otevřené školy. Jaká opatření od středy mění?

Od středy se v Česku mění některá vládní opatření proti šíření koronaviru. Dotknou se například provozu obchodu či konání svateb a pohřbů, zároveň se do lavic vrátí žáci prvních a druhých tříd základních škol. Vláda tak sjednotila opatření s novým protipandemickým systém (PES). Čeho konkrétně se změny týkají, si můžete přečíst v našem přehledu. Praha 8:59 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchody musí od středy omezit počet zákazníků v prodejně (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obchody

Nejvýznamnější změnou v nových opatřeních pro obchody je omezení počtu zákazníků v prodejně – každý z nich musí mít nyní okolo sebe prostor 15 metrů čtverečních. Restrikce neplatí pro personál. Některé řetězce se rozhodly omezit počet nákupních košíků a vozíků na takový počet, který odpovídá kapacit prodejny. Na dodržování opatření bude dohlížet ostraha.

Mění se i otevírací doba obchodů – ta se prodlouží z dosavadních 20.00 o hodinu na 21.00, zavřeno pak musí mít obchody nově i o svátcích.

Podle vlády se tak budou lidé v obchodech méně shlukovat a sníží se riziko nákazy. Podle ředitele Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale kvůli novému opatření například hrozí, že se budou před obchody tvořit fronty.

Restaurace

Otevírací dobu od středy mění i výdejní okénka stravovacích zařízení - nově mohou mít otevřeno od 5.00 do 21.00. V této době mohou obsluhovat hosty ve svých restauracích i hotely.

Školy

Od středy 18. listopadu se do lavic vrací žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevírají se znovu i speciální školy. Po celou dobu vyučování a pohybu v prostorách škol pak musí žáci i učitelé nepřetržitě nosit roušky. Ve třídách se bude muset častěji větrat, zakázaný je zpěv a cvičení ve vnitřních prostorách. Žáci jednotlivých tříd se pak nemají ve škole potkávat.

Svatby a pohřby

Nová opatření také zvyšují limit účastníků svateb, pohřbů i bohoslužeb z dosavadních 10 na 15 lidí.

Další změny

Otevřené jsou také opět salony pro kočky a psy. V protikoronavirovém opatření je s platností od středy také další výjimka ze zákazu volného pobytu lidí přes den. K výjimkám pro cesty do přírody či do parku přibyla možnost volného pohybu za účelem sportování na venkovních sportovištích. Výjimku nadále mají také cesty do práce, za rodinou, blízkými či k lékaři.