Oprava liberecké přehrady Harcov v ohrožení? Projekt přišel o klíčovou evropskou půjčku

Vláda i starostové řeší, kam budou nakonec směřovat peníze z Národního plánu obnovy. Kabinet má sice už hrubou představu, zatím ale nerozhodl o půjčce od Evropské unie, která je nezbytnou součástí plánu. Samosprávy překvapila zpráva, že Evropská komise vyškrtla ze seznamu financovaných projektů třeba i opravu přehrady Vodní nádrže Harcov. A vedení Liberce se bojí, že se kvůli nedostatku peněz probíhající rekonstrukce zastaví. Praha 8:24 8. června 2023

338 milionů korun. Na tolik vyjdou podle vedení Liberce opravy přehrady Vodní nádrže Harcov na severu Čech. Teď hrozí, že se práce zastaví. A důvod? Evropská komise vyškrtla celý projekt z takzvaného Národního plánu obnovy – nedostane tak na opravu klíčovou půjčku, potvrdil Radiožurnálu náměstek libereckého primátora Jiří Janďourek (SLK).

„Došlo k rozhodnutí Evropské komise o vyjmutí některých projektů z Národního plánu obnovy. Mezi nimi je i liberecká přehrada. A z toho důvodu nedojde k proplacení této rozsáhlé rekonstrukce,“ vysvětlil Janďourek.

Ten navíc plánuje o celé situaci během čtvrtku jednat s Povodím Labe, které rekonstrukci provádí. Město se totiž obává, že je celý projekt kvůli chybějícím financím v ohrožení.

Podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by ale unijní financování nemělo být pro projekt zásadní do té míry, aby se nemohl dokončit.

„Rekonstrukce už běží. Avizované rozhodnutí Evropské komise tedy neznamená nic, že by se tato rekonstrukce zastavila. Myslím si, že jak podnik Povodí Labe, tak i ministerstvo zemědělství jsou schopné najít prostředky ze svých zdrojů, případně nějakých doplňujících. A není to ani částka, která by byla natolik zásadní, že by to ohrozilo naplnění termínů,“ vysvětlil Jurečka s tím, že dokončení rekonstrukce je plánováno na rok 2025.

Premiér Petr Fiala (ODS) o vyškrtnutí přehrady z financovaných projektů ve středu podle svých slov na tiskové konferenci vlády nevěděl. Liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK) přitom tvrdí, že podobných projektů bylo zastaveno patnáct. Důvod nezná.

Rekonstrukce Harcova Přehrada Harcov patří Povodí Labe a je kulturní památkou. Rekonstrukce hráze spojená s odbahněním dna a opravou pravobřežní zdi začala loni v říjnu. Po skončení oprav bude moct přehrada lépe chránit Liberec při vydatných deštích, poradí si s mnohem většími průtoky vody než teď.

Vláda konkrétní číslo zatím potvrdit nechce. O aktualizaci Národního plánu obnovy a související půjčce kabinet jednal ve středu na výjezdním zasedání ve Vimperku na Prachaticku. Rozhodnutí odložil na příští týden.

Premiér řekl, že je to kvůli posouzení rizikovosti naplňování všech projektů. Předseda vlády také potvrdil, že minulý týden dostal od Evropské komise stanovisko ke zvažované podobě půjčky.

„Je potřeba dořešit některé technické detaily související s aktuálními stanovisky evropské komise, které jsou České republice známá teprve od minulého týdne. A jsme připraveni tu finalizaci provést rychle, abychom mohli všechny výhody Národního plánu obnovy využít,“ popsal premiér.

Ještě v březnu si vláda chtěla půjčit na vytipované projekty asi 70 miliard korun, při příchodu na středeční jednání vlády ale ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) potvrdil, že by Česko mohlo mít zájem o částku až o 100 miliard vyšší.