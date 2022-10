Jihočeský kraj nechá zhodnotit kvalitu vody v Lipně. Vyhoví tak lidem, kteří jsou proti plánované zástavbě

Hned několikrát během letošní turistické sezóny na více místech vykazovala voda v přehradě Lipno zhoršenou kvalitu. Jihočeský kraj teď nechá vypracovat studii, která určí, co znečištění způsobuje. Na svém posledním zasedání to schválili krajští zastupitelé. Zhotovení studie bylo jedním z požadavků petice proti plánované zástavbě na břehu Lipna. České Budějovice 10:47 15. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lipno nad Vltavou | Zdroj: islavicek, Shutterstock.com

„Kvalita vody a krajina na Lipensku, to jsou ty hlavní hodnoty, proč tam lidé jezdí. Pokud se zničí, tak tam i ti lidé přestanou jezdit,“ připomíná Pavla Setničková ze spolku Lipensko pro život. Jeho členové iniciovali petici, kterou se zabývali zastupitelé Jihočeského kraje.

S konečným výsledkem, tedy vypracováním studie na zhodnocení kvality vody v přehradě, jsou petenti spokojeni. „My nejsme v bodě nula. Hydrobiologický ústav kvalitu vody sleduje dlouho a souvislost s výstavbou je v podstatě už prokázaná. Teď je nutné zjistit, kde přesně jsou ty největší problémy, co nejdříve je napravit a navrhnout opatření,“ dodává Pavla Setničková.

Spolek tvrdí, že developeři chtějí postavit nové ubytovací kapacity zhruba v šestnácti lokalitách na levém břehu přehrady.

Podle hejtmana Martina Kuby ale kraj do klíčových povolovacích procesů v takových projektech zasahovat nemůže. „Výstavba v každém místě je dána územním plánem, který se schvaluje v dané lokalitě. Je také dána stavebními úřady, které posuzují všechny projekty, ke všemu se vyjadřuje odbor životního prostředí v dané lokalitě,“ vysvětluje.

Otázka znečištění vody je naopak diskutabilní. Hejtmanství v tom chce mít jasno, a proto navrhlo vytvoření studie. „Bude to nástroj pro ty místní stavební úřady, odbory životního prostředí,“ doplňuje Martin Kuba.

Téma nadmístního významu

Pro vznik studie hlasovala i velká část opozice, včetně zastupitelského klubu Pirátů. Ti ale prosazovali ještě větší vstřícnost vůči požadavkům petentů, například ohledně zpracování podkladu k vlivům rozsáhlé výstavby rekreačních areálů na životní prostředí. To ale nakonec neprošlo.

„Návrh, který jsme odhlasovali jako zastupitelstvo, ve výsledku říká, že to spadá do kompetence místních samospráv. To je pravda, ale já si nemyslím, že nemůžeme zaštiťovat nějaké diskuze, je-li téma nadmístního významu, což v tomto případě je,“ komentuje Dan Leština z České pirátské strany.

Zastupitelé také schválili zapracování Území studie krajiny Jihočeského kraje do Zásad územního rozvoje. I to by podle petentů mělo přispět k omezení zástavby v této lokalitě.