Zbyla jen louže a další voda nepřitéká. Přehrada Pařížov je po 40 letech na suchu

Kameny na dně, loďky na suchu, místo vody tráva. Přehrada v Pařížově na Chrudimsku je skoro prázdná. Nepřitéká do ní prakticky nic a vodohospodáři se bojí toho, co bude dál. Z prázdné nádrže se tak stala atrakce pro turisty, kteří přes ni dokážou přejít suchou nohou. Pařížov (Chrudimsko) 7:47 3. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na hrázi i okolních březích je jasně viditelná světlá linie, která naznačuje výšku standardní hladiny. Teď je hladina přibližně o 5 metrů níž | Foto: Honza Ptáček

Po dně pařížovské přehrady se dá chodit suchou nohou, pokrývá ho totiž vrstva uschlého bahna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chůze po vyschlém dně se dvěma turistům nevyplatila. Poslouchejte

Místy to vypadá, že moc pevná není, tak je potřeba chodit opatrně. Během natáčení nejsme na dně přehrady sami – je to zvláštní turistická atrakce.

Přímo v průběhu rozhovoru zapadli dva z turistů po kolena do černého mazlavého bahna.

Hrázný Jiří Horský z hráze přehrady přibližuje, kolik vody ještě zbývá. „Teď jsme na stálém nadržení a plníme už jen funkci průtočnou, čili co přiteče, to odteče. Ty přítoky jsou minimální, jsou až extrémně malé, řádově v litrech. Situace už je kritická a už se nedá vůbec nic dělat,“ říká pro Český rozhlas Pardubice.

Fotogalerie (8)







Samotné hladině chybí přibližně 5 metrů do běžného stavu, tady už podle hrázného hrozí úhyn ryb. „Jenom trneme, aby nedocházelo k úhynu vodních živočichů. Zatím snad ta voda má kyslíku dost, to jsme konzultovali s naší laboratoří. Takže ryba by se snad zatím dusit neměla, ale prognóza není dobrá,“ dodává hrázný.

„Už je to asi čtvrtý rok, kdy je extrémně sucho, nicméně za služby mého táty, který tady sloužil 40 let, se takováhle situace nestala.“

Pařížovská přehrada je stará 105 let a byla vybudovaná jako ochrana před povodněmi. Teď tady déšť naopak vyhlížejí.