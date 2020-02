Hazard na přejezdu v Řeporyjích: ženy vedoucí děti přes koleje nespáchaly podle policie trestný čin

Trojice žen, která začátkem února převáděla skupinu dětí přes železniční přejezd v Řeporyjích, nespáchala trestný čin. Policie případ uzavřela s tím, že mohlo jít o přestupek. Serveru iROZHLAS.cz to v pátek řekl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Ženy vedly děti přes přejezd v momentě, kdy svítilo červené výstražné světlo a byly spuštěné závory. Situaci zachytilo video, na které upozornil starosta Pavel Novotný z ODS. Praha 9:16 28. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vyhodnocením kamerových záznamů a výslechem svědků kriminalisté došli k závěru, že nebyly naplněny znaky skutkové podstaty jakéhokoli trestného činu, které by opravňovali zahájit trestní stíhání konkrétních osob,“ sdělil v pátek mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Policisté našli ženy, které převedly děti přes přejezd v Řeporyjích. Podezírají je z obecného ohrožení Číst článek

„Z tohoto důvodu a po konzultaci s dozorujícím státním zástupcem byla celá věc předána příslušnému státnímu orgánu k dořešení. V tuto chvíli je tak událost vedena jako podezření ze spáchání přestupku v dopravě,“ dodal. Takové přestupky v dopravě řeší podle Rybanského Magistrát hlavního města Prahy.

Video zachytí situaci na řeporyjském přejezdu, kde ve středu kolem poledne začnou blikat červená výstražná světla, sklopí se závory a auta okolo zastaví. Následně přichází skupinka tří dospělých žen a asi třinácti malých dětí, která bez ohledu na výstrahu přejezd přebíhá a míří k železniční stanici.

„U přejezdu vidím šílené výjevy, hrozné věci, ale tohle jsem ještě neviděl,“ komentoval situaci již dříve řeporyjský starosta Pavel Novotný z ODS, který na video pořadu Extrémní starosta z MALL.TV upozornil na svých sociálních sítích.

VIDEO: Ženy převáděly skupinu dětí přes přejezd kolem spuštěných závor. Případem se zabývá policie Číst článek

Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal pro server iROZHLAS.cz popsal, jak by se měl chovat člověk u přejezdu, pokud vlak stojí ve stanici, a přesto stále svítí výstražná světla. „V momentě, kdy na přejezdu blikají červená světla a závory jsou dole, tak zákon jasně říká, že na tento přejezd se nesmí vstupovat,“ konstatoval Drápal.

Zmínil také možnost, kdy by podle něj bylo možné přejezd přejít či přejet. „Jediná možnost je, když by tam byla nějaká osoba, která by řídila tu dopravu – například při poruše přejezdu. Což se v tomhle případě nedělo,“ popsal.

Na tomto železničním přejezdu pak podle něj nedošlo od roku 2008 k žádné dopravní nehodě.