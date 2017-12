Plaga, Šmíd, Milek a Dostálová. Babiš uvedl zbývající čtyři ministry do úřadů

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš uvedl v pondělí zbývající ministry do jejich úřadů. Ministr kultury Ilja Šmíd za ANO chce přichystat novelu zákona o památkové péči. Ministr školství Robert Plaga z ANO bude řešit finanční revizi inkluze. Ministr zemědělství Jiří Milek za ANO považuje za svou prioritu zajištění potravinové soběstačnosti Česka. Ministerstvo pro místní rozvoj by pak podle premiéra mělo mimo jiné připravovat nový stavební zákon. Praha 10:10 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a ministr kultury Ilja Šmíd | Zdroj: ČTK

„Jeden z prvních úkolů je provést finanční a věcnou revizi inkluze. Situace není dobrá. Byl bych rád, aby to nemělo dopad na navýšení mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků," řekl nastupující ministr školství Robert Plaga.

Další prioritou bude podle něj také financování a podpora sportu a s tím související vznik samostatné agentury pro sport. Podle premiéra Andreje Babiše by měl řešit rozdělování státních peněz na sport nový vládní zmocněnec.

Plaga, který střídá v čele ministerstva Stanislava Štecha (za ČSSD), provede také na úřadě personální změny. Z ministerstva odejdou političtí náměstci Petr Pavlík (ČSSD) a Jaroslav Fidrmuc (KDU-ČSL).

Plaga, který sám začínal jako politický náměstek, chce podle Fidrmuce posty politických náměstků zcela zrušit. Na ministerstvu školství je ještě šest odborných náměstků. Sedmým byl dosud Plaga, který po začátcích na postu politického náměstka vedl sekci pro vysoké školy a výzkum.

Nastupující ministr kultury Šmíd

Nový ministr kultury Ilja Šmíd chystá novelu zákona o památkové péči. Chce připravit systém integrující programy památkové péče, aby byla podpora systematická.

„Chceme připravit systém programů, které by integrovaly stávající programy památkové péče, aby podpora památek byla naprosto systematická," řekl Šmíd. Úřad podle něj připravuje také upřesněný soupis památek.

Nový ministr také oznámil, že plánuje personální změny. „Ale budu je uskutečňovat po podrobném seznámení s prací každého člověka na ministerstvu. Každopádně budu rušit minimálně jeden post politického náměstka," doplnil.

Babiš uvedl, že je v plánu další zvyšování platů v kultuře. Šmíd ve funkci vystřídal muzikolog a hudební manažer Šmíd Daniela Hermana (KDU-ČSL).

Nastupující ministr zemědělství Milek

Ministr zemědělství Jiří Milek za ANO, který vystřídal Mariana Jurečku z KDU-ČSL, považuje za svou prioritu zajištění potravinové soběstačnosti Česka. Důležité proto podle něj bude dát zemědělcům a potravinářům podporu srovnatelnou s tím, jakou mají jejich kolegové v západních zemích EU. „Každý vyspělý národ dbá o zajištění soběstačnosti v základních potravinách," řekl.

Nový ministr bude v Bruselu také jednat o podobě společné zemědělské politiky po roce 2020. Chce zabránit tomu, aby se snižovaly dotace pro české zemědělce. Očekává se, že se evropský rozpočet na společnou zemědělskou politiku bude snižovat kvůli odchodu Británie z Evropské unie.

Milek za další prioritu označil ochranu českého trhu před dovozem potravin, které by neměly dostatečnou kvalitu. Chce také bránit dovozům potravin a zemědělských produktů za dumpingové ceny.

Vyloučil také možnost prodeje státních podniků Budvar a Lesy ČR. Tématem pro Babiše je také rozdílná kvalita potravin v různých evropských státech.

Ministr Milek avizoval možné personální změny v resortu, konkrétní ale nebyl. „Dneska budu mít postupně rozhovory s jednotlivými náměstky, určitě k nějaké drobné změně dojde, ale nebude to žádný převrat," uvedl. V resortu působí politický náměstek za sociální demokracii Pavel Veselý.

Milek v úřadu bude muset vyřešit i skutečnost, že je předsedou představenstva zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko. Účast členů vlády ve vedení firem, které pobírají dotace, omezuje zákon o střetu zájmů.

Jednou z možností, jak vyřešit situaci, aby byla v souladu se zákonem o střetu zájmů, je vložení jeho podílu do svěřenského fondu, řekl již dříve na dotaz novinářů. Podobně naložil kvůli zákonu Babiš se svým zemědělským a potravinářským holdingem Agrofert a firmou SynBiol, když byl ještě ministrem financí v minulé vládě.

Nastupující ministryně Dostálová

Ministerstvo pro místní rozvoj by podle premiéra mělo mimo jiné připravovat nový stavební zákon, jehož tvorbu je nutné koordinovat s pracemi ministerstva dopravy na zákonu o liniových stavbách.

„Intenzivně komunikujeme s ministerstvem dopravy o urychlení výstavby, abychom investice realizovali co nejrychleji," uvedla nastupující ministryně Klára Dostálová za ANO.

Resort by měl podle Babiše také řešit dostupnost bydlení. „Staví se u nás málo bytů, je třeba se zamyslet nad tím, jak motivovat samosprávu, aby se více stavělo a bydlení bylo dostupnější," uvedl Babiš poté, co se na ministerstvu setkal s Dostálovou i její předchůdkyní Karlou Šlechtovou za ANO, která je od minulé středy ministryní obrany.

Z ministerstva pro místní rozvoj by se podle nového kabinetu mělo stát ministerstvo veřejného investování, mělo by přijít o agendu cestovního ruchu, kterou má převzít ministerstvo kultury. Dostálová označila transformaci ministerstva na resort pro veřejné financování za velmi žádoucí.

Premiér se chce také v nejbližší době seznámit s čerpáním evropských peněz jednotlivými ministerstvy. Podle něj by to mělo být na jednání vlády 11. ledna.

„Čerpání je samozřejmě velice důležité pro státní rozpočet v příštím roce. Budu chtít detailně vědět, co se čerpá, co se nečerpá a proč se to nečerpá. Důležité bude také to, kolik Česká republika dostane peněz v dalším programovém období. HDP na hlavu se u nás zvyšuje. Je také otázka, jak dopadne brexit," dodal Babiš.

Nastupující ministryně podle svých slov nechystá žádné personální změny, zavést by na ministerstvu chtěla novou sekci pro informační technologie.

Babišova vláda

Premiér uvedl už ve středu do funkce devět ministrů. Úřadů se oficiálně ujali ministr zahraničí Martin Stropnický z ANO, vnitra Lubomír Metnar za ANO, průmyslu a obchodu Tomáše Hünera za ANO, zdravotnictví Adama Vojtěcha z ANO a ministryně obrany Karla Šlechtová za ANO, financí Alena Schillerová za ANO a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová z ANO.

Stručně: Seznam ministrů. Podívejte se, kdo je kdo v Babišově vládě Číst článek

Uvádění do úřadů pokračuje v pondělí, protože ve čtvrtek a pátek byl premiér na summitu Evropské unie do Bruselu.

Úřadů se oficiálně ujali ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO, ministr školství Robert Plaga, ministr kultury Ilja Šmíd a ministr zemědělství Jiří Milek.

Na stejných pozicích pokračují v nové vládě ministr životního prostředí a první vicepremiér Richard Brabec, ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ministr dopravy Dan Ťok (všichni ANO). Ceremonii proto nepodstoupí.

Ze 14 ministrů je devět nováčků. Seznámit se s nimi můžete v profilech, které připravil Radiožurnál. Prezident Miloš Zeman jmenoval jednobarevný kabinet premiéra Babiše 13. prosince.

