Mám jasnou politickou kariéru. Nemám žádnou aféru, žádný problém, dělám to nezištně, řekl Babiš

Premiér v demisi a šéf ANO má podle svých slov jasnou politickou kariéru. Během ní prý neměl žádnou aféru. Babiš to řekl v úterý v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Odmítl také, že by někdy pronesl výrok: Všici kradnú. A naznačil, že část opozice volila do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. K jednání o vládě pak řekl, že varianta ANO, SPD a KSČM není na stole. Rozhovor Praha 20:38 20. března 2018

Dnes večeříte (rozhovor vznikal v úterý odpoledne, pozn. red.) s prezidentem republiky v Lánech, bude se večeře týkat i jednání o vládě?

Určitě, je to hlavní téma. Chci pana prezidenta informovat, jak se vyvíjejí naše jednání exkluzivně s ČSSD do 10. dubna, jak jsme oznámili.

Je to nadějné?

Postupujeme. Včera večer i dnes jsem jednal s panem Hamáčkem. Jednají i experti, pan Metnar jednal s panem Hostkem. Zítra máme jednání s paní ministryní Schillerovou a panem Mládkem.

S panem Mládkem?

Ano, on je expert v sociální demokracii na daně a na ministerstvo financí. Divím se, že včera večer vystupoval v České televizi nějaký pán z Deníku Referendum, který říkal, že nejednáme. Přitom velice intenzivně jednáme. Každý den jednají experti a celý týden budeme jednat.

Takže nemůžete říct, že nastal v exkluzivním jednání s ČSSD nějaký průlom a že už je hotovo?

Ne, to určitě ne. Nejtěžší jednání bude asi zítra, to budou daně. Jak je známo naše hnutí chce daně snižovat, což jsme dělali i v minulé koaliční vládě. Nechceme sektorové daně, ani daně navyšovat. Potřebujeme stabilní předvídatelné daňové prostředí. Minulou vládu jsme snížili daně proto, že jsme vybrali strašně moc daní, a proto máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtů v Evropě. A ostatní nám to závidí.

Jaké jsou požadavky sociálních demokratů na ministerská křesla? Platí to, že jich chtějí pět?

Nechci s vámi vyjednávat, vyjednáváme s ČSSD.

Se mnou nevyjednávejte, to bych si nedovolil.

Nějak jsme se domluvili a já se držím slibu, že to nechci moc komentovat.

Je důležité, kdo bude mít ministerstvo vnitra?

Vzniká z toho nějaká atmosféra a to zásadně odmítám. Znovu se to vrací na stůl, přitom střet zájmů jsme vyřešili v lex Babiš, já tu firmu nemám, odešel jsem z ní. Objednané trestné stíhání, stížnost řeší státní zástupce. Pokud někdo říká, že nemáme mít ministerstvo vnitra, protože stíhání, tak co tím chce říct? Že v minulosti to někdo použil nebo zneužil? Nechápu, proč diskutovat v této rovině, pro mě je to nepřijatelné.

Zatím debatujeme o exkluzivním vyjednávání hnutí ANO s ČSSD. Ale jak je nyní reálná, nebo nereálná úvaha o případné vládě nebo tiché podpoře ve formátu ANO, SPD a KSČM?

S KSČM jsme se samozřejmě dostali do nějakého bodu, kde jsou problémy z hlediska zahraniční politiky. S SPD jsme se dostali do bodu, kde máme zásadní rozdíl ohledně setrvání v Evropě. Říkáme, že konečně chceme bojovat za naše zájmy, že se chceme podílet na reformě Evropy, že chceme být aktivní a prosazovat naše zájmy, což doposud nikdo nedělal. Proto nějaké úvahy o vystoupení jsou nesmysl. Zásadně by to poškodilo naši ekonomiku.

Minulý týden jsem jednal s ministrem pro brexit z Velké Británie, s panem Davisem. Řekl mi: „Ano, libra devalvovala, naše exporty do Evropské unie klesly z 60 na 40 procent.“ Jsou ale v jiné situaci, my máme 90 procent exportu do Evropské unie a většina investorů je z Evropské unie. Máme tady investice z Koreje nebo Japonska, protože jsme v Evropské unii. Hyundai a další. Když začal brexit, tak Japonci hned šli do Londýna a řekli: „Bohužel, my odcházíme a půjdeme jinam.“

Ještě zpět k sestavování vlády. Pane premiére, můžete kategoricky vyloučit, že nepřipadá v úvahu vláda ANO, SPD a KSČM.

V tuto chvíli to není vůbec na stole. S SPD ani KSČM nechceme do vlády, to jsme jasně říkali. Začalo to, pane redaktore, hned po volbách, 24. října jsme říkali …

Ano, ten příběh znám.

Tam, kde jsme, jsme kvůli takzvanému demokratickému bloku, takzvaným tradičním demokratickým stranám. Kritizují nás a dostaly nás do této pozice, teď vyjednáváme do 10. dubna s ČSSD.

Generální inspekce spadá pode mě, musím to řešit

Pane premiére, proč bylo zahájeno s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Murínem kázeňské řízení?

Vysvětloval jsem to víckrát, vyjadřoval jsem se k tomu hlavně na bezpečnostním výboru. Můžu říct, že postupuji v souladu s právními předpisy. Jakékoli kroky ve vztahu k případným řízením, která jsou neveřejná, nebudu komentovat.

Dokážete věrohodně rozptýlit obavy části opozice, že to není krok k zastrašení dalších policejních složek, například těch, které vyšetřují vás?

To je nesmysl. Pane redaktore, u vymyšlené a objednané kauzy Čapí hnízdo je stížnost u státního zástupce. GIBS s tím nemá absolutně nic společného. Myslím, že vyjádření státních zástupců – nejvyššího a vrchních – kteří dlouhodobě kritizovali tuto instituci, jsou jasná. Jasně jsem vystoupil na bezpečnostním výboru. GIBS pode mě bohužel kompetenčně spadá, takže to musím řešit. Není to, že jsem si to vymyslel.

Proč je podle vás plukovník Murín ohrožením demokracie?

Už se k tomu nechci vyjadřovat, jsme v nějakém řízení a teď je to úplně jiná situace než před tím, než to řízení začalo.

Babiš: Za politickou kariéru nemám žádnou aféru

Pane premiére, v minulých dnech se lidé po čase ve větším počtu scházeli v ulicích a na náměstích, aby vyjádřili svůj nesouhlas. Na kolik berete požadavky lidí, kterým stojí za to demonstrovat v mrazivých dnech, vážně?

Beru to vážně, samozřejmě je to jejich právo. Myslím, že jsem se na to snažil i reagovat. Kauza Ondráček. Jasně jsme KSČM řekli, že nechceme pana Ondráčka za předsedu komise GIBS, protože je to určitý symbol. Od prosince, i na základě výzvy jednoho z prezidentských kandidátů, jsem ho vyzýval, aby alespoň projevil lítost. Třikrát jsme ho díky našim poslancům nezvolili.

Jsem přesvědčen, že v ten pátek byl zvolen i hlasy těch, kteří nás kritizovali. Někteří se nám v zákulisí smáli, že nám to tam hodili. S tím nikdo nepočítal. Asi jsem udělal chybu, když jsem málo důrazně vystoupil na klubu a řekl jsem: „Ne, to není možné. Už jsme to řekli KSČM, že musejí dát jiného kandidáta.“ Jsem přesvědčen, že oni nám to tam hodili. A vznikl problém.

Snažil jsem se to napravit tím, že v neděli jsem přiznal svoji chybu, omluvil se a chtěl jsem to napravit. A v pátek mi nějací lidé nadávali a v neděli mi nadávali znovu. Měl jsem dobrou vůli to řešit, ale evidentně to vypadá tak, že někteří protestují pravděpodobně proto, že jde o mě a ne o pana Ondráčka, že to byla záminka. Pan Ondráček už tam byl předtím pět let, ve výboru seděl s panem Bendou z ODS. Za vyšetřovatele ho jmenoval ministr vnitra ODS pan Ruml, to všechno jsou známé věci. Je to pokrytectví, byla to záminka a je jasné, že hlavní cíl jsem já.

Dostáváme se k tomu, že česká společnost je rozdělená. Vždy byla rozdělená, ne že ne. Je to pro politiky výhodné?

Ne, určitě ne. Nemám to rád. Snažím se komunikovat, vysvětlovat. Nikdo mě od vstupu do politiky nemůže něco vyčíst. Mám velice jasnou politickou kariéru. Myslím, že jsem dokázal věci, které tady nikdo nedokázal. Dal jsem do pořádku veřejné finance, jsme jedni z nejlepších v Evropě, vybral jsem strašně moc daní, nejsem populista. Kdybych byl populista, tak nikdy nedám EET. A kdyby nebylo EET, tak ODS nemá 11 procent, ale šest a těch pět procent by bylo u nás.

„Za celou politickou kariéru nemám žádnou aféru, žádný problém, dělám to nezištně, transparentně. Jsem nezkorumpovatelný.“ Andrej Babiš (prmiér v demisi)

Myslím, že vládnutí bylo úspěšné, že jsem byl úspěšný ministr financí. Potom mě pan Sobotka vyhodil, ale za celou politickou kariéru nemám žádnou aféru, žádný problém, dělám to nezištně, transparentně. Jsem nezkorumpovatelný, a to je hlavní problém, proč na mě útočí systém, který tady byl vybudován.

Pseudokauzy jako Čapí hnízdo staré deset let, kde někdo říká, že jsem ukradl 50 milionů, taková lež. Nechť se tam jdou všichni podívat, jsou to vymyšlené věci, i ty dluhopisy. Mám obavu a indicie, že za vším stáli někteří lidé z ČSSD, samozřejmě za spolupráce s některými tradičními politiky, kteří tady sedí strašně dlouho. Ohledně StB. Kolik let se tady otevíraly svazky – 14 let. Kolik svazků zničili za ten čas - 25 tisíc. Vyhrál jsem soud, některá média to samozřejmě otočila, že jsem prohrál. Byla to zase lež. Bojuji tady, že mi někdo křivdí. Stokrát opakovaná lež se stává motorem demonstrací. A já to zásadně odmítá.

A ta lež vychází z úst koho? Říkáte, že máte nějaké indicie.

Lež je například „Všici kradnú“. My jsme to hledali, řekl jsem kolegům, aby to zkusili najít. A přišel s tím Kalousek.

„Lež je například „Všici kradnú“. My jsme to hledali, řekl jsem kolegům, aby to zkusili najít. A přišel s tím Kalousek.“ Andrej Babiš (premiér v demisi)

Takže to nebyl váš výrok?

Nebyl, nedohledali jsme to.

Pane premiére, je to podstatné?

Není to podstatné, ale potom to všichni opakují. A já říkám, že jsem nebyl agent StB, že jsme měli tři emigračky. Už jsem to říkal stokrát, že můj táta nebyl nomenklaturní kádr, byl v podniku zahraničního obchodu. Nás v podniku všichni hlídali. Neudělal jsem nic špatného. Proč lidé říkají, že jsem byl estébák? Nebyl jsem estébák.

Vidíte, já se vás na to ani neptal.

Mluvíme o demonstracích. Chodí tam lidé, kteří to tvrdí, a já říkám, že je to lež.

Tak tam zkuste jít a demonstrantům to vysvětlit.

Nemám s tím problém, chodím mezi lidi. Lidé ale nechtějí diskutovat. Když na mě někdo něco křičí a já mu řeknu, abychom si to šli vysvětlit, že mám argumenty, tak oni nechtějí debatovat.

Agrofertu se nedaří

Nyní několik otázek ohledně ČEZu, což je největší tuzemská energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát, prostřednictvím ministerstva financí drží asi 70 procent akcií. ČEZ před několika dny prohlásil, že nebude sponzorovat letošní mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, že ořezává sponzorské peníze na řadu projektů. Pro organizátory je to nečekaný výpadek. Myslíte, že si, že by měl pomoct stát a nabídnout adekvátní částku z rozpočtu ministerstva kultury?

Ministerstvo kultury ale přispívá na karlovarský festival.

Teď mluvím o výpadku, který hrozí, tedy 15 až 20 milionů.

Vím to z tisku. Myslím, že je to 15 milionů. Rozpočet je 115 milionů, neumím to posoudit. Ministerstvo kultury, myslím, dává 30 milionů.

A víc by dát nemělo?

Neumím to posoudit, neznám ten rozpočet. Pokud mají organizátoři nějaký zásadní problém, tak se určitě na stát obrátí, ale to je na ministrovi kultury.

Dovedete si představit, že by sponzorem mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byla místo ČEZu společnost Agrofert?

Ne, Agrofertu se nedaří. Doufám, že všichni budou mít radost.

Agrofertu se nedaří?

Má špatné výsledky, jak jsem se dozvěděl prostřednictvím svěřenského fondu. Určitě ne, já o tom nerozhoduji, ale pochybuji, že v této chvíli by to tak dopadlo.

Jak si Rusko může dovolit obvinění proti Česku?

Pojďme k vážnějším tématům. Británii opouští 23 ruských diplomatů, které Londýn kvůli otravě bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypověděl. Řekl jste, že Česká republika to ostře odsuzuje. Ministr zahraničí Martin Stropnický z hnutí ANO si na zítřek pozval ruského velvyslance v Česku. Je to všechno, nebo budou ještě následovat další kroky ze strany České republiky jako spojence Velké Británie?

Jsme spojenci, jednali jsme o tom s britským velvyslancem. Pan ministr Stropnický byl aktivní v Bruselu, debatovaly o tom členské země. Samozřejmě jsme solidární, je to skandální, odsoudili jsme to.

Za skandální považuji vůbec to, že ruská strana řekla, že ta látka údajně pochází od nás, což jsme zásadně odmítli. Je to neuvěřitelné, jak si to mohu vůbec dovolit. Pan ministr Stropnický si předvolal ruského velvyslance na zítra.

Ptal jsem se, jestli to tímto končí, jestli už nebudou následovat další kroky, protože asi sám slyšíte v Poslanecké sněmovně, aby Česko vypovědělo pracovníky ruské ambasády.

Koordinujeme se s ostatními zeměmi v Evropské unii a NATO. Potřebujeme více informací, jsme v kontaktu s našimi spojenci a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Budete o tom jednat i na summitu v Bruselu, kde budou předsedové vlád a prezidenti?

Nevím, jestli to bude na stole. Mám ve čtvrtek schůzku s generálním tajemníkem NATO, zítra odlétám. V Bruselu budu dva dny a pravděpodobně to bude na stole.

Jaké je hlavní téma summitu?

Hlavním tématem je vnitřní trh, obchod. To jsou hlavní témata, kde samozřejmě máme problém. Nedávno jsem jednal s ČESMADem a existují restrikce proti našim firmám. Evropa musí dosáhnout čtyř svobod – svobody pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu.

Pokud naši přepravci naloží pneumatiky v Otrokovicích a jedou do Londýna, kde je vyloží, a poté se vracejí, tak logicky chtějí naložit zboží v Londýně a odvézt ho do Calais. Z Calais zase do Marseille, z Marseille do Milána a potom domů. Některé státy v Evropské unii nám dělají překážky, což je nepřijatelné. Musíme bojovat za naše zájmy.

Bude na tomto summitu pokračovat jednání o brexitu?

Mluvil jsem s ministrem z Velké Británie Davisem a není to na pořadu dne. Dnes se ke mně ohlásil Michel Barnier (hlavní vyjednavač EU o brexitu). Myslím, že přijde 13. dubna, pokud se nemýlím. Jsme v kontaktu. Vyjednáváme i na úrovni expertů a na Evropské radě na úrovni premiérů.

Odchod Britů, kteří jsou čistými plátci do unijní pokladny, znamená v následujících letech výpadek kolem 13 miliard eur. Je možné, že Česká republika po roce 2020 kvůli brexitu zvýší každoroční příspěvky do unijního rozpočtu?

Odhaduje se 11 miliard eur. Řešili jsme to, ten rozpočet je důležitý. Nejdůležitější je, abychom na něj měli vliv, aby to nenadiktovala Evropská komise. Samozřejmě potřebujeme peníze na bezpečnost Evropy, na ochranu vnější hranice. Existuje FRONTEX, ale to nestačí.

Na příští programové období máme dostat peníze a chceme o tom rozhodovat. Na období 2014 až 2020 nám to kvazi nadiktoval Brusel. Dnes máme problém, neumíme čerpat 11 miliard, musíme žádat Brusel o svolení. Nevyhovuje mi to, chceme na to mít zásadní vliv. A jsme připraveni o tom debatovat. Vystoupil jsem na Evropské radě a byl jsem jediný, kdo říkal: „Výdaje, ale i příjmy, vážení. Co tedy mezera v DPH, za kterou bojuji čtyři roky, a také byste mohli v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku trochu šetřit.“

Babiš: Jsme v demisi, ale pracujeme. Baví mě to

Jak hodnotíte investiční misi společnosti CEFC v České republice?

Dával jsem k tomu stanovisko, už když k nám ta společnost přišla.

Říkal jste, že je to lobbing ČSSD.

Ne, ne. Říkal jsem, že kupují obchodní podíly od fyzických osob, takže stát z toho nemá žádný příjem. Z investic, které jsem bral jako pozitivní, to byla investice do Travel Service, protože to otevřelo nové letecké spojení. Máme obrovský nárůst čínských turistů, což naší ekonomice určitě prospívá. Samozřejmě jsem očekával, že se postaví nějaké fabriky na zelené louce, a to zatím nenastalo. Obchodní bilance je také stále nepříznivá. Nakupujeme desetkrát víc, než prodáváme, přitom tam bylo na cestách tolik ministrů. Nevím, co z těch cest vypadlo.

Šéf CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřovaný pro podezření z porušení zákona. Dostáváte informace od tajných služeb, můžete si je i vyžádat. Plyne z nich, že by měl šéf CEFC i v České republice nějaké problémy se zákonem, nebo tyto informace nemáte?

Když dostávám informace od tajných služeb, tak je nemohu komunikovat.

Pokývejte, nebo zavrťte hlavou.

Ne, nechci to komentovat. Média to sledují. Teď tam byla mise, pro mě to ale není důležité. Jako premiér řeším věci, které jsou důležité pro lidi. Připravujeme investiční plán, všichni nás kritizují, že něco slibujeme. My nic neslibujeme, chodíme do krajů, píšeme si, kolik je potřeba postavit školek a škol, nemocnic, domovů seniorů. Investice jsou strašně důležité. Máme připravené důchody, máme projekt na rodinu. Chci se podívat na 9,6 miliardy korun, které dostávají spekulanti s byty, což je také projekt, zneužívání sociálních dávek. Navyšování platů a hlavně připravujeme nový rozpočet. A také skvěle fungujeme, vybíráme daně, chceme je snižovat, takže máme ve vládě plno práce.

Baví mě to, protože můžu řídit ministry a podílím se na jednotlivých projektech. Dnes jsme řešili vysokorychlostní tratě. Projekt, který už jsme měli dělat dávno. Celý den jsem se také věnoval drogové problematice. Řešili jsme, proč jsou na Václavském náměstí drogoví dealeři. Řeším věci, které se týkají každodenního života občanů, snažíme se plnit program, i když média nám dávají nálepku, že jsme v demisi. Ano, jsme v demisi, ale pracujeme.

To je novinářské pravidlo, že se to říká, není to nálepka.

Za Topolánka a za Rusnoka jste to neříkali, teď to říkáte.

Ale říkali jsme to.

Mně to nevadí. Chci říct, aby občané věděli, že vláda v demisi pracuje a pracuje vysokým tempem. Zítra máme vládu už v šest. Měli jsme informaci, že není sněmovna, ale ona bude, takže máme vládu už v šest ráno. Pracujeme velmi intenzivně a mě to baví, protože jsou to věci, kde můžeme vyřešit spoustu věcí pro lidi, které se tady zapomněly.

Nezpochybňuji vaši pracovitost. Jen by mě zajímalo v souvislosti s vládou v demisi, čím je pro vás osobně institut důvěry vládě?

Je to důležité, možná jsem to trochu podcenil, ale toho 13. prosince jsme spěchali, abych 14. prosince mohl říct za Českou republiku naše zájmy. Dublin IV, nechceme kvóty. Znám dobře pana Seehofera, nového německého ministra vnitra. Jsem rád, že konečně řekl, že Západ s námi nejednal úplně korektně, že nám vyčítají věci, které jsou nekorektní. Jsme solidární, dáváme peníze na řešení krize.

„Vidím ten potenciál, jak jsem to napsal ve své vizi, že patříme na špičku Evropy, protože v naší zemi žijí strašně moc šikovní lidé a my se na tu špičku vrátíme, o tom jsem přesvědčen.“ Andrej Babiš (premiér v demisi)

Počkejte, pane premiére, a ta důvěra vládě? Čím je to pro vás?

Je to důležité a dělám na ní, ale chci jen říct, že jsme s první vládou spěchali, protože konečně přišel premiér, který se domluví třemi jazyky, ne premiér, který stál v koutě a nic za nás neříkal. Musíme bojovat za naše zájmy, i když nejsme moc velká ekonomika, ale můžeme být příkladem třeba ve výběru daní. Daří se nám, máme dobrá čísla, máme potenciál. Teď konečně musíme začít masivně investovat, a to bude náš růst. Na tom děláme, protože lidé nás vnímají přes svůj každodenní život.

Digitalizace, nikdy se s tím nic neudělalo. Každý mluví o Estonsku. A my to teď děláme, je tam vládní zmocněnec pro digitalizaci a internetizaci. Máme projekty, které doposud nikdo nedělal, a ztratili jsme strašně moc času. Vidím ten potenciál, jak jsem to napsal ve své vizi, že patříme na špičku Evropy, protože v naší zemi žijí strašně moc šikovní lidé a my se na tu špičku vrátíme, o tom jsem přesvědčen.

A důvěra vládě je pro vás důležitá?

Důvěra vlády je důležitá a věřte mi, že pro to dělám maximum, ale musíme čekat do 7. dubna.

Než se něco stane v ČSSD?

Ano, čekáme na ČSSD.