Premiér Babiš krizi ustojí, míní komentátor Honzejk. Opozice nebude mít proti vládě dostatek hlasů

Ustojí Andrej Babiš tuto krizi?

Myslím, že ustojí. Pokud by došlo k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, tak k tomu je potřeba 101 aktivních hlasů. Musíme si uvědomit, že opozice, která se vzácně sjednotila, jak na jedné straně pravicové demokratické strany, tak na druhé straně SPD, disponuje pouze 92 hlasy. To znamená, že z vládního tábora, do kterého kromě hnutí ANO a ČSSD musíme zařadit i KSČM, by se k nim muselo připojit minimálně devět dalších zákonodárců, a to je opravdu velice nepravděpodobné.

Jediné, co by se mohlo stát, je to, že by se ČSSD rozhodla nějakým způsobem vystoupit proti Andreji Babišovi. Je ale velkou otázkou, proč by to vlastně Jan Hamáček dělal.

Kdyby Andrej Babiš padl, padla by celá vláda, dostal by se ke slovu prezident Miloš Zeman a mohl by si vytvořit vlastní úřednickou vládu. Pokud by došlo k předčasným volbám, tak by to mohlo mít pro ČSSD, která má nyní preference na úrovni vstupu do Poslanecké sněmovny, fatální následky.

Myslím, že když Andrej Babiš nebude chtít odstoupit, tak to nakonec jako premiér ustojí. Není to jisté, ale myslím, že je to pravděpodobnější varianta.

Jak čtete postoj KSČM? Zdá se, že komunisté se poměrně jasně staví za Andreje Babiše.

Myslím, že ty důvody jsou velice podobné. Komunisté se poprvé od roku 1989 dostali k většímu podílu na moci. Jsou legitimizovaní, byli uvedeni takzvaně do salonu, mají funkce ve sněmovních orgánech a mohou je dostat ve správních a dozorčích radách státních a polostátních firem, které sice ještě ve větším množstvím nemají, ale samozřejmě k tomu může dojít. To je jedna věc.

A druhá věc, opět obava z eventuality předčasných voleb, protože jak vidíme, tak preference KSČM kontinuálně padají. Jejich voliče do značné míry luxuje Andrej Babiš a trochu SPD. Takže obava, že by to pro ně mohlo dopadnout ještě hůře, než to dopadlo v posledních volbách, tady také nesporně je. Takže důvody jsou velmi podobné jako u ČSSD.

Vidíte postoj ČSSD jako lavírování, nebo snahu o to počkat si na další vývoj, počkat si na vyjádření premiéra Andreje Babiše z očí do očí a až poté se rozhodnout?

ČSSD ani nic jiného nezbývá. Ta situace je opravdu na pováženou, je tam strašná spousta nevyjasněných záležitostí. Svědectví nebo výpověď Andreje Babiše mladšího není možné odmávnout jenom tak, že je to nějaká konspirace, nějaká kampaň nebo neetické chování novinářů. Jsou tam objektivní vyjádření, která svědčí o nesrovnalostech v celé kauze, jak v práci policie, tak v roli Andreje Babiše, protože Andrej Babiš mladší říká, že něco v kauze Čapí hnízdo podepisoval, ale přesně neví co.

To je přece velmi zvláštní vyjádření. To, že byl podle vlastního vyjádření ne zcela dobrovolně držen na Krymu, to je další věc. ČSSD nemůže říct: Dobře, pojeďme dál. Musí nějakým způsobem počkat, což je pávě to, co dělá.

A další věc je ta, že velké části poslaneckého klubu ČSSD vládnutí s Andrejem Babiše nebylo od samého začátku po chuti. Podřídili se výsledkům vnitrostranického referenda, ale včerejší jednání klubu bylo, alespoň co jsem slyšel, poměrně bouřlivé a zaznívaly tam požadavky, aby Jan Hamáček tlačil Andreje Babiše k tomu, aby již dál nebyl premiérem. Bylo to slyšet i v Hamáčkově vyjádření, kdy říkal: Budeme chtít od Andreje Babiše hlavně slyšet, jak bude vypadat další koaliční spolupráce.

Co to může znamenat? Může to znamenat to, že Jan Hamáček bude Andreje Babiše tlačit k tomu, aby minimálně do vyřešení kauzy premiérem nebyl, ale zase je to ústavně velice komplikované, protože kdyby Andrej Babiš odstoupil, tak padne celá vláda a dostává se na tah Miloš Zeman, což je situace, kterou ČSSD nemůže chtít.

Takže ano, je tam nějaké lavírování. ČSSD musí počkat, aby nevypadala, že je k Andreji Babišovi příliš loajální, ale ten výsledek, myslím, bude takový, že to celé bude pokračovat dál.

Andrej Babiš na včerejším brífinku z Palerma mluvil o tom, že považuje za hyenismus, když novináři přepadli jeho psychicky nemocného syna v jeho švýcarském bytě, nahrávali ho skrytou kamerou a sugestivními otázkami ho vedli k odpovědím, které chtěli slyšet. Nemá v tom pravdu? Není reportáž Seznam Zprávy postavena na nepevných základech?

Od Andreje Babiše se to dala čekat expresivní vyjádření, obrana a zpochybňování novinářů. Mě ale zaujalo to, že se nijak nevyjádřil k té podstatě. Nezpochybnil nijak to, co jeho syn říkal. Nezpochybnil tu klíčovou větu, že onen člověk, který ho odvezl na Krym, jak Andrej Babiš mladší říkal, využil toho, že: můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo.

Andrej Babiš mladší to v reportáži Seznam Zprávy nazýval slovem únos, ale jeho otec a premiér mluví o tom, že tam jeho syn odjel dobrovolně. Bude se hrát o interpretaci, o co tedy vlastně šlo?

Bude se o to hrát a klíčovou roli v tom musí mít policie, protože Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman už vydal pokyn, aby policie, která se už tou jednou záležitostí zabývala, aby to znovu prověřila.

A tam je mimochodem další otazník. Proč policie, která dostala oznámení od Andreje Babiše mladšího, který se cítil být unesen, proč ho nevyslechla? A proč se spokojila jen s tím, že z Bratislavy po návratu zřejmě z Ukrajiny, dostala fotografii, na které byl on a vydání novin s příslušným datem. Neproběhl tam žádný výslech.

Nevíme, co se odehrálo. A ve veřejném zájmu takto sledované záležitosti, která se přímo týká premiéra České republiky, je na tyto otázky odpovědět. A to je to, o co se snažili reportéři. Když Andrej Babiš hovoří o tom, že to bylo neetické, hyenismus a tak dále, tak podle mého názoru existuje veřejný zájem na tom, aby se veřejnost dozvěděla, z jakého důvodu se dlouhou dobu nedaří vyslechnout klíčového svědka v celé záležitosti, takže je legitimní ho najít a pokusit se ho vyzpovídat.