Premiér bezpečnostní schůzku svolat musel. Sám ale tušil, že reakce opozice bude zamítavá, tvrdí politolog

Na čtvrteční schůzku k bezpečnosti a obraně pozval premiér Petr Fiala (ODS) zástupce opozice. Hnutí ANO a SPD účast odmítla, potvrdili ji pouze Piráti. „Musíme doufat, že budeme mít štěstí a že po volbách, v říjnu, pro takovou věc budou lepší podmínky a bude ještě čas přijmout vhodná opatření," hodnotí v rozhovoru pro Radiožurnál politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 20:28 11. března 2025

Bylo svolání takové schůzky od premiéra Fialy prozíravé, když do voleb zbývá sedm měsíců a jakákoliv dohoda s opozicí je tedy krajně nejistá?

Dalo se předpokládat, že opoziční strany odmítnou účast na schůzce. Bezpečnostní situace je závažná, opoziční strany dobře vědí, že bude jedním z hlavních volebních témat, tudíž předem nechtějí vytvářet s vládou jednotnou frontu a připravovat se o předvolební munici.

Vláda v bezpečnostní politice počítala s USA, teď ale trumpovská čepice patří spíš do výbavy Babiše, říká v rozhovoru pro Radiožurnál politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Na druhou stranu by se vzhledem k nesmírné závažnosti situace dalo říct, že premiér má povinnost něco takového udělat. A pokud opoziční strany odmítnou, v případě problémů, do kterých se Česká republika může dostat kvůli rozkolísání světového řádu, ponesou velkou spoluzodpovědnost.

Je to tedy něco, co premiér udělat musí, ale zároveň asi i sám tušil, že reakce od opozice bude zamítavá.

Opozice míní, že schůzka má být spíš předvolební kampaní vlády. Může opravdu přinést koalici politické body?

Těžko říct, protože na jednu stranu by se mohlo zdát, že bezpečnostní tematika, navyšování investic do armády, podpora Ukrajiny jsou silná témata pro voliče vládní koalice. Ale tady opravdu dochází k bezprecedentním událostem. Konec konců není jisté, jak vnímat Spojené státy a Donalda Trumpa a zda je Trump politik, který reprezentuje západní hodnoty.

Mnozí o tom pochybují, já k nim patřím. Hroutí se transatlantická vazba. A to pro vládní koalici příznivé není, poněvadž stavěla svou argumentaci v bezpečnostní politice na spojenosti se Spojenými státy, na transatlantické vazbě. A teď trumpovská čepice patří spíš do výbavy Andreje Babiše a hnutí ANO.

I tak jsem zaznamenal, že údajně někteří politici hnutí ANO už trumpovskou čepici nenosí. Četl jsem minimálně jeden článek, že to smazávají z historie svých webů. I v prostředí opozice vyvolává Donald Trump rozpaky, nevědí, co od něho očekávat.

I podle sociologických šetření se každopádně Donald Trump v České republice ještě na podzim před prezidentskými volbami paradoxně těšil největší důvěře u komunistů, u voličů hnutí ANO zhruba půl na půl a u voličů vládní koalice byla jeho podpora velmi nízká.

Příprava na kampaň

Jak čitelný je v tuhle chvíli postoj hnutí ANO k tématu bezpečnosti a obrany v Evropě, když ve stejný den slyšíme od Andreje Babiše, že nemá principiálně problém s postupným navyšováním rozpočtu na obranu a zároveň, že to znamená desítky miliard korun a hrozí neefektivní a nehospodárné vynakládání peněz?

Já si myslím, že se takhle připravuje na volební kampaň, je čitelné už dlouhou dobu, jak k tomu politici ANO přistupují. Obecně řeknou, že navyšování na obranu je správné. Potom mají argument, že nemá smysl bavit se o procentech, jestli dvě nebo tři nebo čtyři procenta, ale o konkrétních věcech, což je z věcného hlediska správné.

Nicméně politici hnutí ANO, opozice, to začínají politizovat. Politizací si vytvářejí půdu pro kritiku vlády, že její investice do armády jsou špatné, neefektivní. Do debaty jsou silně vtažena americká letadla F-35, které opozice prezentuje jako předražený nákup, argumentuje, že to údajně nepotřebujeme a tak dále.

Na jednu stranu tvrdí, že zvýšení výdajů na obranu nutné je, ale zároveň budou tvrdě torpédovat vládu s tím, že konkrétní vládní investice jsou špatně.

Z druhé strany, k čemu by schůzka, pokud by se jí zúčastnily všechny parlamentní strany, mohla dojít, když o zvyšování obranných výdajů na tři procenta hrubého domácího produktu během několika let už vláda rozhodla?

Je obrovský problém, že máme před volbami, rozjela se kampaň a bezpečnostní tematika logicky bude tvořit jedno z ústředních volebních témat.

Kdybychom měli třeba dva roky do voleb, mělo by to obrovský smysl, protože základní orientace zahraniční bezpečnostní politiky je něco, na čem by se měly shodnout všechny politické strany, nebo jejich drtivá většina, vláda s opozicí.

Situace je tak rozkolísaná, že je opravdu v bytostném zájmu občanů České republiky, aby tady byla jednotná linie. Schůzka by z tohoto věcného hlediska dávala smysl, nebo jak jsem říkal, je v zásadě nezbytné, aby ji premiér svolal.

Ale bohužel máme pár měsíců do voleb, takže co by bylo zapotřebí, se teď asi neodehraje. Musíme doufat, že budeme mít štěstí a že po volbách, v říjnu, pro takovou věc budou lepší podmínky a bude ještě čas přijmout vhodná opatření.