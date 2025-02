Premiér Fiala a Babiš pogratulovali Merzovi k vítězství ve volbách. Okamura chtěl více procent pro AfD

Expremiér a předseda opozičního ANO Andrej Babiš uvedl, že vítězství CDU/CSU je dobrou zprávou pro Německo, Evropu a také pro česko-německé vztahy.

CDU/CSU pogratulovali také předsedkyně Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, šéf vládní KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný či vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Milý pane @_FriedrichMerz, rád bych Vám z celého srdce pogratuloval k úspěchu ve volbách. Je to dobrá zpráva pro Německo, pro Evropu a také pro česko-německé vztahy. Přeji Vám úspěšná povolební vyjednávání. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 23, 2025

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že doufal v ještě lepší výsledek Alternativy pro Německo (AfD), pro Německo i Evropu by to podle něj znamenalo svěží vítr. Volby sleduje ve štábu AfD. Podle prvního místopředsedy opozičního ANO Karla Havlíčka výsledky poměrně přesně odpovídají prognózám, koalice se bude ale podle všeho sestavovat složitě a bude to zřejmě o velkých kompromisech konzervativců.

Volby do Spolkového sněmu vyhrála opoziční CDU/CSU, vyplývá z prognóz veřejnoprávních stanic ZDF a ARD. Příštím kancléřem se tak zřejmě stane předák konzervativců Merz. Na druhém místě se umístila AfD. Strana označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou dosáhla svého historicky nejlepšího výsledku.

ONLINE: Lídr CDU Merz se prohlásil za vítěze. O složení německé vlády rozhodne výsledek malých stran Číst článek

Do parlamentu se podle prognóz dostali ještě sociální demokraté (SPD) dosavadního kancléře Olafa Scholze, na čtvrtém místě skončili Zelení. Postkomunistická strana Levice získala podle prognóz kolem devíti procent hlasů. Zatím není jasné, zda se do parlamentu dostanou Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) a Svobodná demokratická strana (FDP).

„Přeji hodně sil a úspěchu při sestavování spolkové vlády. Těším se na další prohloubení česko-německé spolupráce a společnou práci na silnější Evropě,“ uvedl premiér Fiala. „Prosperující a stabilní Německo je základem pro silnou Evropu, což má přímý vliv i na náš hospodářský úspěch. Čím dříve vznikne nová německá vláda, tím lépe,“ napsala Pekarová Adamová (TOP 09).

Migrace jako téma

Hnutí ANO pogratulovalo vítězi a úspěšným stranám. „Nebudeme nikoho poučovat ani kádrovat, je to výsostné rozhodnutí německých občanů. Přeji, ať vznikne hlavně stabilní vláda, která stabilizuje slábnoucí německou ekonomiku, což má vliv i na naše hospodářství,“ dodal.

Srdečně blahopřeji @_FriedrichMerz a celému uskupení CDU/CSU k vítězství. Prosperující a stabilní Německo je základem pro silnou Evropu, což má přímý vliv i na náš hospodářský úspěch.



Těším se na pokračování spolupráce mezi našimi ideově spřízněnými stranami. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 23, 2025

Okamura (SPD) řekl, že ve štábu AfD vidí, že všichni doufali v lepší výsledek, na druhou stranu je v něm ale i spokojenost s výrazným nárůstem poslaneckých mandátů. Šéf SPD si přál v Německu změnu, po které by mohla nastat změna i v celé Evropě. Výsledek voleb podle něj není dobrý ani pro Českou republiku, která je na německé ekonomice závislá. Vývoj v Německu bude důležitý ekonomicky, ale i z hlediska migrace či Green Dealu, řekl.

Podle Výborného (KDU-ČSL) potřebuje Německo silnou stabilní vládu, ekonomické reformy, racionální postoj k evropským ambicím, bezpečnosti i migraci a principiální postoj k Ukrajině. „To bude pozitivní pro Česko i pro Evropskou unii,“ uvedl na síti X. „Německo i celá Evropa potřebují v těžkých časech silné křesťanské demokraty více než kdy jindy,“ napsal Jurečka (KDU-ČSL).

Merz bude silně angažovaný v evropské politice. Nebude se nám to ale nutně vždy líbit, míní odborník Číst článek

Šéf hnutí Přísaha Róbert Šlachta uvedl, že jako nejdůležitější témata voleb se ukázaly bezpečnost a migrace, nikoli ekonomika. Pro Česko podle senátorova vyjádření, které poskytla mluvčí Přísahy Barbora Šťastná, znamená výsledek voleb v první řadě „příval migrantů, které Německo přestane přijímat na svoje území, pokud Merz uskuteční svůj předvolební slib a zavře hranice“.

Nejdůležitější otázkou tak tedy není, kolik dostala procent AfD, ale to, jak je na zavření hranic připraven ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a česká vláda, míní Šlachta.

Velká gratulace @_FriedrichMerz a naší partnerské @cducsubt k vítězství v německých volbách. Německo i celá Evropa potřebují v těžkých časech silné křesťanské demokraty více než kdy jindy. Těším se na další spolupráci. pic.twitter.com/WYxZ0c8TNx — Marian Jurečka (@MJureka) February 23, 2025