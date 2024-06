Premiér Fiala eurokomisařem? ‚Normálně bez něj žít rok a půl by mi přišlo fajn,‘ říká předsedkyně KSČM

Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily téměř před dvěma týdny. Koalice Stačilo! v nich získala dva mandáty. Podaří se koalici sjednotit tuzemskou levici? V jaké frakci zasednou její zástupci v Evropském parlamentu? „Jedná se tentokrát velmi intenzivně, protože řada starých norem, jestli to tak můžu říct, neplatí,“ popisuje lídryně uskupení Stačilo!, staronová europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha, Brusel 22:18 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídryně uskupení Stačilo!, europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Už máte jasno, ve které frakci Evropského parlamentu budete?

Musím říct, že zatím ne. Jedná se tentokrát velmi intenzivně, protože řada starých norem, jestli to tak můžu říct, neplatí. Je tam pořád mnoho nezařazených kolegů, je tam řada nových kolegů.



Dnes (v pátek – pozn. red.) ráno jsem se zrovna vrátila z Bruselu a velmi upřímně říkám, že možnosti jsou otevřené několikery. Nám jde hlavně o to, aby náš volební program – to, co jsme slíbili – a naše zařazení do výborů odpovídalo tomu, abychom mohli naše sliby aspoň částečně realizovat.

Jak daleko došly úvahy, že by mohla vzniknout nová frakce spolu s německou levicovou političkou Sahrou Wagenknechtovou?

I to je jedna z cest, o které se velmi intenzivně jedná. Určitě patří do našich scénářů. Jednáme samozřejmě i s naší politickou skupinou, ze které původně pocházím, ale je řada dalších otevřených jednání.

‚Šílené nápady‘

Krátce po zvolení jste prohlásila, že máte mandát prosazovat silnou mírovou politiku v Evropském parlamentu. Jak si tuto politiku představujete?

Myslím, že především v tom, že se o ní opravdu začneme bavit. Evropská unie by se zaprvé měla stát jednou ze stran vyjednávání, ať už se jedná o mírové konference nebo mírové iniciativy kdekoli ve světě.



Zároveň se teď bohužel prolíná Evropským parlamentem – a je to pro mě velmi varující a pevně věřím, že k tomu nedojde – že se například část peněz určených na kohezi, to znamená i pro Českou republiku, musí vzít, protože je potřeba dát více peněz na Ukrajinu, na zbraně a aby Ukrajina měla vše, co potřebuje.



To je pro mě něco úplně nepřijatelného. Pevně věřím, že těmto šíleným nápadům, které vznikají především na úrovni Evropské rady a Komise a jsou různě podvázány tím, kdo bude v Evropě vládnout, europoslanci zabrání.



Budu se snažit vytvořit frakci nebo být ve frakci, ve které toto bude jasné téma. Nedovedu si představit, že budeme brát peníze, které mají sloužit k tomu, aby se například srovnaly rozdíly, které dnes evidentně v Evropě existují, a budeme za ně nakupovat zbraně.

‚Nesmyslný nákup‘

Kdo by pro vás byl vhodným kandidátem na eurokomisaře? Mohl by to být současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN)?

Určitě ne, mám pro to dva důvody. Chápu, že Jozef Síkela si to v podstatě přes německé bankéře domluvil tím nesmyslným nákupem, který stál české daňové poplatníky 40 miliard.

Musím připomenout, že Jozef Síkela se hájí tím, že ztráta se čekala a byl to strategický obchod.

Ano, strategický obchod pro německé a kanadské důchodce bezpochyby, ti na tom vydělali. Ale řeknu i ten druhý důvod, proč by neměl být eurokomisařem. Jozef Síkela je na ministerstvu dva a půl roku. Od (zástupců – pozn. red.) průmyslu bohužel slyšíme, že se s nimi nikdo nebaví.



To, co se dneska děje v Liberty Ostrava, je práce i Jozefa Síkely, který se o to nezajímal. Nám v Ostravě budou propouštět 7000 lidí, nám v Ostravě zkrachuje možná dalších 30 000 pracovních míst.



Tato vláda neměla za dva a půl roku snahu být ani v dozorčí radě, ani se zajímat o to, kam jsou vyváděny peníze, které jim posílá. To je totální selhání ministra průmyslu a obchodu.

‚Univerzální člověk‘

Kdo by měl být podle vás eurokomisařem nebo eurokomisařkou?

To záleží na tom, jaké dostaneme portfolio. To je to, co říkám už čtyři měsíce. Nechápu důvod, proč se první nevyjednává portfolio. Neznám univerzálního člověka, který zvládne konkurenceschopnost, rozpočet, energetiku i vnitřní trh. Takový neexistuje.

Kdybyste měla možnost to ovlivnit, koho byste navrhovala a které portfolio by vám přišlo zajímavé?

Za mě by určitě mohlo být pro Českou republiku velmi zajímavé portfolio regionálního rozvoje právě díky tomu, že se mají brát peníze na kohezi. Určitě bych se dokázala bavit o sociální politice, protože tam jsou rozdíly zcela evidentní. Musíme prosadit evropskou minimální mzdu, musíme se podívat na to, jak dopadá legislativa EU na naše občany, jak jim pomáhat.



Dovedu si představit energetiku, o které mluvím dlouhodobě, protože jestli si chce Česko udržet svůj vlastní energetický mix, bude k tomu potřebovat silnou podporu i ze strany komise, abychom vůbec nějaké jaderné elektrárny mohli postavit, aby nám to tam v tom Bruselu schválili, protože zatím to vypadá, že nám dávají podmínky, bez kterých to nepůjde.



A co se týče lidí, které na to můžete nominovat. Nejsem ta, která je bude vybírat, ale myslím, že odborníků na energetiku má tato republika opravdu hodně. Přiznám se, že to jméno teď neřeknu záměrně. Vím, že když ho řeknu, tak kdyby náhodou na toho člověka došlo, tak se řekne: „Ježiš, ona už ho řekla Konečná“.



Ale jestli mám být velmi obecná – náš pan premiér (Petr Fiala) vysílá signály na všechny strany. Myslím, že třeba premiér Fiala by určitě měl šanci dostat silné portfolio. To, že bychom bez něho mohli rok a půl normálně žít v této republice, by mi přišlo taky fajn. Takže proč ne třeba pan premiér.

