Premiér Fiala řešil nejasnosti mezi vedením ministerstva obrany a organizátory sbírky na drony

Zástupci ministerstva obrany a sbírky na drony Nemesis se na schůzce u premiéra Petra Fialy (ODS) dohodli, že spolu budou komunikovat. Českému rozhlasu to řekla mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková. „Jednání vnímám jako snahu pana premiéra přinést do útoků a falešných obvinění směřovaných na práci Skupiny D a na projekt Drony Nemesis racionální pohled," řekl zakladatelů projektu a bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Praha 22:02 25. února 2025

„Pokud jde o další postup je nutné, aby se sešlo předsednictvo Skupiny D, kde nás účastníci jednání budou podrobněji informovat o návrzích, které z jednání vzešly,“ doplnil Mikulecký, který se ale úterního jednání nezúčastnil. Další ze zakladatelů, investor Jan Veverka, schůzku nechtěl komentovat.

Podle Ješátkové premiér reaguje na informace médií, které se v poslední době kolem sbírky objevily a je podle něj v zájmu bezpečnosti Česka, aby se vyjasnily. Víc k tomu říct nechtěla.

Server Aktuálně.cz s odvoláním na své zdroje nedávno napsal, že Vojenská policie prošetřuje to, zda vojáci speciálních sil české armády vozili na Ukrajinu drony Nemesis ze sbírky, kterou organizuje spolek Skupina D. Následně o tom mluvila i ministryně Černochová v televizi CNN Prima News.

Případ dozoruje Okresní státní zastupitelství v Prostějově. Redakce kontaktovala státního zástupce Iva Černíka, který potvrdil jen, že Vojenská policie prověřuje podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení služebních povinností vojáka. Víc se k tomu nechtěl vyjadřovat, protože vojenští policisté teprve řeší, zda se vůbec nějaký trestný čin stal, nebo ne.

Skupina D

Za Skupinou D, která sbírku na drony organizuje, stojí spolek, který v prosinci 2023 založili herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a investor Jan Veverka. Na drony pro ukrajinskou armádu od té doby vybrali přes 200 milionů korun.

Záštitu spolku dal mimo jiné náčelník generálního štábu Karel Řehka, který se schůze také zúčastnil. Ten se k prošetřování Vojenské policie nevyjadřuje, ale v České televizi nedávno řekl, odmítl, že by spolek Skupina D v něčem pochybil.

Server Aktuálně.cz taky psal o tom, že vojákům údajně k cestě na Ukrajinu chybělo schválení parlamentu. Pokud by ale šlo o zahraniční služební cestu, vojáci povolení parlamentu nepotřebují.

„Zahraniční služební cesty příslušníků Armády ČR a činnost zahraničních pracovišť obecně spadá do kompetence náčelníka generálního štábu,“ potvrdila Českému rozhlasu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Do celé věci se vložil také prezident Petr Pavel, který České televizi řekl, že by se mělo vše prošetřit. Dále řekl, že je podle něj nestandardní a škodlivé, když se v době vyšetřování do případu vnášejí nové informace a spekulace. Mohlo by to podle něj poškodit dobré jméno armády, ministerstva i celého Česka.